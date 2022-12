Xiaomi 13 im Hands-on: kantig, kernig, gut!

Bereits am 11. Dezember wurde in China das Xiaomi 13 samt Pro-Modell offiziell vorgestellt. Hierzulande werden wir wohl noch bis in den Frühling warten müssen. Zu lang für die NextPit-Redaktion, sodass kurzerhand aus China beide Modelle geordert wurden, von dem ich das Basis-Modell bereits antesten durfte. Hier nun mein Hands-on – und wir klären, warum von den beiden Xiaomi-Flaggschiffen das Xiaomi 13 vermutlich die bessere Wahl für Euch ist.

Pro Vertrautes Design aus Cupertino

Brillantes E6-AMOLED-Display

Überragende Kamera-Ergebnisse

Snapdragon 8 Gen 2 rennt was das Zeug hält

Stereo-Lautsprecher bieten guten Sound

MIUI 14 gefällt Contra Glatt wie ein Aal

Akku-Laufzeit okay

Xiaomi 13: Preis und Verfügbarkeit Das Xiaomi 13 ist im Heimatland China gleich in vier unterschiedlichen Speicherkonfigurationen vorgestellt worden: 8/128, 8/256, 12/256 und 12/512 GB. Die Preise belaufen sich auf 3.999, 4.299, 4.599 und 4.999 Yuan. Das sind umgerechnet Preise zwischen 540 und 670 Euro – je nachdem, wie der Kurs steht. Wir haben uns für die Variante mit 8/256 GB entschieden und sind auch davon überzeugt, dass dies eine der Varianten sein wird, die global erhältlich sein wird. Aus der Vergangenheit wissen wir bereits, dass nicht alle Varianten global vertrieben werden. In China ist man mit der Speicherauswahl flexibel. / © NextPit Ein aktueller Bezug ist nur über Importhändler wie TradingShenzhen möglich, der uns auch freundlicherweise die Teststellung zur Verfügung gestellt hat. Affiliate Angebot Xiaomi 13 Zur Geräte-Datenbank Noch hat Xiaomi keinen globalen Launch-Termin genannt. Doch es ist anzunehmen, dass der Konzern den Mobile World Congress in Barcelona vom 27. Februar bis zum 2. März 2023 nutzen wird. Dann werden wir vermutlich auch das Xiaomi 13 Ultra vorgestellt bekommen, das laut Xiaomi-Gründer Lei Jun wieder global erhältlich sein wird. Ganz im Gegensatz zum Vorgänger, dem Xiaomi 12S Ultra (zum Test). Preislich wird man auf keinen Fall unter dem des Xiaomi 12 liegen, welches mit 8/128 GB 849 Euro und mit 8/256 GB 899 Euro am 29. März 2022 in den internationalen Verkauf einstieg. Wenn es der gleiche Preis bleibt, dürfen wir uns glücklich schätzen. Wie gesagt: reine Mutmaßung und keine Fakten.

