Android 15: Wie geht es weiter mit Googles Betriebssystem?

Wir sind noch ein paar Wochen von den ersten offiziellen Anzeichen für Android 15 entfernt. Aber es gibt gelegentlich ein paar Anzeichen für das neue mobile Betriebssystem, darunter auch der interne Dessert-Codename. Im Folgenden erfahrt Ihr, was Ihr von Googles mobilem Betriebssystem 2024 erwarten könnt, welche Handys aktualisiert werden und an welchen Funktionen bereits gearbeitet wird.

Die meisten Unternehmen sind noch schwer damit beschäftigt, ihre Telefone auf Android 14 zu aktualisieren, aber der unaufhaltsame Fortschritt für die Droid-Entwickler kann nicht warten. Nach einigen kleineren Updates in Android 13 und 14 erwarten wir vorsichtig, dass Google im Jahr 2024 größere Änderungen bringen wird. Die pessimistische Seite des nextpit-Büros wettet, dass es nur eine Lawine von KI-Funktionen werden...

Android 15 Veröffentlichungsdatum

Android-Veröffentlichungen folgen einem relativ konsistenten Zeitplan: Im Februar wird eine Entwicklungsvorschau veröffentlicht, im Frühjahr (in der nördlichen Hemisphäre) eine Beta, im Sommer ein Release Candidate und im September oder Oktober die stabile Version, zusammen mit einer neuen Pixel-Telefonfamilie.

Wenn wir uns den ersten Entwicklungs-Builds nähern, wird Google eine genauere Roadmap zu Android 15 veröffentlichen. Aber es sollte sich nicht viel ändern, im Vergleich zu den Vorjahren.

Android 15: Wie soll das Dessert genannt werden?

Wir wissen, dass Google wieder dazu übergegangen ist, nur noch Zahlen für seine Systemversionen zu verwenden, aber die Tradition der Dessert-Spitznamen wird im Entwicklerteam fortgesetzt, wo ja auch im Grunde alles begann.

Nach dem exotischen "Upside Down Cake" von Android 14 wird Android 15 ganz einfach bleiben, denn der Name des Desserts wurde bereits im März 2023 bestätigt: Vanilla Ice Cream.

Vanilla Ice Cream – lecker! / © Pixel-Shot/Adobe Stock

Aber wie bereits erwähnt, wird Google den Codenamen nicht in den offiziellen Marketingmaterialien verwenden. Es wird erwartet, dass das Unternehmen bei seinem einfachen und geradlinigen "Android 15"-Branding bleibt.

Eine weitere alte Tradition, die 2024 wiederkehren soll, sind die Android-Statuen. Android 14 erhielt seine "Upside Down Cake"-Statue, wie Dave Burke, Googles Vizepräsident für Technik, mitteilte. Und bei Vanilla Ice Cream sollte es nicht anders sein.

Ananasscheiben auf der Unterseite, ähnlich wie auf dem Bild oben. / © davey_burke/Twitter

Android 15: Neue Funktionen

Da es noch keine Entwicklungsversion gibt – die traditionell im Februar startet – haben wir keine konkreten Hinweise auf kommende Funktionen von Android 15. Aber einige allgemeine Aktualisierungen sind sowohl in den Android Open-Source-Repositories (AOSP) als auch in den laufenden Funktionstests zu finden. Manche könnten noch gestrichen werden oder auf ein anderes großes Update in der Zukunft verschoben oder einfach in das nächste reguläre Update integriert werden.

Cloud-Dateiauswahl für den Foto-Picker

Wie Mishaal Rahman berichtet, ermöglicht diese kleine Änderung Apps, die den nativen Photo Picker zum Teilen von Medien verwenden, den Zugriff auf Bilder, die im Cloud-Speicher von Google Fotos gespeichert sind, anstatt sich nur auf lokale Dateien zu verlassen.

Nutzer:innen können App-Zugriff auf den Fotospeicher in der Cloud gewähren. / © Mishaal Rahman

Diejenigen, die Telefone mit großem Speicherplatz haben, werden vielleicht keinen großen Unterschied bemerken, aber die neue Funktion kann vielen Nutzern bei Modellen mit geringem Speicherplatz helfen, die darauf angewiesen sind, ständig Dateien in den Online-Speicher zu verschieben. Diese Funktion kann möglicherweise über die Google Play Services verteilt werden und ist nicht an Android 15 gebunden.

Verbesserte Thread- und NFC-Unterstützung

Wieder ist es Mishaal Rahman der verriet, dass sowohl Thread (von Matter verwendet) als auch die NFC-Netzwerkintegration auf Android in das Project Mainline verschoben wurde. Diese Änderung bedeutet in der Praxis, dass künftige Updates für beide Protokolle auf Android nicht nur durch vollständige Betriebssystemversions-Updates (z. B. von Android 14 auf 15), sondern auch durch Updates von Google Play Services durchgeführt werden. Die gleiche Methode wird für die Unterstützung von Bluetooth, UWB und Wi-Fi unter Android verwendet.

Diese Integration muss noch bestätigt werden, aber da sie bereits im Mai 2023 entdeckt wurde, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie mit Android 15 erfolgen wird.

Bessere Handhabung von .pkpass-Dateien

Eine weitere Änderung im Hintergrund, die einige Leute direkt betreffen dürfte, ist eine Änderung bei der Erkennung von .pkpass-Dateien in Android. Die Änderung, die ebenfalls von Rahman (wem sonst) entdeckt wurde, besteht darin, dass sie einen eigenen Mime-Typ erhalten. In der Praxis können Apple Wallet ähnliche Apps auf Android besser mit pkpass-Dateien umgehen, die für Tickets, Fahrscheine und andere Zwecke verwendet werden, ohne dass die Unterstützung hart kodiert werden muss.

Privater Bereich zum Verstecken von Apps

Eine spezielle Auswahl von Apps kann mit einem Passwort versteckt werden. / © Android Police

Eine Funktion, die in vielen Custom Skins zu finden ist, ist offenbar für Android 15 in Arbeit. Private Space erstellt eine Liste von Apps, die durch ein Passwort oder ein biometrisches Merkmal geschützt werden können und ähnelt Samsungs Secure Folder. Wie Mishaal Rahman gegenüber Android Police verriet, versteckt der Private Space Apps und ihre Benachrichtigungen unter einem passwortgeschützten Profil, ohne dass Ihr in den Geräteeinstellungen einen neuen Benutzer anlegen müsst.

Android 15: Erwartete Geräte

Wie bei jeder neuen Android-Version werden die Pixel-Geräte von Google die ersten sein, welche die neue Version erhalten. Die Veröffentlichung von Android erfolgt in der Regel zeitgleich mit einer neuen Pixel-Generation, daher könnt Ihr davon ausgehen, dass die Pixel-9-Familie mit der neuen Android-Version ausgeliefert wird.

Das Google Pixel 8 sollte gleich am ersten Tag Android 15 erhalten. / © nextpit

Gemäß der Update-Politik von Google sollte Android 15 für das Pixel 5a und neuere Modelle verfügbar sein. Die Verfügbarkeit von Updates für andere Marken und Modelle kann stark variieren, daher empfehlen wir Euch, unseren Leitfaden zur Update-Politik der einzelnen Hersteller zu lesen:

Die letzten beiden Android-Updates waren ziemlich klein, nach dem großen Update auf Android 12 mit seinem "Material You"-Design.

