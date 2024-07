Coolify Cyber ist eine vernetzte und tragbare Klimaanlage. Eine ultra-tragbare Klimaanlage sogar, denn sie ist so konzipiert, dass man sie um den Hals tragen kann.Das Gadget kostet allerdings beachtliche 260 Euro. Es bietet mehrere Modi, um Euch zu belüften, zu kühlen oder sogar einzuheizen. In diesem Testbericht verrate ich Euch, ob die Coolify Cyber ihr Geld wert ist und ob Ihr sie wirklich für den täglichen Gebrauch in Betracht ziehen solltet.

Design Der Coolify Cyber sieht aus der Ferne wie ein Hightech-Reisekissen oder ein Bluetooth-Kopfhörer aus. Es wird um den Hals getragen und hat Lüftungsgitter an der Seite und oben, mit denen Ihr Euren Kopf und Euer Gesicht belüften könnt. Aber auch die Oberfläche im Inneren kann Wärme oder Kühle verbreiten, je nachdem, was Ihr bevorzugt. Die Stärken des Coolify Cyber: Unauffälligeres Design, als ich dachte

Blamiert Euch nicht in der Öffentlichkeit

Nicht unbequem zu tragen und guter Halt um den Hals

Einfach zu bedienen, mit leicht zugänglichen Tasten und einfachen Befehlen Die Schwächen des Coolify Cyber: Keine IP-Kennzeichnung für Wasserfestigkeit

Nicht atmungsaktive Materialien, Schweiß sammelt sich an Der Coolify Cyber ist ziemlich unauffällig und sein futuristisches Design ist ziemlich elegant / © nextpit Als mir der Test dieses Gadgets zugeteilt wurde, hatte ich zwei Reaktionen. Die erste war, dass mich der Coolify Cyber ein bisschen an den Dyson Zone-Helm mit seinem Mundschutz erinnerte, der die Atemluft filtern soll. Kurz gesagt, ein übermäßig geniales Produkt mit einem sehr nischenhaften Nutzen und vor allem einem hohen Witz-Faktor, wenn man es in der Öffentlichkeit trägt. Meine zweite Reaktion war, dass ich mir dachte, dass ich die perfekte Zielgruppe für diese Art von Produkten bin. Ich bin dick, schwitze viel und mir ist ständig heiß. Ein tragbares und vernetztes Gerät, das mich immer kühl hält, ist irgendwie ein Traum. Nachdem ich das Klimagerät getestet habe, hat sich meine erste Voreingenommenheit mehr oder weniger in Luft aufgelöst. Das Design des Coolify Cyber ist letztendlich unauffälliger, als ich es mir vorgestellt hatte. Ich habe das Gerät in der Öffentlichkeit, in Verkehrsmitteln und auf der Straße um den Hals getragen. Dabei habe ich nicht allzu viele neugierige oder spöttische Blicke über mich ergehen lassen müssen. Die glatte schwarze Plastikverkleidung ist ziemlich sauber / © nextpit Von weitem sieht der Coolify Cyber ein bisschen aus wie ein Bluetooth-Kopfhörer, den man um den Hals trägt. Oder eines dieser Reisekissen, die jede/r im Flugzeug dabei hat. Die glatte, schwarze Plastikoberfläche macht ihn ziemlich unauffällig. Wir haben ein paar LEDs an den Seiten und an den Bügeln, aber das ist alles. Der Kopfbügel ist auch ziemlich dehnbar. Ich habe einen breiten Hals und fühlte mich nicht durch das Produkt eingeengt. Der einzige Nachteil ist, dass es ziemlich schlecht mit einem Hemd- oder Polokragen harmoniert. Der Halt um den Hals war dennoch sehr stabil. Mit seiner Tragetasche ist der Coolify Cyber nicht größer als ein Bluetooth-Kopfhörer, wenn man ihn in einer Tasche verstaut. Der Coolify Cyber passt sich leicht an die Größe Eures Halses an und erwürgt Euch nicht / © nextpit Dagegen ist der Coolify Zone, der Ventilator, den man um die Hüfte trägt, ziemlich peinlich, wenn man ihn in der Öffentlichkeit trägt. Besonders wenn man einen Bauch hat, so wie ich. Der dehnbare Gürtel hat mich gebläht und das Ganze hat mich ziemlich komisch aussehen lassen. Ich würde es nicht täglich vor allen Leuten tragen. Ich finde es auch schade, dass keines dieser Produkte eine IP-Zertifizierung für Wasserbeständigkeit hat. Sie sind für Leute gemacht, die schwitzen. Das ist ziemlich paradox. Der Coolify Zone ist viel auffälliger und lauter als die Coolify Cyber / © nextpit

