Xiaomi Redmi Note 13: Xiaomis neue Mittelklasse im direkten Vergleich

Die Redmi-Note-Serie ist eine der meistverkauften Android-Serien weltweit und Xiaomi bringt jetzt das Update für 2024 an den Start. Obwohl die Markteinführung hierzulande erst für den 15. Januar geplant ist, sind die Handys bereits bei vielen Online-Händlern erhältlich, mit allen Spezifikationen und Preisen. Lest weiter, um die wichtigsten Unterschiede zwischen allen aktuellen Geräten der Xiaomi-Redmi-Note-13-Serie zu erfahren.

Trotz der großen Aufmerksamkeit, die dem Flaggschiffmarkt gewidmet wird, sind Mittelklasse-Handys sowas wie die Arbeitspferde für Android-Hersteller, und das ist bei Xiaomi nicht anders. Die fünfteilige Redmi-Note-Serie, bestehend aus Redmi Note 13 (4G und 5G), Redmi Note 13 Pro (4G und 5G) sowie Redmi Note Pro+ (5G) konkurriert mit anderen Bestsellern wie der Galaxy-A-Familie, OnePlus Nord und anderen.

Xiaomi Redmi Note 13: Alle fünf Modelle im direkten Vergleich

Das "Xiaomi Redmi Note 13"-Lineup im direkten Vergleich Produkt Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G Xiaomi Redmi Note 13 5G Xiaomi Redmi Note 13 4G Bild Zum Test Noch nicht getestet Noch nicht getestet Noch nicht getestet Noch nicht getestet Noch nicht getestet Preis (UVP) 499,90 € 399,90 € tbc 299,90 € 199,90 € Display 6,67-Zoll-AMOLED

2712 x 1220 Pixel

120 Hz 6,67-Zoll-AMOLED

2712 x 1220 Pixel

120 Hz 6,67-Zoll-AMOLED

2400 x 1080 Pixel

120 Hz 6,67-Zoll-AMOLED

2400 x 1080 Pixel

120 Hz 6,67-Zoll-AMOLED

2400 x 1080 Pixel

120 Hz SoC MediaTek Dimensity 7200 Ultra Snapdragon 7s Gen 2 MediaTek Helio G99 Ultra Dimensivität 6080 Snapdragon 685 Speicher 8 / 12 GB LPDDR5 RAM

256 / 512 GB UFS 3.1-Speicher 8 / 12 GB LPDDR4X RAM

128 / 256 GB UFS 2.2-Speicher 8 / 12 GB RAM

256 / 512 GB Speicher 6 / 8 / 12 GB LPDDR4X RAM

256 GB UFS 2.2-Speicher

microSD-Kartensteckplatz 6 GB ARBEITSSPEICHER

128 GB Speicher

microSD-Kartensteckplatz OS MIUI 14 auf Basis von Android 13

Drei Android-Upgrades

Vier Jahre Sicherheitsupdates MIUI 14 auf Basis von Android 13

Drei Android-Upgrades

Vier Jahre Sicherheitsupdates MIUI 14 auf Basis von Android 13 MIMIUI 14 auf Basis von Android 13 MIUI 14 auf Basis von Android 13 Kamera Hauptkamera: 200 MP, f/1.65

Ultraweitwinkel: 8 MP, f/2.2

Makro: 2MP, f/2.4 Hauptkamera: 200 MP, f/1.65

Ultraweitwinkel: 8 MP, f/2.2

Makro: 2MP, f/2.4 Hauptkamera: 200 MP

Ultraweitwinkel: 8 MP

Makro: 2MP, f/2.4 Hauptkamera: 108 MP, f/1,75

Ultraweitwinkel: 8 MP, f/2.2

Makro: 2MP, f/2.4 Hauptkamera: 108 MP, f/1,75

Ultraweitwinkel: 8 MP, f/2.2

Makro: 2MP, f/2.4 Selfie-Kamera 16 MP, f/2.45 16 MP, f/2.45 16 MP 16 MP 16 MP Batterie 5000 mAh

120 W kabelgebundenes Laden 5100 mAh

67 W kabelgebundenes Laden 5000 mAh

67 W kabelgebundenes Laden 5000 mAh

33 W kabelgebundenes Laden 5000 mAh

33 W kabelgebundenes Laden Konnektivität 5G | Wi-Fi 6 | Bluetooth 5.3 | NFC 5G | Wi-Fi 5 | Bluetooth 5.2 | NFC 4G | Wi-Fi 5 | Bluetooth 5.2 | NFC 5G | Wi-Fi 5 | Bluetooth 5.3 | NFC 4G | Wi-Fi 5 | Bluetooth 5.2 | NFC IP-Zertifizierung IP68 IP54 tbc IP54 IP54 Abmessungen und Gewicht

161,4 x 74,2 x 8,99 mm, 204,5 g

161,15 x 74,24 x 7,98 mm, 187 g tbc

161,1 x 74,9 x 7,6 mm, 174,5 g

162,24 x 75,55 x 7,97 mm, 188,5 g Offers*

Wie bei Xiaomi üblich, können die Spezifikationen je nach Markt variieren, wobei sich die chinesischen Modelle erheblich von den in Indien oder Europa verkauften Versionen unterscheiden. Außerdem verkauft die chinesische Marke ihre Handys zum Zeitpunkt der Veröffentlichung immer noch nicht offiziell auf dem US-Markt.

