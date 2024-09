iPhone 16 im Test: Untypisch, Apple!

Apple führte die neuen iPhone-Modelle unter dem Motto "It's Glowtime" ein. Die hauseigene KI-Integration "Apple Intelligence" soll das iPhone dabei zum Leuchten bringen – blöd nur, dass sie noch nicht fertig ist. Lohnt es sich trotzdem, auf das iPhone 16 zu upgraden? Klären wir in meinem nextpit-Test des neuen iPhones!

Zusammenfassung Kaufen Apple iPhone 16 Pro Neue Bedienkonzepte dank Aktionsknopf und Kamerasteuerung

Großes Hardware-Upgrade dank A18 und 8 GB RAM

Bildqualität lässt sich wunderbar individualisieren

Hervorragende Akkulaufzeit Contra Bleibt ohne KI-Integration hinter der Konkurrenz zurück

Display bietet nur 60 Hz Wiederholrate

Kamerasteuerung nur im Landscape wirklich praktisch Apple iPhone 16 Apple iPhone 16: Alle Angebote

Design & Display: Neues Bedienkonzept, altes Gehäuse Das iPhone 16 kommt im selben Format wie sein Vorgänger. Heißt: Es gibt ein 6,1 Zoll großes Display, das Ausschnitte für die "Dynamic Island" hat und eine Bildwiederholrate von 60 Hz bietet. Während die Pro-Modelle dünnere Displayränder haben, ist beim iPhone 16 nur minimale Helligkeit gesunken. Dafür bekommt das Basis-Modell den Action-Knopf und die neue Kamerasteuerung. Materialwahl und Verarbeitung sind Apple-typisch erstklassig. Gefällt: Keine Umgewöhnung von früheren iPhones

Aktionstaste lässt sich individualisieren

Verarbeitung wie immer erstklassig Gefällt nicht: Kippelt ohne Hülle extrem bei Rückenlage

Display nur mit 60 Hz Es ist selten, dass Apple bei einem neuen Gerät gleich mehrere Knöpfe einführt. Wer von einem älteren Basis-Modell kommt, für den ist die Bedienung des iPhone 16 daher erst einmal ungewöhnlich. Der ikonische Stummschalter wird durch den anpassbaren Aktionsknopf ersetzt. Nach einer gewissen Eingewöhnung finde ich die Taste praktisch, da ich mein Handy ohnehin immer stummschalte und daher etwa die Taschenlampe programmieren kann. Zusätzlich habe ich den Shortcut für die Kamera auf dem Home-Screen ersetzt – diese erreiche ich schließlich über die neue Kamerasteuerung (dazu gleich mehr). Das Display des neuen iPhone 16 wiederholt leider wieder mit 60 Hz. © nextpit Die "Dynamic Island" ist auch in diesem Jahr mit an Bord. © nextpit Die Ultraweitwinkelkamera bietet jetzt eine Makrokamera. © nextpit Die dunkelblaue Färbung der Kamera hat einen Sinn, ... © nextpit ... denn so passt sie zu den Farben der neuen Hüllen. © nextpit Der Action-Button findet in diesem Jahr auch beim Basis-Modell Einzug. © nextpit USB C gibt's natürlich auch in diesem Jahr. Leider wieder mit einer geringen Übertragungsgeschwindigkeit. © nextpit Die Kamerasteuerung lässt sich am besten in der horizontalen Haltung nutzen. © nextpit Der Formfaktor des iPhone 16 ist ansonsten identisch mit dem iPhone 15 und weiteren Vorgängermodellen. Das liegt am 6,12 Zoll großen Display, das mit gleichmäßigen Displayrändern in ein 170 g leichtes Gehäuse mit den Maßen 147,6 x 71,6 x 7,9 mm (H x B x T) eingelassen ist. Die Dynamic Island erinnert einen immer wieder daran, dass man gerade ein iPhone bedient. Und obwohl man bei dessen Verwendung ständig die Frontkamera verschmiert, finde ich das kleine Infodisplay echt praktisch. Restzeiten von Timern oder die aktuelle Wiedergabe auf Spotify werden hier charmant und dezent angezeigt. Das Display an sich ist Apple-typisch sehr hochwertig. Die Pixeldichte von 460 ppi lässt einen keine Pixel erkennen, die Farbtreue ist hoch und dank OLED-Technologie sind die eher kühlen Farben des Betriebssystem wunderbar gesättigt und die Kontraste perfekt. Während Apple die minimale Helligkeit der Anzeige fürs Stromsparen auf minimal 1 Nit verringern konnte, hält man an der maximalen Helligkeit von 2.000 und an 60 Hz in der Bildwiederholrate fest. Das wirkt auf dem Datenblatt im Jahr 2024 veraltet, fällt im Alltag aber eher selten auf. Trotzdem ist es an der Zeit, dass Apple diese Altlast aufgibt. Wer das iPhone 16 ohne Hülle nutzt, der muss sich zudem an zwei Änderungen gewöhnen. Einerseits kippelt das iPhone 16 aufgrund der veränderten Anordnung der rückseitigen Kamera ungemein. Dass sich durch die vertikale Positionierung der Kamera dabei zwei Kontaktpunkte – einmal die untere rechte Gehäuseecke und die Kante der unteren Kamera – ergeben, finde ich zudem kritisch. Stellt man aus Versehen etwas auf das iPhone oder tritt im Worst-Case-Szenario auf das Handy, fangen nur zwei Punkte das Gewicht ab. Andererseits raut Apple die Textur der gläsernen Rückseite an. Dadurch fühlt sie sich weicher an und bietet schon fast eine "Gummi-Qualität", die keineswegs billig wirkt. Dank Aluminiumrahmen, dem Glas auf der Rückseite und Apples "Ceramic Shield der neuesten Generation" auf der Vorderseite ist die Materialwahl insgesamt sehr hochwertig. Eine IP68-Zertifizierung unterstreicht die gute Verarbeitung noch einmal. Um diesen eher nüchternen Absatz aufzulockern: Crazy-Apple durchbricht den anklingenden Herbst im September mit neuen Farben. Wohoo, auf meinen Produktfotos seht Ihr "Ultramarin" – neben dem Hellblau, das im Kamerabereich in ein dunkleres Blau übergeht, gibt's ein verspieltes Blaugrün, ein knalliges Pink, und binäre Farboptionen (laaaame!) in Weiß und Schwarz. Nettes Detail: Apples Silikonhüllen orientieren sich in der Farbwahl an der sichtbaren Kamerainsel – harmonisch!