Funktionen und Anwendung Der Coolify Cyber ist ein angeschlossenes Klimagerät. Es ist nicht einfach nur ein Ventilator, wie der Coolify Zone. Es kann also kalte Luft erzeugen und verfügt auch über eine Heizfunktion. Alle Einstellungen können direkt über das Gerät vorgenommen werden, wobei die Tasten sehr einfach zu bedienen sind. Eine kostenlose App des Herstellers Torras ermöglicht ebenfalls die Steuerung des Klimageräts. Die Stärken des Coolify Cyber: Sehr intuitive Bedienung

Übersichtliche App Schwächen des Coolify Cyber: - Ein Netzschalter, um die Leistung zu steuern, und ein weiterer, um den Modus zu ändern / © nextpit Ich werde beide Geräte einzeln vorstellen: den Coolify Cyber, die Klimaanlage, die man um den Hals trägt, und die Coolify Zone, den Ventilator, den man um die Taille trägt. Funktionen des Coolify Cyber Der Coolify Cyber verfügt über mehrere Luftauslässe. Auf der Oberseite befinden sich sechs Gitter an jedem Bügelarm im Wangenbereich und vier Gitter auf der Rückseite im Nackenbereich. Darunter haben wir zwei Gitter auf der Rückseite, die Luft in Richtung Eures Rückens schicken. Torras erklärt, dass in seiner Klimaanlage vier Motoren eingebaut sind, die mit 7.200 Umdrehungen pro Minute laufen. Und Graphenschichten sorgen dafür, dass kalte oder warme Luft über die Oberflächen, die mit Eurer Haut in Berührung kommen, zirkulieren kann. Der Hersteller verspricht, dass das Gerät eine Temperatursenkung von bis zu 20 °C erreichen kann. Der Coolify Cyber hat zwei physische Tasten, die seine Bedienung sehr einfach und intuitiv machen / © nextpit. Der Coolify Cyber verfügt über drei Modi, die durch Farbcodes gekennzeichnet sind: Lüftung (grün) : Die Klimaanlage verteilt die Raumluft wie ein normaler Ventilator.

: Die Klimaanlage verteilt die Raumluft wie ein normaler Ventilator. Klimaanlage (blau) : Die Klimaanlage gibt kalte Luft ab und die Oberfläche kühlt sich ab.

