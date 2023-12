MediaMarkt-Kracher: Xiaomi 13 mit 5G-Tarif so günstig wie selten

Bei MediaMarkt bekommt Ihr das Xiaomi 13 gerade in Verbindung mit einem Handyvertrag für gerade einmal 29,99 Euro monatlich. Der mitwachsende Tarif garantiert Euch jährlich 5 GB mehr Datenvolumen und Euch erwartet zudem ein Bonus von 100 Euro, wenn Ihr Eure alte Rufnummer mitbringt. In diesem Artikel erfahrt Ihr, warum sich dieser Deal so richtig lohnt.