Software: Anpassbarer denn je, aber ohne KI Die 16. iPhone-Generation wird mit iOS 18 ausgeliefert – als größte Neuerung führt Apple dabei etliche KI-Funktionen ein. Auf diese müssen Apple-Fans überall auf der Welt aber noch warten und schauen so lange neidisch zu Google, Samsung und Co. Immerhin lässt sich iOS seit dem letzten Update aber optisch deutlich stärker an die eigenen Vorlieben anpassen! Gefällt: iOS-Look lässt sich stärker anpassen

iPhone lässt sich jetzt auf MacOS fernsteuern

Langer Update-Support Gefällt nicht: Apple Intelligence fehlt noch Mit iOS 18 kommt Apples neuestes Betriebssystem direkt zur Auslieferung auf das iPhone 16. Dabei fehlen allerdings die KI-Integrationen via "Apple Intelligence", mit der Apple das neue iPhone auf der Keynote beworben hat. Ob die Apple-KI schlichtweg noch nicht fertig ist, oder ob man einen größeren Überraschungseffekt herbeiführen will, weiß ich nicht. Wann "Apple Intelligence" in Europa und damit auch in Deutschland erscheint, ist aktuell ebenfalls noch unklar. Sidenote: Ob es einen Opt-Out für die "AI" gibt, bleibt ebenfalls offen. So #Datenschutz und #Nachhaltigkeit ... aber wen juckt der Weltuntergang, wenn es neue Funktionen gibt? So sehen die Icons normalerweise aus ... © nextpit ... und so könnt Ihr die Icons anpassen. © nextpit Die neue Aktionstaste könnt Ihr in der Funktion anpassen. © nextpit Die erste Seite des neuen Kontrollzentrums, ... © nextpit ... die zweite Seite des neuen Kontrollzentrums, ... © nextpit Aber dringend zurück zum Thema: Wie Ihr in unserer Funktionsübersicht zu iOS 18 lesen könnt, gibt es auch ohne KI viele neue Features auf Eurem iPhone. Neben einem neuen Kontrollzentrum mit mehreren Seiten lässt sich erstmals der Look Icons systemweit verändern. Auch wenn ich die Einfärbung deutlich hässlicher finde als etwa Googles Material-You-Design, sind mehr Optionen erst einmal etwas Positives. Und generell ist iOS 18 ein sehr funktionales und intuitives Betriebssystem. Wer frühere Versionen kennt, der wird sich schnell zurechtfinden. Und wer andere Apple-Geräte nutzt, genießt den Komfort des miteinander verbundenen Ökosystems. Neben AirDrop, Sidecar und anderen Komfortfunktionen lassen sich iPhones jetzt auch direkt über MacOS fernsteuern. Apple versorgt zudem Geräte aus 2018 noch mit iOS 18 – drehen wir diese Gleichung um, sollte das iPhone 16 bis 2030 mit neuen Betriebssystem-Updates versorgt werden.