: Die Klimaanlage gibt kalte Luft ab und die Oberfläche kühlt sich ab. Heizung (orange): Die Klimaanlage gibt keine Luft ab, aber ihre Oberfläche erwärmt sich. So präsentiert sich das App-Interface zum Bedienen des Coolify Cyber. © Torras ; Screenshot: nextpit So präsentiert sich das App-Interface zum Bedienen des Coolify Cyber. © Torras ; Screenshot: nextpit So präsentiert sich das App-Interface zum Bedienen des Coolify Cyber. © Torras ; Screenshot: nextpit So präsentiert sich das App-Interface zum Bedienen des Coolify Cyber. © Torras ; Screenshot: nextpit Jeder Modus hat drei Grundintensitätsstufen: 30, 60 und 100 %, aber über die App könnt Ihr mehr Intensitätsstufen in präziseren Intervallen auswählen. Eine kleine LED-Anzeige am rechten Bügel zeigt Euch zudem an, welcher Modus gerade aktiv ist und wie hoch die Intensität ist. Das Pairing ist sehr einfach, sowohl unter iOS als auch unter Android. Auf meinem iPhone musste ich kein Konto erstellen, was eine gute Sache ist. Die Benutzeroberfläche ist ebenfalls ziemlich übersichtlich. Der Coolify Cyber hat drei Modi: Lüftung (grün), Klimaanlage (blau) und Heizung (orange). / nextpit Mir hat gefallen, dass man auswählen kann, welche Lüftungszonen man aktivieren möchte. Ihr könnt sie alle auf einmal oder nur die Wangen- beziehungsweise Nackenbereiche aktivieren. Man kann auch Voreinstellungen erstellen oder das Gerät in den automatischen Modus schalten. Mit der App kann man einen Timer einstellen, um den Coolify Cyber nach einer bestimmten Zeit auszuschalten. Der Hersteller empfiehlt jedoch, das Produkt nicht länger als 30 Minuten am Stück zu benutzen. Standardmäßig gibt der Coolify Cyber bei jeder Änderung des Modus oder der Intensität einen Warnton ab. Man kann diesen Alarm aber über die App ausschalten. Im Heizmodus (orange) gibt der Coolify Cyber keine Luft ab, aber seine Oberfläche wird erwärmt / © nextpit Funktionen des Coolify Zone Der Coolify Zone schließlich, der "Bauch-" oder "Brustventilator", ist viel einfacher. Er hat eine rechteckige Form und bläst die Luft über zwei Auslässe an der Oberseite nach oben. Ein einziger Ein-/Ausschalter ermöglicht das Jonglieren zwischen den drei Leistungsstufen. Ihr könnt ihn vorne tragen, um Luft in Euer Gesicht zu blasen, oder hinten, um Euren Rücken zu kühlen. Der Gürtel ist für die meisten Taillenumfänge geeignet, sogar für meinen mit einer Länge von 55 bis 118 cm. Er hat zwar kein IP-Zertifikat, aber der Hersteller verspricht, dass er mit einer Schutzschicht um die Komponenten herum feuchtigkeits- und schweißresistent ist. Der Teil, der mit Eurer Haut in Berührung kommt, enthält eine Art Blase, die den mit Gel gefüllten Kühlhüllen ähnelt, die man um eine Wasserflasche legt. Dieser Teil der Coolify Zone soll schweißresistent sein, wenn er mit Eurer Haut in Berührung kommt. / © nextpit

Leistung Der Coolify Cyber hat sich im Alltag als ziemlich effektiv erwiesen. Der Basis-Lüftungsmodus hat mich besonders überzeugt. Der Klimatisierungsmodus funktionierte gut, aber das Gerät neigte dazu, sich nach einigen Minuten zu erwärmen. Die Stärken des Coolify Cyber: Sehr effiziente und einstellbare Lüftung

Erträglicher Geräuschpegel bei weniger als 40 % der Leistung. Die Schwächen des Coolify Cyber: Der Klimatisierungsmodus funktioniert, ist aber nicht ganz überzeugend.

