Da die Einführung von Android 14 so gut wie abgeschlossen ist und wir wissen, dass Samsung eine klare Update-Politik für seine Smartphones und Tablets verfolgt, wissen wir ziemlich genau, welche Smartphones und Tablets von Samsung das nächste große Betriebssystem von Google erhalten werden. Lest weiter, um herauszufinden, ob Euer Galaxy-Smartphone oder -Tablet ein Update auf Android 15 mit One UI 7 erhält.

In den letzten beiden Jahren hat Samsung es geschafft, alle seine unterstützten Flaggschiff- und Mittelklasse-Handys vor Jahresende zu aktualisieren und blieb damit nur hinter Googles sofortigem Update für alle Pixel-Modelle zurück. Um ehrlich zu sein, waren sowohl Android 13 als auch Android 14 relativ kleine Updates, verglichen mit der Überarbeitung von Android 12.

Unabhängig davon, wie groß die vergangenen Android-Updates waren, haben viele Android-Hersteller zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Liste noch nicht einmal mit der Einführung von Android 14 begonnen, und die meisten haben noch nicht einmal die Hälfte ihrer Smartphones auf den Markt gebracht.

Da für die meisten aktuellen Samsung Galaxy-Modelle bei ihrer Markteinführung eine klare Update-Politik angekündigt wurde, ist es eine recht einfache Rechenaufgabe, herauszufinden, welche Handys auf Android 15 aktualisiert werden. Sobald das neue System stabil ist, sollte das südkoreanische Unternehmen seinen üblichen Zeitplan veröffentlichen, den wir dann in diesem Artikel ergänzen werden.

Inhaltsverzeichnis:

Das A54 kam mit Android 13 auf den Markt und wird voraussichtlich bis zu Android 17 erhalten. / © nextpit

Der Update-Tank des Galaxy S23 Ultra ist noch voll. / © FrankBoston / Adobe Stock, nextpit

Auch das Galaxy Z Flip 5 soll bis zu Android 17 unterstützt werden. / © nextpit

Modell Galaxy M14 / F14 Galaxy M15 / F15 Galaxy M34 5G Galaxy M54 / F54 Galaxy M55 / F55

Modell Galaxy XCover 6 Pro (Test) Galaxy XCover 7

Für das robuste Galaxy XCover 6 Pro gilt die gleiche Update-Politik wie für das Flaggschiff der Galaxy S-Familie. / © nextpit

Die (buchstäblich) große Galaxy-Tab-S9-Familie soll noch vor Ende 2024 Android 15 erhalten. / © nextpit

Neben den oben genannten Modellen sollten auch alle Modelle, die im Laufe des Jahres 2024 auf den Markt kommen, für das Android-15-Upgrade infrage kommen, einschließlich der in der ersten Woche des Jahres angekündigten Einsteigermodelle – Galaxy A05s, A15 und A25.

Wie in den letzten Jahren erwarten wir, dass Samsung die Liste der Galaxy-Handys und -Tablets, die das Android-15-Update erhalten, bestätigt, sobald das erste Modell aktualisiert wird. Die Liste wird in der Regel in der Samsung-Members-App veröffentlicht, zusammen mit dem voraussichtlichen Zeitrahmen für das Update auf dem Smartphone-Markt. Sobald dies der Fall ist, werden wir diese Liste aktualisieren, um den Rollout zu verfolgen, also setzt ein Lesezeichen auf diese Seite und folgt uns auf den sozialen Medien.

Kommentiert unten, wenn wir ein bestimmtes Modell vergessen haben, und sagt uns, was Ihr Euch für das nächste Android+One-UI-Update wünscht. Findet Ihr auch, dass die letzten Updates eher überscchaubar waren? Teilt uns Eure Meinung unten mit.