Das Google Pixel 8a ist mittlerweile erhältlich und passend dazu erhaltet Ihr bei MediaMarkt jetzt das Google Pixel 8 mit passendem Tarif richtig günstig. Die 128-GB-Variante des Smartphones gibt es hier in verschiedenen Farbvariationen für gerade einmal 19,99 Euro monatlich. Ob sich das lohnt, worauf Ihr achten solltet und welche spannende Alternative MediaMarkt Euch bietet, erfahrt Ihr in diesem Tarif-Check.

Das Google Pixel 8 hat bei seinem Release für einiges Aufsehen gesorgt. Grund war dafür nicht nur die Technik, sondern auch die hohen Kosten, die Google seinem Flaggschiff aufhalst. Mittlerweile ist das Smartphone glücklicherweise deutlich günstiger erhältlich und jetzt bekommt Ihr es bei MediaMarkt in Verbindung mit einem Mobilfunktarif im Vodafone-Netz für gerade einmal 19,99 Euro monatlich.

Google Pixel 8 – Flaggschiff zum Mittelklasse-Preis?

Die Frage ist natürlich, ob sich die Anschaffung des Pixel 8 im Vergleich zum Pixel 8a wirklich lohnt. Eine genaue Aussage können wir hier aktuell noch nicht treffen. Preislich nehmen sich die beiden Smartphones aktuell jedoch nicht wirklich viel. Das Google Pixel 8 kann jedenfalls mit einem ausgezeichnetem Kamera-Setup, einer langen Akkulaufzeit, dem hellen 120-Hz-Display und einer guten Alltags-Leistung des Tensor-G3-Prozessors glänzen.

Das Fotomodul des Google Pixel 8 besteht aus einem neuen 50-MP-Sensor und einer 12-MP-Ultra-Weitwinkel-Kamera. / © nextpit

In unserem Test zum Google Pixel 8 ist zudem auch die Nachhaltigkeit ein wichtiger Aspekt. Denn Google verspricht bis zu sieben Jahre lang Android- und Sicherheitspatches. Außerdem warten zahlreiche neue KI-Funktionen auf Euch. Negativ hingegen ist die langsame Ladezeit und die hohen anfänglichen Kosten des Smartphones. Mittlerweile ist letzteres jedoch hinfällig, denn das Pixel 8 gibt es im Netz bereits ab rund 560 Euro. Das Pixel 8a kostet Euch hingegen mindestens 549 Euro.

Lohnt sich das Angebot zum Google Pixel 8 von MediaMarkt?

Der Deal erinnert stark an die aktuellen Deals zum Google Pixel 8a. Ihr zahlt monatlich 19,99 Euro und einmalig 39 Euro für das Gerät. Hier kommen noch einmal 39,99 Euro in Form einer Anschlussgebühr und 4,95 Euro für den Versand obendrauf. Dafür erhaltet Ihr das Google Pixel 8 und den Vodafone green LTE von Freenet, der Euch 20 GB Datenvolumen, eine Download-Bandbreite von 50 MBit/s und Zugang zum LTE-Netz von Vodafone gewährt.

Der nextpit-Tarif-Check

Vodafone green LTE 20 GB Gerät Google Pixel 8 Abbildung Test Test: Google Pixel 8 Datenvolumen 20 GB Download-Bandbreite max. 50 MBit/s 4G/5G 4G LTE Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 19,99 € Einmalige Gesamtkosten 83,94 € Gesamtkosten (24 Monate) 563,70 € Wechselbonus 50,00 € Reguläre Gerätekosten 564,90 € Effektive monatliche Ersparnis ~ 2,13 € Zum Angebot*

Bringt Ihr Eure alte Rufnummer mit, erhaltet Ihr einen Wechselbonus von 50 Euro. Dadurch zahlt Ihr nach Ablauf der Mindestlaufzeit 513,70 Euro. Derzeit kostet Euch das Google Pixel 8 im Netz allerdings mindestens 564,90 Euro, wodurch Ihr bei diesem Deal effektiv 2,13 Euro monatlich sparen könnt.

Der Deal ist also durchaus interessant, wenn Ihr Euch das Google Pixel 8 bereits als Smartphone ausgesucht habt. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es kein besseres Angebot im Netz. Bedenkt allerdings, dass Ihr bei diesem Angebot keinen Zugang zum 5G-Netz des Providers habt und Ihr ab dem 25. Monat 36,99 Euro monatlich zahlen dürft. Eine rechtzeitige Kündigung solltet Ihr also unbedingt in Eurem Kalender eintragen.

Das Xiaomi 13T Pro als spannende Alternative

Denselben Tarif erhaltet Ihr derzeit auch beim Xiaomi 13T Pro mit 1 TB Flash-Speicher. Auch hier zahlt Ihr monatlich 19,99 Euro, allerdings müsst Ihr mit einmaligen Kosten von 99 Euro, statt der 39 Euro aus dem Pixel-Deal rechnen. Allerdings erhaltet Ihr hier auch das Xiaomi-Smartphone mit 16 GB RAM und dem bereits erwähnten Speicherplatz. Dieses kostet Euch derzeit mindestens 700 Euro im Netz, wodurch Ihr hier effektiv monatlich 5,26 Euro spart.

Achtet darauf, dass Ihr das Xiaomi 13T Pro nur noch in Meadow Green zu diesen Konditionen erhaltet. Egal, für welches Smartphone Ihr Euch entscheidet, in beiden Fällen spart Ihr monatlich Geld. In unserem Test zum Xiaomi 13T Pro konnte das Smartphone ebenfalls auf voller Linie überzeugen.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist das Google Pixel 8 oder das Xiaomi 13T Pro interessanter für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!