Metall > Plastik: Samsung Galaxy A55 im ersten Test

Samsung verpasst seinen beliebten Smartphones der A-Serie zwei neue Top-Modelle: Das Galaxy A35 und A55 lösen die Vorgänger A34 und A54 ab. Dabei mischt der Hersteller die Formate wieder einmal kräftig durch, und am Ende sind die Smartphones kaum voneinander zu unterscheiden. Warum das Galaxy A55 dennoch deutlich die Nase vorne hat, lest Ihr im ersten nextpit-Test.

Samsung Galaxy A55: Design und Verarbeitung

Das Galaxy A55 folgt Samsungs aktueller Smartphone-Designsprache, die wir beispielsweise auch von der aktuellen S24-Serie kennen. Hinten befinden sich links oben die drei einzeln aufgesetzten Kamera-Objektive, ansonsten ist die Rückseite aus Gorilla Glass komplett glatt. An Farben gibt's Awesome Iceblue, Navy, Lilac, Lemon – übrigens bietet Samsung beim Galaxy A35 die exakt gleichen Farben an.

Das Samsung Galaxy A55 ist nach IP67 gegen das Eindringen von Staub und Wasser geschützt. / © nextpit

Eine Neuheit gibt's allerdings an den Seiten: Zum ersten Mal bei einem Gerät aus Samsungs A-Serie ist der Rahmen beim Galaxy A55 aus Metall gefertigt. Das gebürstete Aluminium fühlt sich hochwertig an und sieht wirklich schick aus. Allerdings muss man schon sehr genau hinsehen, um den Unterschied zum A35 und seinem Plastikrahmen zu sehen. Je nach Gerätefarbe glänzt beim Galaxy A55 der Rahmen einen Tick mehr und ist für einen besseren Mobilfunkempfang zwischendrin von Antennenstreifen aus Kunststoff unterbrochen.

Um den Unterschied zwischen Samsung Galaxy A35 (unten) und A55 (oben) zu erkennen, muss man schon genau hinsehen. / © nextpit

In der Hand fühlt sich das Samsung Galaxy A55 sehr gut an. Der flache Rahmen liegt angenehm in der Hand, und durch die leicht runde Erhöhung auf der linken Seite lassen sich die Lautstärkewippe und der Ein/Aus-Button auch blind sofort ertasten.

Das Display auf der Vorderseite ist 6,6 Zoll groß. Zum Einsatz kommt ein AMOLED-Panel mit Full-HD+-Auflösung und 120 Hz. Die Spitzenhelligkeit (HBM) soll bei 1.000 Nits liegen. Und keine Überraschung bei Samsung: Auch beim Galaxy A55 sieht das Display wieder erstklassig aus.