Performance & Technik Anders als im letzten Jahr erscheint das iPhone 16 wieder mit dem neuesten iPhone-SoC. Der A18 Bionic ist der Pro-Variante aus den Pro-Modellen dabei zwar leistungstechnisch unterlegen, ihm werden allerdings ebenfalls 8 GB RAM zur Seite gestellt. Standardmäßig gibt's 128 GB Speicherplatz, der sich maximal auf 512 GB erweitern lässt. Mit WiFi 7, Bluetooth 5.3, UWB und Satellitentelefonie bleiben wenig Wünsche offen. Gefällt: Ähnliches Leistungsniveau wie die Pro-Modelle

WiFi 7, Ultrabreitband und Satellitentelefonie Gefällt nicht: Speicher-Upgrades wieder sehr teuer (1.079 € für 256 GB und 1.329 € für 512 GB) Überraschung: Apple rückt sein Basis- und sein Plus-Modell in der aktuellen iPhone-Generation wieder näher an die Pro-Varianten. Denn mit dem A18 gibt's die neueste Prozessorgeneration, die im 3-nm-Verfahren gefertigt ist. Als Unterschiede zu den Pro-Modellen kommuniziert Apple nur eine schwächere GPU-Einheit. Somit treiben das iPhone 16 6 CPU-Kerne, 5 GPU-Kerne und 16 NPU-Kerne an. Gaming funktioniert gut auf dem iPhone! / © nextpit Wie in den Pro-Modellen arbeitet das SoC mit 8 GB RAM. Ich schätze, dass Apple diese technische Basis braucht, um Apple Intelligence zufriedenstellend wiederzugeben. Reminder: In der 15er-Generation unterstützen nur die Pro-Modelle die Integration der Apple-KI. In den Benchmark-Tests sehen wir die Leistung und die Nähe zu den Pro-Modellen noch einmal bestätigt. Apple iPhone 16

(A18 Bionic) Google Pixel 9

(Tensor 4) Apple iPhone 15 Pro (A16 Bionic) Apple iPhone 15

(A16 Bionic) Apple iPhone 15 Plus

(A16 Bionic) iPhone 14

(A15 Bionic) iPhone 14 Pro Max

(A16 Bionic) AnTuTu 1.701.457 826.999 - - - 3D Mark Wild Life Extreme 3.911 2.588 - 3.036 - 2.431 3.362 3D Mark Wild Life Extreme Stress Test Bester Loop: 3.643