Display & Design Drei Dinge fallen beim Erstkontakt mit dem Xiaomi 13 direkt ins Auge: das flache Display, das quadratische Kamera-Array oben links auf der Rückseite und die kantigen Flanken. Dieses Design lässt im Grunde nur eine Assoziation zu: die zum Apple iPhone 14 Pro. Das ist keine persönliche Provokation, sondern vermutlich gar nicht mal soweit von der Wahrheit entfernt, wie einige vermuten werden. Eine gewisse Affinität zu Cupertino lässt sich aufgrund der Vergangenheit von Xiaomi einfach nicht leugnen. Dessen Smartphones hatten zu Beginn deutlich mehr optische Überschneidungen, bis hin zu System-Icons, welche im Grunde eine 1:1-Kopie von Apples iOS waren. Scharfe Kante mit IP-Zertifizierung. / © NextPit Doch zurück zum hier und jetzt: Ich hätte es im Vorfeld nie gedacht, aber das flache Display, gemeinsam mit dem Chrom polierten Aluminium-Rahmen wissen auf ganzer Linie zu gefallen. Auch das "kantige" Design bietet zu meiner Überraschung eine sehr gute Haptik in der Hand. Wehe Ihr erzählt das weiter. Im richtigen Licht offenbart die Glasrückseite Eure Fingerabdrücke. Doch schlimmer ist der Fakt, dass das Xiaomi 13 auf der Rückseite liegend abgeht wie ein Zäpfchen auf Durchreise. Soll heißen, trotz deutlich herausstehendem, quadratischen (mit abgerundeten Ecken) Kamera-Array gleitet das IP68-zertifizierte Android-Smartphone bei jeglicher Art von Gefälle davon. Entweder Oder – Xiaomi bietet nur im Pro LTPO. Maximale 1.900 NIts sind verdammt nah am Apple iPhone 14 Pro (2.000 Nits). / © NextPit Auf der Front bieten uns 2.400 x 1.080 Pixel verteilt auf 6,36 Zoll ein kontrastreiches und knackiges AMOLED-Display. Und wenngleich Xiaomi bei dem Basismodell entgegen dem Xiaomi 13 Pro auf die Energie sparenden LTPO-Funktion verzichtet hat (1 bis 120 Hz), kann man sich am Ende des Tages auf das E6-Panel von Samsung verlassen. Die maximale Helligkeit wird mit 1.200 Nits angegeben, was an sich schon ausreichend ist, im "Sunlight Mode" gibt es sogar 1.900 Nits. Fun Fact: Trotz größerem Display, ist das Xiaomi 13 mit 152,8 x 71,5 x 8 Millimeter kleiner als sein Vorgänger. Das flache E6-AMOLED-Display von Samsung, zeigt Premiumqualitäten. / © NextPit

Xiaomi 13: Software Das Xiaomi 13 kommt mit neuester MIUI 14 zum Endverbraucher, welche natürlich auf Android 13 basiert. Ich muss gestehen, dass mir ad hoc gar keine großen Unterschiede zur MIUI 13 aufgefallen sind, doch es gibt sie! Zum Beispiel die sogenannten "Super icons", welche individuell und nach Wunsch des Nutzers unterschiedliche Größen bieten. Gleiches gilt für die Ordner, welche nun in zwei Größen dargestellt werden können. Die sogenannten animierten Tiere auf dem Homescreen unterschlage ich einfach mal, da das am Ende für mich doch einen Tick zu kitschig ist. Xiaomi war in Sachen Individualisierung schon immer sehr innovativ. Google unterstützt diese Intentionen mit Android 13. / © NextPit Gleich mal zur Info dazwischen geschoben: Welche Xiaomi-, Redmi- und Poco-Handys erhalten MIUI 14 mit Android 13? Der Android-Sicherheitspatch ist vom 1. November 2022. Xiaomi liefert neuerdings drei Android-Versionen und vier Jahre Sicherheitsupdates. Mal sehen, ob sich bis zum Frühjahr 2023 daran etwas ändert. Zu vorinstallierter Bloatware lässt sich nur wenig sagen. TradingShenzhen befreit zum großen Teil das Xiaomi 13 von chinesischer Software und installiert direkt die Google Mobile Services samt Google Play Store vor. Also alles sehr übersichtlich. Doch die MIUI 14 lässt es ohnehin zu, alle vorinstallierten Anwendungen – bis auf acht systemabhängige – zu deinstallieren. Alles neu, alles frisch: In China jedoch nur Englisch als Sprachalternative. / © NextPit In unserem speziellen Fall (China-ROM) noch der Hinweis, sowohl der SafetyNet-Status wurde bestanden und es wird uns der Widevine Level 1 dokumentiert. Bedeutet auf Deutsch: Kontaktloses Bezahlen und hochauflösender Konsum von Amazon Prime und Netflix sollten kein Problem darstellen. Bei wem es aktuell ein wenig mit der chinesischen Aussprache hapert, Englisch steht ebenfalls zur Sprachauswahl. Alle wichtigen Tests bestanden und Dank MIUI 14 lässt sich fast alles deinstallieren. / © NextPit