Redmi Note 13: Display und Design

Da die Redmi-Note-13-Familie die große Lücke zwischen Einsteiger- und Premium-Handys abdeckt, gibt es eine Reihe von Unterschieden, was das Design der Geräte angeht. Das Basismodell ist komplett aus Kunststoff gefertigt, während die Pro-Modelle mit einer Glasrückseite ausgestattet sind. Für das "Redmi Note 13 Pro+"-Modell bietet Xiaomi eine Soft-Touch-Vegan-Leder-Option in der Farbe Lila an.

Das Redmi Note 13 Pro+ ist IP68-zertifiziert und in einer "veganen Leder"-Option erhältlich. / © Xiaomi

Das Note 13 Pro+ 5G ist das einzige Modell, das nach IP68 wasser- und staubdicht ist, während die anderen Modelle nur nach IP54 spritzwassergeschützt sind. Außerdem ist das Plus das einzige Modell mit einem gebogenen Display, während alle anderen "Redmi Note 13"-Modelle ein flaches Display haben.

Beim Display setzt Xiaomi auf ein 6,67 Zoll großes AMOLED-Panel mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz für seine 2024er Midranger. Seht Ihr genau hin, entdeckt Ihr jedoch einen kleinen Unterschied in der Auflösung: Die Basismodelle haben ein FullHD+-Panel (2400 x 1080 px) und die 5G Pro-Modelle eine ungewöhnliche Auflösung von 2712 x 1220 px. In Anbetracht der Größe des Bildschirms werden einige Leute wahrscheinlich die höhere Pixeldichte bei den teureren Modellen bemerken.

Redmi Note 13: CPU und Konnektivität

2024 wird nicht das Jahr sein, in dem das Redmi Note auf 4G verzichtet. Xiaomi wird höchstwahrscheinlich nur in einigen Ländern 5G-Modelle anbieten, aber es gibt auch mindestens zwei LTE-Modelle in der Redmi-Note-13-Serie.

Das Redmi Note 13 4G wird von einem ziemlich alten Snapdragon 685 angetrieben (ein kleines Upgrade des Snapdragon-680-Chips aus dem Jahr 2021). Das Redmi Note 13 Pro 4G soll mit einem MediaTek Helio G99 Ultra ausgestattet sein (ebenfalls ein kleines Upgrade des Helio G96, eines Chips aus 2021). In beiden Fällen sollte die Leistung mit der Konkurrenz in dieser Preisklasse konkurrieren können, auch wenn man bedenkt, dass relativ flotte Standards für Speicher und RAM verwendet werden.

Der Snapdragon 7s Gen 2 feiert mit dem Redmi Note 13 Pro 5G sein Debüt. / © Xiaomi

Das 5G-Note ist mit einem MediaTek Dimensity 6080 5G SoC ausgestattet, die Spezifikationen für CPU, GPU und Bildverarbeitung entsprechen in etwa denen des 4G Helio G99 Ultra.

Bei den Modellen Redmi Note Pro 5G und Pro+ 5G wird es ernst. Im ersten Modell kommt zum ersten Mal der neue "Snapdragon 7s Gen 2"-Prozessor zum Einsatz. Trotz des Namens ist der Chip jedoch kein Upgrade des Snapdragon 7+ Gen 2, der im Poco F5 (Test) steckt, sondern eine aktualisierte Version des Snapdragon 780G/778G/782G mit älteren Cortex-A78-Hochleistungskernen in Samsungs 4nm-Prozess.

Das Redmi Note 13 Pro+ verwendet ebenfalls einen 4nm-Chip, in diesem Fall einen MediaTek Dimensity 7200 Ultra, der im hochmodernen N4-Prozess von TSMC gefertigt wird. Der 7200-Ultra-Chip sollte mit seinen moderneren ARM-Kernen eine höhere Leistung, aber auch eine bessere Energieeffizienz bieten, aber das lassen wir Euch genau wissen, sobald unsere Testmuster in der Redaktion eintrudeln.

Redmi Note 13: Kamera

Bei den Kameras des Redmi Note 13 wird viel in den Hauptsensor investiert, die Ultraweitwinkel- und Makrokameras haben eine geringe Auflösung. / © Xiaomi

Xiaomi hat für die Redmi-Note-13-Familie die gleiche Strategie beibehalten wie bei der Note-12-Serie von 2023: GROSSE ZAHLEN. Alle fünf Modelle verfügen über eine Dreifach-Kamera mit eher mittelmäßigen 8-Megapixel-Ultraweitwinkel- und 2-MP-Makro-Sensoren. Und die Selfie-Kameras haben alle 16 Megapixel. Aber vergesst das, denn das ganze Marketinggeld ging an die Hauptkameras.