Schlechtester Loop: 2.082 Bester Loop: 2.524

Schlechtester Loop: 1.358 Bester Loop: 3.553

Schlechtester Loop: 2.763 Bester Loop: 3.171

Schlechtester Loop: 2.378 Bester Loop: 3.253

Schlechtester Loop: 2.271 - - Geekbench Single: 3.099

Multi: 7.638 Single: 1.666

Multi: 3.761 Single: 2.945

Multi: 7.171 Single: 2.651

Multi: 6.698

(v6) Single: 2.623

Multi: 6.605

(v6) Single: 1.699

Multi: 4.817

(v5) Single: 1.885

Multi: 5.406

(v5) Im Alltag sorgt diese Leistung vor allem für kurze Ladezeiten und eine flüssige System-Performance. Das iPhone 16 wird in dieser Hinsicht wirklich nur vom langsamen Display ausgebremst – wirklich ausfahren lässt sich die Leistung aber höchstens in Mobile Games. Dabei zeigt das Spiel "Alien Isolation", wie weit die Grafik von Mobile Games in den letzten Jahren gekommen ist. Ruckler oder Einbrüche der Framerate konnte ich nicht wahrnehmen. Mit WiFi 7 und Bluetooth 5.3 bietet Apple zudem die neuesten Funkstandards. Vor allem WiFi 7 könnte in Verbindung mit Starlink oder einem Glasfaser-Anschluss für deutsche Kund:innen spannend sein. Dass alle iPhones 5G unterstützen und Apple in Notsituationen Verbindungen über Satelliten zulässt, brauche ich wohl nicht erwähnen. Da die Performance auch in diesem Jahr hervorragend und zukunftssicher ist, halte ich mich kurz.

Kamera Was ist bloß los bei Apple? Neben den Farben von iOS lassen sich auch plötzlich die fotografischen Stile an die eigenen Wünsch anpassen. Damit bewegt sich Apple (erfreulicherweise) weg vom typischen iPhone-Look, den die Kameras seit Jahren produzieren. Dabei lassen wir die eher geringen Optimierungen in der Hardware links liegen und machen subjektiv bessere iPhone-Fotos als je zuvor – und das macht sogar deutlich mehr Spaß! Gefällt: Fotos lassen sich wunderbar individualisieren

Kamerasteuerung rückt wichtige Features in den Vordergrund

Neuer Makromodus mitunter sehr praktisch Gefällt nicht: Neues JPEG-XL-Format bleibt Pro-Modellen vorbehalten ...

... genauso wie RAW-Fotografie

Apple löst seine Flare-Probleme bei Dunkelheit schon wieder nicht Das iPhone 15 schaffte vor einem Jahr den Sprung von 12 auf 48 Megapixel und sollte via Pixel-Binning für bessere Fotos sorgen. In diesem Jahr behält Apple diese Strategie bei und führt mit dem Begriff "Fusion-Kamera" die Glorifizierung des Digitalzooms ein. Scherz beiseite: Ohne Qualitätsverlust bietet die Hauptkamera einen 2-fachen Digitalzoom, wenn Aufnahmen mit maximal 24 Megapixeln erfolgen. Und so kann man die Dual-Kamera als Triple-Kamera mit drei "nativen" Brennweiten vermarkten. Die neue Kameraleiste macht Spaß und rückt einige praktische Funktionen besser in den Vordergrund. / © nextpit In Wahrheit handelt es sich beim iPhone 16 aber fast um dieselben Kameramodule wie im Vorjahr. Verbessert wurde lediglich das Objektiv der Ultraweitwinkelkamera. Dieses ist mit einer Offenblende von f/2.2 minimal lichtstärker und kann dank ultrakurzer Naheinstellgrenze nun "Makro-Fotos" aufnehmen. Standardmäßig aktiviert sich dieser automatisch, wenn man nah an Motive herangeht. Und wie bei den Pro-Modellen aus dem letzten Jahr verschiebt sich der Bildausschnitt dabei ein wenig. Die Hauptkamera ohne Ultraweitwinkel © nextpit Das Sichtfeld wird dank der Ultraweitwinkelkamera ordentlich erweitert. © nextpit Die Ultraweitwinkelkamera © nextpit Die Hauptkamera ohne Zoom © nextpit Die Hauptkamera mit 2-fach-Zoom © nextpit Die Hauptkamera mit maximaler Zoom-Einstellung © nextpit Lens-Flares gibt's leider auch bei dieser iPhone-Kamera. © nextpit Die Details der neuen Kamera sind wirklich gut – hier seht Ihr den Porträtmodus! © nextpit Hier seht Ihr ein Selfie der Frontkamera ohne Porträtmodus, ... © nextpit ... und hier mit aktiviertem Porträtmodus. © nextpit Sos sieht ein Bild ohne Makromodus aus, ... © nextpit ... und so mit aktiviertem Makromodus! © nextpit Hier ein Selfie mit der Hauptkamera im Porträtmodus. © nextpit Hier seht Ihr ein Selfie mit der Ultraweitwinkelkamera. © nextpit Und hier ein Selfie mit der Frontkamera inklusive Porträtmodus. © nextpit Mit dem Nachtmodus nimmt die Selfie-Qualität deutlich ab. © nextpit Der Nachtmodus holt auch in diesem Jahr viele Details hiervor. Hier ohne Zoom, ... © nextpit ... und einmal mit Zoom! © nextpit Der Makromodus bietet einen hohen Detailgrad. © nextpit Die wichtigste Neuerung in diesem Jahr ist – neben der Möglichkeit, räumliche Videos und Fotos für die Apple Vision Pro aufzunehmen – aber die neue Kamerasteuerung. Auch wenn es Apple partout nicht so nennen will, handelt es sich dabei um einen zusätzlichen Knopf mit kapazitiver Oberfläche, der am rechten Gehäuserand sitzt. Mit diesem steuert Ihr ein neues Schnellmenü, in dem folgende Einstellungen verfügbar sind: Belichtung