CPU & Speicher Zur Freude der NextPit-Redaktion, ist das Xiaomi 13 (Pro) das erste Android-Smartphone in unseren heiligen Hallen, welches mit einem verbauten Snapdragon 8 Gen 2 im Test-Labor landet. Und soviel sei gleich im zweiten Satz verraten: Der neueste und stärkste Qualcomm-Prozessor läuft schnell, verdammt schnell. Zu der außergewöhnlichen 1+2+2+3-Kernstruktur, bestehend aus 1x Cortex-X3 @ 3,2 GHz,

2x Cortex-A715 @ 2,8 GHz,

2x Cortex-A710 @ 2,8 GHz und den

3x Cortex-A510 @ 2 GHz will ich gar keine vielen Worte verlieren. Das heben wir uns mal schön für den ausführlichen Testbericht auf. Es sei lediglich noch die verbaute Adreno 740 GPU genannt, da sonst in den hier getätigten Informationen etwas wichtiges fehlen würde. Doch für uns ist eigentlich nur ein Fakt wichtig: Wird das zum Vorgänger um bis zu 35 Prozent schnellere SoC gerade bei der leitfähigen Glasrückseite unverschämt heiß und gibt es harte softwareseitige Drosselungen, so wie bei dem Snapdragon 8 der 1. Generation? Und ich kann Euch versichern, bis dato gibt es nicht die typischen Hitzewallungen, die das geschmeidige Halten des Xiaomi 13 bei einer Runde Genshin Impact unmöglich machen. Auch das Xiaomi 13 wird dank Glasrückseite warm (Temperatur ist nur ein Richtwert). / © NextPit Doch es wäre gelogen, wenn ich Euch vorenthalten würde, dass auch der Snapdragon 8 Gen 2 unter Volllast die Glas-Rückseite spürbar erwärmt. Eine Alternative wäre vermutlich die hellblaue "Nano-Tech" Rückseite, welche in meinen Augen Kunstleder darstellen soll. Dennoch zeigt der CPU -Stresstest nicht das typische Throttling älterer Qualcomm-Prozessoren. Durchgängige Prozessorauslastung ohne auffälliges Throttling und der Benchmark-Test spielt alles an die Wand, was es bisher gab. / © NextPit Natürlich habe ich mir, trotz einem ersten Hands-on, noch einen Geekbench-5-Durchlauf gegönnt. Und siehe da: stolze 1.481 Punkte im Single- und 5.034 Punkte im Multi-Score. Aktueller Bestwert in der NextPit-Redaktion. Am nächsten dran ist das Motorola Edge 30 Ultra mit 1.325, beziehungsweise 4.310 Punkten. Xiaomi 13 Motorola Edge 30 Ultra Asus Zenfone 9 Samsung Galaxy S22 Ultra Samsung Galaxy Z Fold 3 3D Mark Wild Life Zu leistungsstark 8108 Zu leistungsstark 5682 5683 3D Mark Wild Life Stress Test Bester Loop: 12.914 Schlechtester Loop: 10.432 Bester Loop: 10.524 Schlechtester Loop: 5.617 Bester Loop: 5782

Schlechtester Loop: 3267 Bester Loop: 5741

Schlechtester Loop: 3351 Bester Loop: 5579

Schlechtester Loop: 3435 Geekbench 5 Einfach: 1481

Mehrere: 4310 Einfach: 1325

Mehrere: 4310 Einfach: 1263

Mehrere: 3899 Einfach: 1155

Mehrere: 3356 Einfach: 1095

Mehrere: 3239 Wir haben uns wie eingangs erwähnt für die 8 GB LPDDR5X RAM und 256 GB interner UFS-4.0-Programmspeicher entschieden. Also zusätzlich zu dem schnellsten Prozessor auch den schnellsten Speicher. Auch im Feinschliff hat Xiaomi ganze Arbeit geleistet. Eine optionale Erweiterung via microSD-Karte gibt es nicht. Ihr müsst Euch also beim Kauf final entscheiden. Es gibt zwar noch 12 GB Arbeitsspeicher zur Wahl, doch ich persönlich glaube nicht, dass ich diese wirklich brauchen werde, solang ich meinen Videoschnitt noch am PC erledige. Ein Snapdragon 8 Gen 2 und 8 GB LPDDR5X RAM lassen einen wohl mit der Welt von Genshin Impact verschmelzen. / © NextPit