Das Gebläse ist zu laut und unangenehm über 40 % der Leistung. Der Coolify Cyber bläst die Luft auch nach unten in den Rücken / © nextpit Ich persönlich fand den grundlegenden Belüftungsmodus sehr effektiv. In den Berliner Verkehrsmitteln, die keine Klimaanlagen haben, ist es ziemlich angenehm, eine Mini-Klimaanlage um den Hals zu haben. Aber man sollte die Intensität bei maximal 40 % halten. Darüber hinaus ist das Rauschen in den Ohren ziemlich unangenehm und sehr laut. Der Klimatisierungsmodus hat mich weniger überzeugt. Das Rauschen ist schwächer und daher unauffälliger. Und die Innenseite des Kopfbügels wird tatsächlich sehr kalt, und das ziemlich schnell. Allerdings begannen einige Teile der Klimaanlage, insbesondere die Enden der Bügel, heiß zu werden. Ich nehme an, das liegt an den Bauteilen, die Wärme erzeugen, wie bei jedem elektronischen Gerät. Aber es war ziemlich unangenehm. Diese Silikondichtungen scheinen robust zu sein, können sich aber mit der Zeit abnutzen / © nextpit. Der Heizmodus schien mir gut zu funktionieren. Aber da wir uns im Hochsommer befinden, habe ich ihn nicht sehr ausführlich getestet. Zum Schluss noch ein Wort zum Coolify Zone. Das ist der Ventilator, den man um die Hüfte trägt. Ich fand ihn sehr effektiv. Sogar noch effektiver als der Coolify Cyber. Er hat drei Intensitätsstufen. Und er bläst die Luft nach oben, entweder unter Euer Kinn oder in Richtung Rücken, je nachdem, wie Ihr Euch positioniert habt. Es ist wirklich schade, dass er so "auffällig" und vor allem laut ist. Ansonsten würde ich in Erwägung ziehen, ihn im Sommer täglich in den Verkehrsmitteln zu tragen. Was mir aber an beiden Produkten gefallen hat, ist die einfache Handhabung. Man braucht nicht einmal eine App. Alles kann über die wenigen physischen Knöpfe bedient werden. Es ist einfach und funktioniert. Die Coolify Zone ist viel einfacher zu bedienen, mit nur einer einzigen Taste. / © nextpit

Akku und Aufladen Die Coolify Cyber hat laut Hersteller eine Laufzeit von bis zu 15 Stunden. Die Hals-Klimaanlage verträgt eine Aufladung von 20 W und kann während des Aufladens verwendet werden. Die Stärken des Coolify Cyber: Lange Akkulaufzeit im Ventilationsmodus

Schnelles Aufladen mit 20 W

USB-C-Kabel im Lieferumfang enthalten

Funktioniert auch während des Ladevorgangs Schwächen des Coolify Cyber: Die Akkulaufzeit sinkt drastisch im Klimaanlagen- und Heizmodus. Diese zweite LED-Anzeige des Coolify Cyber zeigt den Akkustand an / © nextpit Der 6.000-mAh-Akku des Coolify Cyber hat das Versprechen des Herstellers von 15 Stunden Laufzeit eingehalten. Das mitgelieferte geflochtene USB-C-Kabel fühlt sich qualitativ hochwertig an. Und das Aufladen mit 20 Watt hat es mir ermöglicht, in etwas mehr als zwei Stunden von 0 auf 100 Prozent Akkuladung zu kommen. Die 15 Stunden Akkulaufzeit werden jedoch nur erreicht, wenn Ihr den Basis-Lüftungsmodus auf der niedrigsten Stufe benutzt. Sobald man in den Klimaanlagen- oder Heizmodus wechselt, sinkt die Akkulaufzeit drastisch. Lüftungs-Modus Klimaanlagen-Mouds Heiz-Modus Leistungsstufe 1 15h 2,6h 4,5h Leistungsstufe 2 12,1h 2,4h 4,2h Leistungsstufe 3 7,1h 2h 3,3h Der Coolify Cyber wird über USB-C mit einer Leistung von 20 W aufgeladen / © nextpit Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, den Coolify Cyber länger als zwei Stunden ununterbrochen zu benutzen, vor allem nicht im Klimaanlagen- und Heizmodus. Daher denke ich, dass die Laufzeit immer noch völlig in Ordnung ist. Zumal ich aus den oben genannten Gründen davon abraten würde, das Gerät zu lange auf der höchsten Leistungsstufe zu betreiben. Die Möglichkeit, den Coolify Cyber zu benutzen, während er aufgeladen wird, ist ebenfalls eine sehr praktische Funktion. Ihr könnt ihn theoretisch an eine externe Batterie anschließen und dann verwenden. Was den Coolify Zone angeht, so beträgt die angegebene Akkulaufzeit ebenfalls 15 Stunden. Auch hier ist sie auf der niedrigsten Leistungsstufe möglich. Der 5.000-mAh-Akku wird ebenfalls mit 20 W aufgeladen. Von 0 auf 50 % könnt Ihr in 30 Minuten kommen und eine vollständige Aufladung dauert 2,5 Stunden.