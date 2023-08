Xiaomi MIUI 15: Diese Handys dürfen aufs Update & neue Features hoffen

Beim jüngsten Smartphone-Launch Ende Juli enthüllte Xiaomi sein Android-Overlay MIUI 15 – also so ein kleines bisschen zumindest. Was wir Gerüchten zufolge bei der Software auf Basis von Android 14 erwarten dürfen, und welche Smartphones aufs Update hoffen dürfen – das verrät Euch nextpit in diesem Beitrag.

Xiaomi stellte Anfang August das Redmi K60 Ultra für den chinesischen Markt vor. Das ist insofern für uns außerhalb Chinas spannend, weil es sich bei dem Smartphone möglicherweise um das Gerät handelt, welches global als Xiaomi 13T bzw. 13T Pro veröffentlicht wird.

MIUI 15 offiziell angekündigt

Spannend ist aber auch noch ein weiteres kleines Detail der Launch-Veranstaltung: Xiaomi präsentierte dort erstmals das Logo von Xiaomi 15 – dem kommenden Overlay der Chinesen auf Basis von Android 14. Viel mehr als das Logo, dass sich (passend zum Barbie-Trend?) in Pink präsentierte, gab es tatsächlich nicht zu bestaunen. Das Unternehmen verriet weder mögliche Design-Updates, noch wurden neue Features preisgegeben.

Immerhin aber gab es die wenig überraschende Bestätigung, dass MIUI 15 im Laufe des Jahres kommen wird. Da das bei dem Launch des Redmi K60 Ultra / Xiaomi 13T (Pro) geschah, dürfen wir dieses Handy wohl als gesetzt betrachten.

Inhaltsverzeichnis:

Gruß aus der Gerüchteküche: Das dürfen wir von MIUI 15 erwarten

Tja, wenn Xiaomi schon nichts verraten will, wühlen wir uns eben durch die Welt der Leaks und Gerüchte. Fangen wir mit einem Gerücht an, welches sich zwar um Android 14 für Xiaomi, nicht jedoch auf MIUI 15 bezieht:

Vor MIUI 15 kommt MIUI 14.1

Xiaomi geht noch einen Zwischenschritt, bevor wir mit MIUI 15 bedacht werden. Das chinesische Unternehmen wird demzufolge diverse Geräte von MIUI 14 (Test) auf MIUI 14.1 aktualisieren. Interessanterweise wird dieses Overlay dann schon auf Android 14 basieren, quasi als Vorbereitung fürs große MIUI-15-Update.

Diese Version dürfte laut xiaomiui.net nur eine Handvoll Geräte u.a. der Xiaomi-13-Reihe erreichen. Erwartet auch kein Feature-Feuerwerk, denn dieses Update ist fast ausschließlich dazu gedacht, das Android-14-Fundament zu legen. Bei der Nutzung von Android 14.1 wird Euch daher wohl kaum ein Unterschied zum Vorgänger auffallen.

Mehr herausholen aus MIUI 14: Die besten Tipps und Tricks für MIUI

MIUI 15: Erwartete neue Features

Der Leaker TECH_MUKUL veröffentlichte auf Twitter (oder X?) fünf Punkte, die uns laut einem geleakten Screenshot mit MIUI 15 ins Haus stehen. Auch bei Gizchina werden diverse neue Funktionen aufgelistet, auf die sich Hinweise im Code gefunden haben. Wir fassen die genannten Funktionen für Euch zusammen:

Neues Design der Benutzeroberfläche

Wie andere Gerüchte zuvor ist auch bei diesem Gerücht die Rede davon, dass MIUI optisch aufpoliert wird. Mit MIUI 15 bringt Xiaomi ein brandneues Design der Benutzeroberfläche, das das gesamte Benutzererlebnis verbessern soll. Die Rede ist von einer Überarbeitung der dann schlichteren Icons, die Bedienung soll intuitiver werden und auch die Animationseffekte bekommen ein Update.

Lautstärke-Booster

Eine Lautstärke-Booster-Funktion soll ihren Weg ins Einstellungsmenü finden. Nutzer:innen erhalten dadurch die Möglichkeit, die Audioausgabe signifikant lauter zu machen. Die Rede ist um eine Verstärkung von erstaunlichen 200 Prozent. Die Funktion soll den Sound aber nicht nur verstärken, sondern bestenfalls sowohl Lautsprecher der Smartphones als auch Eure Ohren schonen.

Optimierte Zwischenablage

Die Zwischenablage ein deutliches Upgrade erfahren. Neben Text sollen dann auch Bilder und verschiedene Dateien mühelos zu kopieren und einzufügen sein. Dieses Update wird Euch dann auch beim Teilen der Inhalte helfen und verspricht eine Funktionalität, wie wir sie bei Pixel-Smartphones oder bei Samsung bereits kennen.

Upgrade der Haptik-Engine

MIUI 15 bietet offensichtlich ein realistischeres und präziseres haptisches Feedback. Dies soll den Nutzer:innen ermöglichen, realistischere taktile Empfindungen bei der Bedienung des Geräts zu erleben.

Verbesserte Privatsphäre-Features

Auch um die Privatsphäre wird sich mit MIUI 15 gekümmert, was u.a. das Management der App-Berechtigungen betrifft. Außerdem stehen Verbesserungen bei den Datenschutzeinstellungen und der Datenverschlüsselung ins Haus.