Schärfentiefe im Porträtmodus

Stufenlose Zoomstufe von 0,5- bis 2-fach

Kameras (0,5x, 1x und 2x)

Fotografische Stile

Ton Kauft Ihr Euch das neue iPhone, empfehle ich Euch wärmstens die Option "Einstellungen beibehalten" für die Belichtungssteuerung zu aktivieren und die Option "Ton" dann auf einen Wert um -0,5 festzusetzen. Denn so schränkt Ihr Apples Neigung ein, Schatten in Bildern unnatürlich stark aufzuhellen. Anschließend nimmt das iPhone 16 wunderbar natürliche und scharfe Fotos auf, die Ihr überraschend kreativ anpassen könnt. Fotografische Stile "Standard" © nextpit Fotografische Stile "Leuchtend" © nextpit Fotografische Stile "Natürlich" © nextpit Fotografische Stile "Hell" © nextpit Fotografische Stile "Dramatisch" © nextpit Fotografische Stile "Still" © nextpit Fotografische Stile "Gemütlich" © nextpit Fotografische Stile "Ätherisch" © nextpit Fotografische Stile "Sanft S/W" © nextpit Fotografische Stile "Schlicht S/W" © nextpit Fotografische Stile "Bernstein" © nextpit Fotografische Stile "Gold" © nextpit Fotografische Stile "Roségold" © nextpit Fotografische Stile "Neutral" © nextpit Fotografische Stile "Kaltrosa" © nextpit Vor zwei iPhone-Generationen führte Apple die "Fotografischen Stile" ein. Diese geben einem die Möglichkeit, iPhone-Fotos mit wärmeren oder kühleren Farben, einer veränderten Sättigung und weiteren Präferenzen aufzunehmen. In diesem Jahr erweitert Apple die Stile durch eine Matrix zur Anpassung in den Bereichen "Ton", "Farbe" und "Palette". So könnt Ihr Euren Fotos einen eigenen Look verpassen, der nicht mehr unbedingt nach "iPhone" aussehen muss. Ein wenig enttäuscht bin ich in diesem Jahr vom Abstand zwischen den Basis- und den Pro-Modellen. Nicht etwa, weil die Pro-Modelle nun beide einen 5-fach-Zoom bieten oder weil sie 4K-Videos in 120 fps aufnehmen können. Nein, die Pro-iPhones können Fotos im JPEG-XL-Format aufnehmen. Das Format unterstützt einen 32-Bit-Farbraum und ist vor allem quelloffen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es sich mehr durchsetzt als das etwas sperrige HEIF-Format, das man nach der Aufnahme meist noch in JPEG umwandeln muss. Da es sich um eine reine Software-Einschränkung handelt, finde ich es unfair, diese Neuerung den Pro-Modellen vorzubehalten. *hust* genauso wie RAW-Aufnahmen *hust* Abschließend ist Apples iPhone-Kamera flexibler und spaßiger denn je. Ich habe – auch von ambitionierten Fotografen – schon viel Negatives über die Kamerasteuerung gelesen, finde sie aber aus einem Grund praktisch: Sie gibt mir Funktionen an die Hand, die sonst umständlich versteckt waren. Und plötzlich treffen meine iPhone-Fotos viel mehr meinen Geschmack, da ich sie besser individualisieren kann. Und das wird auch Euch so gehen, wenn Ihr Euch an den Knopf gewöhnt.

