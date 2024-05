In einem aktuellen Bericht aus Südkorea zitiert das Nachrichtenportal The Elec aus Gesprächen in der Lieferkette, in denen erwähnt wird, dass Samsung überdenkt seine Pläne, ein Einsteiger-Foldable, das Galaxy Z Fold 6 FE, auf den Markt zu bringen. Ursprünglich sollte das Samsung-Smartphone, das weniger als 1.000 US-Dollar kosten sollte, zusammen mit dem Galaxy Z Fold 6 und dem Galaxy Z Fold 6 Ultra offiziell vorgestellt werden. Jetzt sieht es jedoch so aus, als würden nur die beiden letztgenannten Geräte in diesem Jahr auf den Markt kommen.

Wann kommt das Galaxy Z Fold 6 FE auf den Markt?

Den Angaben der Quelle zufolge gibt es ein paar bemerkenswerte Gründe, warum Samsung das Galaxy Z Fold 6 FE im Jahr 2024 einstellen könnte. Vor allem wurde erwähnt, dass das Unternehmen nicht in der Lage war, die angestrebte "Produktdifferenzierung" zu erreichen, d. h. das faltbare Handy so dünn zu machen wie Alternativen von chinesischen Marken. Und das, obwohl das Modell auf den S Pen verzichtet, der im Galaxy Z Fold 5 (Test) zu finden ist.

Rendering des Samsung Galaxy Z Fold 6 in vollständig geöffneter Form. / © On Leaks

Ein weiterer Grund war die "Unsicherheit in der Branche", da Samsung nicht davon überzeugt war, dass sich die Fan-Edition eines faltbaren Modells, neben den Standard- und Ultra-Versionen des Galaxy Z Fold 6, zu hohen Verkaufszahlen geführt hätte.

Samsung plant jedoch nach wie vor, das faltbare Einsteigermodell im nächsten Jahr auf den Markt zu bringen. Sollte dies der Fall sein, wird es neben der Galaxy-Z-Fold 7-Reihe positioniert werden.

Nach allem, was wir jetzt wissen, wird Samsungs faltbare Produktpalette im Jahr 2024 das Galaxy Z Fold 6, das Galaxy Z Fold 6 Ultra und das Galaxy Z Flip 6 umfassen. Um die Sache noch komplizierter zu machen, gab es auch ein Gerücht über ein Galaxy-Z-Flip-6-FE-Modell.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy Z Flip 5 Tarifvergleich

Auf welches faltbare Handy von Samsung freut Ihr Euch dieses Jahr am meisten? Lasst uns Eure Meinung in den Kommentaren wissen.