Smarte Planungs- und Erinnerungsfunktionen

MIUI 15 wird aufgebohrt, wenn es darum geht, Reminder zu setzen, und Aufgaben und Aktivitäten zu planen. Auf diese Weise will man Nutzer.innen ermöglichen, sowohl beruflich als auch privat effizienter zu werden.

Verbessertes Multitasking-Management:

Schließlich kümmert sich MIUI 15 laut der Quelle auch ums Multitasking. So soll das Update Euch sowohl die Verwaltung, als auch das einfache Switchen zwischen verschiedenen Anwendungen erleichtern.

Diese Smartphones dürfen mit MIUI 15 rechnen

Sprechen wir jetzt über die Smartphones und Tablets, von denen wir erwarten, dass MIUI 15 dort früher oder später aufschlägt. Wie Ihr es von unserem Android-14-Update-Tracker kennt, haben wir die Modelle, die wir für MIUI-15-Anwärter halten, in Xiaomi, Redmi und Poco aufgeteilt. Diese Aufstellung ist inoffiziell und wir haben uns dabei lediglich daran orientiert, wie Xiaomi üblicherweise aktualisiert.

Es handelt sich dabei also um eine spekulative Liste, die Euch lediglich zur Orientierung dienen soll. Sobald wir sattelfeste Infos erhalten, werden wir diese Liste entsprechend aktualisieren. Vorher könnt Ihr aber einen Blick auf die Geräte werden, die Xiaomi auf seiner eigenen Seite bereits für Android 15 bestätigt hat.

Xiaomi-Handys, die offiziell auf MIUI 15 aktualisiert werden

Das Xiaomi 12 Pro ist eines der Geräte, das MIUI 15 definitiv erhält. / © NextPit

Affiliate Angebot Xiaomi 12 Zur Geräte-Datenbank

Diese Liste ist zwar offiziell, aber noch abenteuerlich kurz.

Offiziell bestätigt Redmi 12 Xiaomi Pad 6 Redmi Note 12 Xiaomi 12 Xiaomi 12 Pro

Xiaomi-Handys, die auf MIUI 15 aktualisiert werden könnten

Länger ist hingegen die Liste, bei denen wir uns gut vorstellen können, dass sie das Update erhalten. Hier führen wir jetzt die Xiaomi-Flaggschiffe, die Redmi- und die Poco-Modelle in separaten Tabellen an. Auch diese Tabellen werden wir laufend aktualisieren, so wie sich der Informationsstand ändert.

Xiaomi-Modell Xiaomi-14-Reihe Xiaomi 13 Lite Xiaomi 13 Xiaomi 13 Pro Xiaomi 13 Ultra Xiaomi 13T Xiaomi 13T Pro Xiaomi 11 Lite 5G NE Xiaomi 11i 5G/Hypercharge Xiaomi 11T Xiaomi 11T Pro Xiaomi 12 Xiaomi 12 Lite(taoyao) Xiaomi 12 Pro Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition Xiaomi 12S Xiaomi 12S Pro Xiaomi 12S Ultra Xiaomi 12T(plato) Xiaomi 12T Pro Xiaomi 12X Xiaomi Mi 11 Xiaomi Mi 11 Lite Xiaomi Mi 11 Lite 5G Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11i Xiaomi Mi 11x Xiaomi Mi 11X Pro Xiaomi Mi Mix 4 Xiaomi Mi Pad 5 Xiaomi Mi Pad 5 Pro Xiaomi Mi Pad 5 Pro 12.4 Xiaomi Mi Pad 5 Pro 5G Xiaomi Mix Fold 2

Redmi-Handys, die auf MIUI 15 aktualisiert werden könnten

Die Geräte der Redmi-Note-12-Reihe gehören definitiv auch zu den Update-Kandidaten in Sachen MIUI 15. / © NextPit

Redmi-Modell Redmi 10 Redmi 10 2022 Redmi 10 5G Redmi 10C Redmi 11 Prime 5G Redmi 12 Redmi 12C Redmi K50 Redmi K50 Pro Redmi K50 Extreme Edition Redmi K50 Gaming Edition

Poco F4 GT Redmi K50i Redmi Note 10 Redmi Note 10 5G Redmi Note 10 Lite Redmi Note 10 Pro Redmi Note 10 Pro 5G Redmi Note 10S Redmi Note 10T/10T 5G Redmi Note 11 Redmi Note 11 Pro 5G

Poco X4 Pro 5G Redmi Note 11 Pro+ 5G Redmi Note 11 SE Redmi Note 11S

Poco M4 Pro Redmi Note 11T Pro Redmi Note 12 4G/4G NFC Redmi Note 12 5G Redmi Note 12 Pro Redmi Note 12 Pro 4G Redmi Note 12S Redmi Pad

Poco-Handys, die auf MIUI 15 aktualisiert werden könnten

Poco Modell Poco C55 Poco F4 5G Poco F4 GT

Redmi K50 Gaming Poco F5 Poco F5 Pro Poco M4 5G

Redmi Note 11R Poco M4 Pro

Redmi Note 11S Poco M4 Pro 5G Poco M5 Poco M5s

Redmi Note 10S Poco X3 GT Poco X3 Pro Poco X4 GT Poco X4 Pro 5G

Redmi Note 11 Pro 5G Poco X5 5G Poco X5 Pro

Was wird sich noch an Funktionen einfinden und welche Smartphones werden von Xiaomi offiziell für MIUI 15 bestätigt? All das haben wir hier bei nextpit im Blick und werden diesen Beitrag daher fortlaufend aktualisieren. Was glaubt Ihr? Ist Euer Modell auch dabei?