Xiaomi 13: Kamera Es handelt sich hier zwar nur um ein erstes Hands-on, aber soweit lehne ich mich schon einmal direkt im ersten Satz des Kapitels "Kamera" aus dem Fenster: Der Sony IMX800 ist vom Stand weg mein neuer Lieblings-Bildsensor. Vermutlich auch nur so lang, bis ich den Sony IMX890 im OnePlus 11 getestet habe, aber immerhin. Nach entsprechender Selbstreflektion muss ich einfach festhalten, dass meine Erwartungen deutlich niedriger waren. Quadratisch, praktisch, gut! Aber mit abgerundeten Ecken von Leica. / © NextPit Zugegeben, Ihr habt die erste Leica-Kamera im Xiaomi 12S Ultra im Blindtest auf Platz Eins gewählt, aber hier handelt es sich ja nicht um dem 1-Zoll großen Sony-IMX989-Image-Sensor. Nein, die 50-MP-Hauptkamera ist mit dem 1/1.49 Zoll großem IMX800 ausgestattet. Die Optik bietet eine äquivalente Brennweite von 23 Millimetern und eine Blende von f/1.8. Dazu kommt eine 12-MP-Ultraweitwinkel-Kamera mit einem 1/3.1 Zoll großem OV13B10 von OmniVision, dessen vorgesetzte Optik ein Sichtfeld von 120 Grad bei einer Blende von f/2.2 besitzt. Und um das bunte Potpourri komplett zu machen, gibt es noch eine 10-MP-Telezoom-Kamera, welche eine 3,2-fache verlustfreie Vergrößerung bietet. Als Bild-Sensor findet der ISOCELL S5K3K1 von Samsung seine Verwendung. Der 1/3.9 Zoll große Sensor ist uns schon von einigen Samsung-Flaggschiffen bekannt und bietet eine äquivalente Brennweite von 70 Millimetern und eine Blende von f/2.0. Endlich wieder eine Telezoom-Kamera in einem Xiaomi-Flaggschiff! Haupt- und Telefoto-Kamera besitzen eine optische Bildstabilisierung. Die Triple-Kamera des Xiaomi 13 ist die erste global erhältliche Smartphone-Kamera von Xiaomi, welche mit dem Leica-Logo wirbt und über die beiden Modi – Leica Authentic und Leica Vibrant – verfügt. Ersterer soll Euren Aufnahmen den typischen Leica-Look vermitteln, der Vibrant-Mode hingegen brezelt etwas mehr Farbe und Dynamik in Eure Fotografien. Mit 32 Megapixel auch kein Kind von Traurigkeit. / © NextPit Bevor ich auch "schon" auf die tatsächlichen Foto-Ergebnisse komme, sei der Vollständigkeit halber noch die oben mittig platzierte 32-MP-Frontkamera genannt, deren Sensor ein 1/3.2 Zoll großer Omnivision OV32C ist. Die äquivalente Brennweite beträgt hier 22 Millimeter, bei einer Blende von f/2.0. So Freunde, jetzt lassen wir aber der Euphorie freien Lauf: Es gibt nach drei Jahren Abstinenz eine Telezoom-Kamera. Und die auch noch von Samsung. Okay, dass habe ich schon gesagt – aber bitte schaut euch doch mal die Testfotos des Roten Rathauses in der 30-fachen Vergrößerung an. Das ist digital, da "nur" bis zu einer 3,2-fachen Vergrößerung alles verlustfrei ist. Also eine optische Vergrößerung samt optischer Stabilisierung. Tagesaufnahme mit der 50-MP-Hauptkamera © NextPit Tagesaufnahme mit der 50-MP-Hauptkamera © NextPit Tagesaufnahme mit der 50-MP-Hauptkamera © NextPit Tagesaufnahme mit der 50-MP-Hauptkamera © NextPit Portraitaufnahme mit lecker Leica-Filter © NextPit Eine Makro-Kamera gibt es im Xiaomi 13 nicht, dennoch können wir der Fliege recht nah kommen. © NextPit Weihnachtessen (Lachs im Blätterteig): Innenaufnahme mit der 50-MP-Hauptkamera © NextPit Tagesaufnahme mit der 50-MP-Hauptkamera © NextPit 30x (digitaler) Zoom © NextPit 1x (optischer) Zoom © NextPit 2x (optischer) Zoom © NextPit 3,2x (optischer) Zoom © NextPit 30x (digitaler) Zoom © NextPit Tagesaufnahme mit der 50-MP-Hauptkamera © NextPit Ultraweitwinkel-Aufnahme © NextPit Selfie am Tag © NextPit Selfie bei Nacht © NextPit Nachtaufnahme mit der 50-MP-Hauptkamera im Night-Modus © NextPit Nachtaufnahme mit der 50-MP-Hauptkamera im Night-Modus © NextPit Weit- und Normal-Fotos zeigen keine farblichen Unterschiede oder mögliches Verzerren oder Ausfransen an den Seiten. Nachtaufnahmen sind ein Gedicht! Und die Tagesaufnahmen gelingen sowieso, wenngleich es eine Schande ist, Fotos unter diesen winterlichen Lichtbedingungen zu machen. Ich mach es kurz und knapp: Ich bin schlichtweg begeistert von den ersten Fotos. Egal ob Tag oder Nacht und ebenso egal ob nah, fern oder im weiten Winkel, diese Kamera hat vom Stand weg überzeugt. Ich freue mich schon auf dem MWC 2023, wo wir hoffentlich unser globales Xiaomi 13 überreicht bekommen und sich meine ersten Eindrücke unter der Sonne Barcelonas bestätigen werden.

