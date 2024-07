Was ist ein Passkey?

Passkeys sind eine neue passwortfreie Technologie, die für die Anmeldung bei Apps und Diensten auf verschiedenen Geräten, Browsern und Betriebssystemen verwendet wird. Passkeys sind eine sicherere und einfachere Alternative zu Passwörtern und geben uns die Möglichkeit, uns mit dem biometrischen Sensor eines Geräts wie Fingerabdruck oder Face ID zu authentifizieren, ohne unsere Benutzernamen oder ein Konto eingeben zu müssen.

Noch wichtiger ist, dass Passkeys im Vergleich zur Verwendung von Passwörtern oder sogar zur Zwei-Faktor-Authentifizierung einen besseren Schutz vor Angriffen wie Phishing bieten und gleichzeitig das Gesamterlebnis schneller machen.

So meldet Ihr Euch für das erweiterte Schutzprogramm von Google an

Die APP von Google ist eine Initiative, die Risikonutzern wie Journalisten, Menschenrechtsaktivisten und Politikern helfen soll, indem sie zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz ihrer Daten und Geräte bei potenziellen Angriffen einführt.

Bisher war es erforderlich, mindestens einen Sicherheitsschlüssel zu besitzen, um sich für das Programm anzumelden. Das hindert einige daran, dem Programm beizutreten – vor allem, wenn sie sich in Gebieten befinden, in denen keine physischen Sicherheitsschlüssel zur Verfügung stehen. Im Mai dieses Jahres gab Google bekannt, dass in Planung sei, den APP-Nutzer:innen Passkeys zur Verfügung zu stellen und damit eine der Hürden des Programms endlich zu beseitigen.

Zurzeit können sich Interessierte auf der APP-Website von Google anmelden. Dort haben sie die Möglichkeit, sich mit einem Hauptschlüssel, einem Sicherheitsschlüssel oder einer Kombination aus beidem zu registrieren. Wenn Ihr Euch mit einem Passkey anmeldet, müsst Ihr eine Wiederherstellungsmethode wie eine Telefonnummer oder eine E-Mail eingeben.

Das Programm unterstützt außerdem eine Vielzahl von Geräten und Ökosystemen. Dazu gehören Handys, die mindestens auf Android 9.0 laufen, oder iPhones mit iOS 16. Ebenso ist es für Desktops und Laptops verfügbar, die unter Windows 10 oder höher oder macOS Ventura oder höher laufen.

Was denkt Ihr über Passkeys? Findet Ihr, dass Passkeys in mehr Apps und Diensten erforderlich sein sollten? Lasst uns Eure Meinung hören.