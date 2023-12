Die Ray-Ban Smart Glasses von Meta werden durch KI-Funktionen intelligenter

Meta ermöglicht es den Nutzern der Ray-Ban Meta Smart Glasses (Test) , die neuen multimodalen KI-Funktionen der zweiten Generation der tragbaren Smart Glasses auszuprobieren. Zu den neuen Funktionen gehören die Identifizierung von Objekten, die von der Kamera der Brille gesehen werden, sowie die Übersetzung und Generierung von Texten. Die Einführung wird zunächst nur in den USA im Rahmen eines Opt-in-Programms erfolgen.

Die Ray-Ban Smart Glasses von Meta erhalten ein großes Update

Wie Mark Zuckerberg in einem Instagram-Post demonstrierte, könnt Ihr den Meta-Assistenten mit dem Befehl "Hey Meta, schau ..." rufen und der KI Eure Fragen stellen. Zum Beispiel bat der Facebook-CEO den Assistenten, Vorschläge zu machen, welche Hose man mit gestreiften langen Ärmeln tragen sollte.

Anschließend ertönt eine Sprachansage aus den Lautsprechern der Brille, die das Hemd beschreibt, bevor sie mobile App-Empfehlungen in Form von Audio- und Bildmaterial gibt.

Es gibt auch Beispiele, in denen der CEO nach einer Bildunterschrift für das Bild eines Hundes in einem Kostüm gefragt hat, und der Assistent hat spanische Texte in Echtzeit angezeigt und übersetzt. Weiterhin kann die KI auch Objekte wie eine Frucht oder sogar eine komplexe Struktur identifizieren, wie Andrew Bosworth, CTO von Meta erklärt.

Nach Angaben des Unternehmens basieren die KI-Funktionen der Ray-Ban Meta Smart Glasses auf den multimodalen generativen KI-Systemen des Unternehmens, die verschiedene Arten von Eingaben kombinieren, um Ergebnisse zu erzeugen. Meta fügte hinzu, dass sie Sicherheitsvorkehrungen treffen werden, um missbräuchliche und schädliche Antworten zu vermeiden.

Meta packt noch mehr "smarte Funktionen" in seine Smart Glasses. / © nextpit

Wenn Ihr Bewohner der USA seid, könnt Ihr über ein Early-Access-Programm teilnehmen. Bosworth wies jedoch darauf hin, dass die Zahl der Nutzer:innen begrenzt ist. Es ist nicht bekannt, wann Meta plant, den KI-Assistenten in anderen Ländern einzuführen.

Meta hat außerdem bekannt gegeben, dass es mit der Echtzeitsuche auf der Ray-Ban Meta Smart Glasses 2 begonnen hat. Die Suchmaschine wird von Bing betrieben und unterstützt u.a. die Abfrage der aktuellen Spielstände Eurer Lieblingsmannschaften und Sehenswürdigkeiten in der Nähe.

Glaubt Ihr, dass diese Meta AI-Funktionen die Ray-Ban Smart Glasses zu einer lohnenden Investition machen wird?