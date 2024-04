Diese Woche neu: Serien und Filme bei Netflix, Disney+ & Amazon

Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ nehmen in dieser Woche mehr als 35 Filme und Serien neu in ihr Programm auf. Die High­lights der Streaming-Dienste : Ein ganzer Kerl, Unfrosted, The Great North und Star Wars. Wir zeigen euch alle Neustarts im Überblick.

Comedy, Drama und viele Miniserien

Netflix: Für den Start in den Mai steht unter anderem die Pop-Tart-Komödie Unfrosted mit Jerry Seinfeld, Hugh Grant und Melissa McCarthy sowie die Miniserie Ein ganzer Kerl mit Jeff Daniels, Diane Lane und Lucy Liu auf dem Programm von Netflix. Ebenso werden viele zeitexklusive Lizenztitel ausgestrahlt, etwa Jujutsu Kaisen 0 (Film), acht Staffeln von Psych, Eine Frage der Ehre und eine neue Comedy-Serie mit John Mulaney.



Prime Video: Noch erscheint die Auswahl an Filmen und Serien bei Amazon dünn, doch hat der Online-Händler seine Mai-Highlights bislang nicht angekündigt. Dafür zeigen sich bereits die erste Staffel von Dark Hearts und Filme wie Escape The Field, Halloween Ends und The Comedian. Wir aktualisieren diese Übersicht, sobald das Programm für Mai 2024 feststeht.

Disney+: Auch beim Micky-Maus-Konzern startet man vergleichsweise seicht in den neuen Monat. Disney+ strahlt die erste Staffel von Shardlake mit Sean Bean und neue Folgen von The Great North aus. Star-Wars-Fans können sich hingegen auf die animierte Anthologie-Serie "Geschichten des Imperiums" freuen, die am 4. Mai mit sechs Folgen am Stück auf Sendung geht.

Netflix: Neue Filme und Serien in KW 18

Hochzeitsreise ab 29. April

Fiasco ab 30. April

Sophia, der Tod und Ich ab 30. April

Generation Beziehungsunfähig ab 30. April

Jujutsu Kaisen 0: The Movie ab 1. Mai

Psych: Season 1-8 ab 1. Mai

Black Clover II ab 1. Mai

LEGO Ninjago: Dragons Rising: Season 2 ab 1. Mai

Dr. Stone: Season 1 ab 1. Mai

Hades - Eine (fast) wahre Geschichte ab 1. Mai

Children Ruin Everything: Season 1-2 ab 1. Mai

Shoresy: Season 1-2 ab 1. Mai

Deaw Special: Super Soft Power ab 1. Mai

Heeramandi: The Diamond Bazaar ab 1. Mai

Fiesta in der Räuberhöhle ab 1. Mai

Geheimnisse der Neandertaler ab 2. Mai

Die schöne Rebellin ab 2. Mai

Ein ganzer Kerl ab 2. Mai

T P Bon ab 2. Mai

Postcards ab 3. Mai

Unfrosted ab 3. Mai

John Mulaney Presents: Everybody's in L.A. ab 3. Mai

The Unbroken Voice: Staffel 2 ab 3. Mai

Eine Frage der Ehre ab 4. Mai

Selling the OC: Staffel 3 ab 3. Mai

Katt Williams: Woke Foke ab 5. Mai

Affiliate Angebot Netflix abonnieren

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in KW 18

Escape The Field ab 29. April

Halloween Ends ab 29. April

The Comedian ab 30. April

Dark Hearts - Staffel 1 ab 30. April

Weitere Mai-Ankündigung ausstehend

Affiliate Angebot Prime abonnieren

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in KW 18

The Great North - Staffel 4 ab 1. Mai

Shardlake - Staffel 1 ab 1. Mai

Prom Dates ab 3. Mai

Charles: Der neue König hautnah ab 3. Mai

Star Wars: Geschichten des Imperiums ab 4. Mai