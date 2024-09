Fazit: Final veredelt

Das Pixel 9 Pro ist ein willkommener Neuzugang in der Reihe der Pixel-Telefone und wahrscheinlich ein Zeichen dafür, dass Google Vertrauen in sein Smartphone-Sortiment hat. Das Unternehmen hat zwar noch einen weiten Weg vor sich, was den Marktanteil angeht, aber man hat eine Kontrolle über seine Modelle, die nur von Apple übertroffen wird.

Das 9 Pro bietet die gleichen fortschrittlichen Funktionen wie das große Pro XL in einem traditionelleren und kompakteren Format. Zu diesen Funktionen gehören nicht nur die leistungsstarke Telekamera und das Flaggschiff-Display, sondern auch Dinge, die immer noch als Gimmick gelten, wie der Temperatursensor und der fast vergessene UWB-Funk.

Es ist schade, dass das Pixel 9 Pro aufgrund der Marktgegebenheiten in der Preisklasse des größeren Pixel 8 Pro angesiedelt ist und nicht unter einem Preispunkt von 900 US-Dollar. Mit um die 1.100 Euro muss das Google-Handy mit viel schnelleren Modellen von OnePlus, Xiaomi, Samsung und anderen konkurrieren.

Das Pixel 9 Pro hat immer noch einige Vorteile, wenn es um Software-Updates und Funktionen geht, denn bis 2031 werden regelmäßig neue Funktionen versprochen. Aber die aktuellen Preise nehmen es aus einer imaginären "Sofort-Empfehlungsliste" heraus.

Wie immer solltet Ihr Eure Prioritäten sorgfältig abwägen, wenn Ihr das Pixel 9 Pro in Betracht zieht. Es ist besser gebaut als alle bisherigen Pixel, bietet mehr Funktionen und kommt mit einem unschlagbaren Software-Update-Versprechen. Doch abgesehen von der neuen Pro-Größe und den KI-Verbesserungen holen die Konkurrenten in den Bereichen auf, in denen das Pixel einst brillierte. Das Pixel 9 Pro ist zwar immer noch eine solide Wahl, aber die Konkurrenz ist in dieser Preisklasse wettbewerbsfähiger denn je.