Xiaomi 13: Akku Im Xiaomi 13 ist zur allgemeinen Enttäuschung ein 4.500 mAh starker Akku verbaut. Das klingt ein wenig undankbar, da vor wenigen Monaten das noch eine recht beachtliche Kapazität war. Doch inzwischen gehört bei einem Flaggschiff – sofern es sich nicht um ein Foldable handelt – meiner Meinung nach mindestens ein 5.000 mAh Akku verbaut. Es sei denn, man hat den Energieverbrauch sehr gut im Griff. Das scheint aber bei meinem ersten Test von nur wenigen Tagen nicht der Fall zu sein. Und das trotz speziellen Surge-Chip, der bei dem Energiemanagement hilfreich sein soll. Okay, das ist hier gerade Meckern auf ganz hohem Niveau. Daher erst einmal die harten Fakten unseres "PC Mark Work 3.0"-Batterietests. Der hat bei unserem Xiaomi 13 mit Flugmodus und einer Display-Helligkeit von 200 Nits, bei 14 Stunden und 38 Minuten noch 20 Prozent Akku-Kapazität übrig gelassen. Das ist jetzt keine wirkliche Enttäuschung. Nur wenn man bisher nur positiv überrascht wurde und so halt hart angefixed war, will man auch hier Bestmarken ernten. Zumal das Xiaomi 13 Pro einen 4.820 mAh starken Akku verbaut hat. Gut – da hat das Curved-Panel auch eine höhere Auflösung. So schlecht ist der Batterietest nun auch nicht – aber eben keine Spitzenwerte. / © NextPit Mitgeliefert wird ein 67-Watt-HyperCharge-Netzteil, das auch mit weniger Leistung lädt, als das 120-Watt-SuperCharge-Ladegerät des Pro-Modells. 50 Watt Wireless Charging und 10 Watt Reverse Charging haben sie dann aber gemein. Einen solchen kompletten Ladezyklus (0 bis 100 %) habe ich dann auch mal für Euch getrackt. Heraus kamen 48 Minuten für eine Total-Ladung, und nach 20 Minuten bereits halb voll. Flüchtiges Zähneputzen von 5 Minuten ergeben 12 Prozent Energie in der wiederaufladbaren Batterie. Beim Xiaomi 13 hat es nur für 67 Watt HyperCharge gereicht. / © NextPit Was das Ganze am Ende des Tages mit allen installierten typischen Anwendungen bedeutet, wird der ausführliche Testbericht zeigen. Schade das Xiaomi absichtlich Unterschiede (Netzteil und Gesamtkapazität) einbaut, um eine Differenzierung zum Pro-Modell zu erhalten.