Akku & Aufladen Laut Apple-Keynote hält das iPhone 16 zwei Stunden länger durch, wenn es um die Wiedergabe von Videos geht – 22 h statt 20 h. Mit diesem Wert kann natürlich niemand etwas anfangen und so war ich gespannt, wie sich die Laufzeit des iPhone 16 in der Praxis verhält. Die Antwort: Ich bin begeistert – und schneller aufgeladen wird das iPhone ebenfalls! Gefällt: Insgesamt sehr gute Akkulaufzeit

Schnelleres Quick-Charging als beim Vorgänger

Schnelleres kabelloses Laden via MagSafe und Qi2 Gefällt nicht: Ladeleistung flacht bei 50 Prozent Aufladung stark ab Kurzer Disclaimer: Mein iPhone 13 mini hält nach zwei Jahren nicht mal mehr einen Tag lang durch. Ich bin es also gewohnt, mehrmals am Tag zu laden, versuche aber möglichst objektiv an die Laufzeit des iPhone 16 heranzugehen ... ... KrASs, DaS iST DiE LäNgSte LauFZeiT iN eiNem iPhOne JemALs!!! – Scherz beiseite, aber das verspricht Apple tatsächlich als Marketing-Claim für das neue Pro-Max-Modell. Wäre ja auch schade, wenn nicht! Aber tatsächlich bietet der neue iPhone-Akku mit vergrößerter Kapazität zusammen mit dem effizienteren Chip eine hervorragende Akkulaufzeit. Leider ist iOS ja inkompatibel mit 3D Mark, sodass wir keine Benchmarks durchführen können. Hier könnt Ihr Euch die Akkulaufzeit an mehreren Tagen anschauen. Tag 1! © nextpit Tag 2 © nextpit Tag 3 war noch sehr ruhig! © nextpit Zack, erkältet und lange am Handy. © nextpit Und am letzten Tag habe ich Alien: Isolation entdeckt! © nextpit Meine Praxis-Erfahrungen reichen aber von einem Festival-Wochenende ohne Steckdosen mit geringer Nutzung hin zu einem Tag im Bett mit mehr als 8 Stunden Nutzungsdauer. Ihr seht beide Statistiken aus den Batterie-Einstellungen in meinen Screenshots. Dabei würde ich das iPhone 16 immer wieder für 2-3 Tage mit auf Reisen nehmen. Ich bin mir sicher, dass es durchhält, wenn ich meine Nutzung einschränke. Und falls Steckdosen in der Nähe sind, gibt's tatsächlich halbwegs brauchbares Quick-Charging. Zwar bietet Apple nur Ladegeräte mit 30 W an, in der Spitze kann das iPhone 16 aber 45 W Ladeleistung vertragen. Um den Akku zu schonen, flacht Apple die Ladeleistung zwar ungefähr ab der Hälfte ab. Die ersten 50 Prozent des iPhone-Akkus werden aber angenehm schnell wieder voll: Apple iPhone 16

(k.A. | Drittanbieter-Ladegerät 30 W) Start 5 % 4:14 min 15 % 14:23 min 35 % 23:15 min 50 % 45:02 min 75 % 1h 35 min 100 % Kabellos könnt Ihr das iPhone 16 natürlich wieder via MagSafe-Ladegeräte und über den Qi2-Standard aufladen. Hier soll die Ladeleistung ebenfalls auf 30 W ansteigen. Wie kurz die Ladezeiten dadurch werden trage ich noch nach – der neue MagSafe-Charger wird gerade für unseren Test des Pro-Modells verwendet.

Apple iPhone 16: Technische Daten 2024 Basis-Modell Produkt Apple iPhone 16 Bild Display 6,1-Zoll-OLED

2.556 x 1.179 Pixel (460 DPI)

60 Hz Bildwiederholfrequenz SoC Apple A18 Speicher 128/256/512 GB OS iOS 18 Kamera Hauptkamera: 48 MP | f/1.6 | 26 mm | Sensor-Shift OIS

Ultraweitwinkel: 12 MP | f/2.2 | 13 mm | Makro

- Selfie-Kamera 12 MP | f/1.9 | Autofokus Akku MagSafe drahtlos: 25 W

Qi2 drahtlos: 15 W

Ladegerät nicht enthalten Konnektivität eSIM | 5G | Wi-Fi 7 | Bluetooth 5.3 | NFC | UWB | Satellite | Thread IP-Zertifizierung IP68 Abmessungen und Gewicht 147,6 mm x 71,6 x 7,80 mm, 170 g Angebote*