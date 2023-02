Xiaomi-Early-Bird-Aktion: Poco X5 und X5 Pro jetzt günstiger vorbestellen!

Gestern hat Xiaomi das neue Poco X5 5G und X5 Pro offiziell vorgestellt. Nun könnt Ihr Euch die Geräte bis zum 13. Februar vorbestellen und spart dabei ordentlich Geld. Ladet Ihr Euch zudem die "Mi Store"-App herunter, könnt Ihr von den doppelten Punkten profitieren und somit den Preis noch einmal reduzieren. Wir haben uns das Ganze angeschaut und verraten Euch, was Ihr vom Early-Bird-Angebot erwarten könnt.

Xiaomi hat in einer Livepräsentation gestern die neue X5-Serie von Poco vorgestellt. Nun ist es soweit und Ihr könnt Euch die neuen Midranger im Mi-Store vorbestellen und dabei ordentlich profitieren. So sichert Ihr Euch nicht nur einen Sofortrabatt von 50 Euro, sondern könnt zudem Mi Points in Gutscheine umwandeln, um noch einmal mehr Geld zu sparen.

Um Mi Points zu sammeln, müsst Ihr Euch lediglich die "Mi Store"-App aus dem Google Play Store oder dem Apple App Store herunterladen und schon erhaltet Ihr nach erfolgreicher Registrierung aktuell 400 Punkte. Löst Ihr diese dann gegen einen Gutschein ein, gibt es noch einmal 20 Euro in Form eines Gutscheins, die Ihr beim Kauf des Smartphones einsetzen könnt.

Das könnt Ihr als Vorbesteller erwarten

Xiaomi Poco X5 5G

Das Poco X5 5G (zur Shopseite) nutzt einen 6,67 Zoll großen AMOLED-Bildschirm mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz. In der Spitze erreicht das Display eine Helligkeit von maximal 1.200 Nits. Auf der Rückseite findet sich eine Triple-Kamerasystem, bei dem sich eine 48-MP-Hauptkamera befindet, die durch eine 8-MP-Ultraweitwinkel- und eine 2-MP-Makro-Kamera ergänzt wird. Für die nötige Leistung sorgt hier ein Snapdragon 695 mit wahlweise 6 GB RAM und 128 GB internem Speicher oder 8 GB RAM und 256 GB Speicher.

Normalerweise zahlt Ihr 299,90 Euro für die kleinste Variante. Als Vorbesteller legt Ihr gerade 249,90 Euro auf den Tisch. Durch die bereits erwähnten Gutscheine könnt Ihr diesen Preis noch einmal um 20 Euro reduzieren, wodurch Ihr den Midranger recht günstig erhaltet. Auch die 8 GB RAM Variante lässt sich somit auf bis zu 279,90 Euro reduzieren.

Das Poco X5 ähnelt dem Xiaomi Redmi Note 12 sehr deutlich / © Xiaomi

Xiaomi Poco X5 Pro

Beim Poco X5 Pro (zur Shopseite) setzt Xiaomi noch einmal ordentlich einen drauf. So nutzt das Gerät ebenfalls einen 6,67 Zoll AMOLED-Bildschirm mit einer maximalen Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz. Allerdings findet sich der erste größere Unterschied bereits beim Kamerasystem des X5 Pro. So verfügt die Hauptkamera über satte 108 Megapixel. Ergänzt wird das System hier allerdings auch durch eine 8-MP-Ultraweitwinkel- und einer 2-MP-Makro-Kamera.

Auch beim Prozessor will Xiaomi nicht geizen und bietet einen Snapdragon 778G. Das Octa-Core-SoC nutzt dabei eine 6-nm-Verarbeitung mit integriertem X53-5G-Modem. Während Ihr bei der Standardvariante des Poco X5 noch auf Android 12 mit einer MIUI-13-Oberfläche zurückgreift, bietet Euch die Pro-Variante bereits das neuere MIUI 14 an. Abgerundet wird das Pro-Modell durch einen 5.000-mAh-Akku und 67 Watt schnellem Laden.

Aufgrund der besseren Spezifikationen kostet Euch die Pro-Variante natürlich etwas mehr. So zahlt Ihr gerade mindestens 299,90 Euro für die kleinere Version mit 6 GB RAM und 128 GB UFS2.2-Speicher. Diesen Preis könnt Ihr mit Hilfe der Gutscheine auf 279,90 Euro senken. Wollt Ihr etwas mehr internen Speicher, könnt Ihr auch eine Variante mit 8 GB RAM und 256 GB Speicher wählen, die Euch ohne Gutscheine 349,90 Euro kostet.

Das Poco X5 Pro kann bei der Hauptkamera und dem SoC noch einen drauf legen. / © Xiaomi

Weitere Angebote im Mi-Store

Nicht nur die neue X5-Serie ist gerade günstiger im Mi-Store erhältlich. So könnt Ihr Euch beispielsweise auch das Xiaomi Poco M5 gerade für 189,90 Euro statt der üblichen 209,90 Euro sichern. Auch die Xiaomi Buds T3 sind gerade für 99 Euro zu haben. Normalerweise kosten diese Euch im Mi-Store ganze 70 Euro mehr.

Ein Blick in das Portfolio von Xiaomi lohnt sich also definitiv. Auch wenn Ihr kein Interesse am neuen Poco X5 oder Poco X5 Pro haben solltet, gibt es hier noch reichlich Deals.

Was haltet Ihr von den Angeboten? Legt Ihr Euch die neue Poco X5-Serie zu oder wartet Ihr auf einen anderen Midranger? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!