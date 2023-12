So verwandelt Ihr Euer Pixel-Phone in eine überragende PC-Webcam

Eingebaute PC-Webcams sind in der Regel ziemlich schlecht, mit körnigen Bildern, niedriger Auflösung und schlechter Farbwiedergabe. Wenn diese Worte die Qualität der in Eurem Laptop integrierten Kamera beschreiben, hat Google vielleicht eine Lösung für Euch. Mit dem Pixel Feature Drop vom Dezember 2023 ist es jetzt möglich, aktuelle Pixel-Phones als Webcam zu nutzen, indem Ihr das Smartphone einfach an einen Windows- oder Mac-PC anschließt.