Die Basismodelle des Redmi Note 13 verfügen über einen 108-Megapixel-Hauptsensor mit einer f/1,75-Blende, um die Pixelzahl der Konkurrenz zu übertreffen. Die Sensorgröße – und damit auch die Pixelgröße – ist relativ klein, also müsst Ihr mit viel Pixel-Binning rechnen, um brauchbare Bilder mit einer Auflösung von unter 20 MP zu erhalten.

Alle 5 Modelle verwenden eine Dreifach-Kamera. / © Xiaomi

Das eigentliche Highlight der Show ist jedoch der riesige 200-MP-Sensor, der in den Redmi-Note-13-Pro-Modellen verwendet wird. Xiaomi ist oft führend bei der Einführung neuer hochauflösender Sensoren von Samsung, in der Regel noch vor Samsungs eigenen Mittelklassemodellen. Das Note 13 Pro ist mit einem weiteren Isocell-HM-Sensor des südkoreanischen Unternehmens ausgestattet.

Ähnlich wie bei den Basismodellen sind die Mittelklasse-Sensoren des Note 13 Pro kleiner als die Flaggschiff-Komponenten der High-End-Modelle. Erwartet daher nicht die gleiche Bildqualität oder Leistung bei Nacht, wie Ihr sie von einem Flaggschiff-Gerät kennt. Wir erwarten von der Hauptkamera gute Fotos bei Tageslicht, aber unsere endgültige Einschätzung werden wir wie üblich erst nach einem gründlichen Test der Geräte abgeben.

Redmi Note 13: Software – MIUI oder HyperOS?

Was die Software angeht, gibt es keine Überraschungen. Die Redmi-Note-13-Modelle werden ab Werk mit MIUI 14, basierend auf Android 13, ausgeliefert. Als nette Abwechslung für 2024 werden die Pro-Modelle auf den indischen Seiten mit "3 Major Android Updates" und "4 Years Security Patch Updates" aufgeführt. Diese Update-Politik übertrumpft alle Konkurrenten, mit Ausnahme der neueren Samsung-Galaxy A-Modelle, die vier Android-Updates und fünf Jahre Sicherheitsupdates bieten.

Für das Redmi Note 13 macht Xiaomi keine Angaben zur Update-Politik, also werden wir das Unternehmen anfragen, um Näheres zu erfahren, sobald die Handys offiziell vorgestellt wurden.

Redmi Note 13: Lade- und Akkuoptionen

Bis auf das Redmi Note 13 Pro 5G sind alle 2024er-Modelle der Redmi-Notes mit einem 5000-mAh-Akku ausgestattet. Das 13 Pro 5G hat eine um 100 mAh höhere Kapazität – möglicherweise aufgrund der geringeren Energieeffizienz des von Samsung hergestellten Snapdragon 7s Gen 2.

Das Einsteigermodell des Note 13 verfügt über Ladespezifikationen, die die Konkurrenz von Samsung in den Schatten stellen. / © Xiaomi

Beim Laden behält Xiaomi die guten Spezifikationen der Vorgängermodelle bei: Das Basismodell des Note 13 bietet 33 W, das Note 13 Pro 67 W und das Note 13 Pro+ verfügt über Xiaomis HyperCharge mit 120 W. Und im Gegensatz zu Samsung, Google und Apple legt Xiaomi ein Ladegerät in den Karton.

Fazit

Xiaomi hat die wichtigsten Verkaufsargumente der Redmi-Note-12-Serie in die Redmi-Note-13-Familie von 2024 übernommen: hochauflösende Kameras, schnelles Laden und auf dem Papier ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Natürlich können wir uns erst sicher sein, wenn wir die Geräte getestet haben. Wir werden das in der nextpit-Redaktion mit so vielen Geräten wie möglich versuchen.

Ich persönlich empfinde es als gut, dass Xiaomi eine Verschnaufpause im Zahlenspiel einlegt und etwas mehr in das Design investiert, indem alle Modelle einen neuen Look bekommen, der ihnen einen moderneren Stil verleiht. Kritiker können einwenden, dass das chinesische Unternehmen keinen einheitlichen Look für seine Modelle hat, aber das ist vielleicht besser, als wenn alle Modelle wie bei Samsung von 150 bis 999 Euro das gleiche Design haben.

Was haltet Ihr von der Redmi-Note-13-Familie? Gefällt Euch der neue Look? Hättet Ihr größere Änderungen bei den technischen Daten oder den Preisen erwartet? Teilt Eure Meinung in den Kommentaren unten mit und bleibt auf Empfang – unsere Tests kommen so schnell wie möglich!