Das OnePlus Fold wird wohl im August in New York offiziell vorgestellt

Schon länger ist bekannt, dass OnePlus-CEO Pete Lau plant im dritten Quartal 2023 das erste Foldable des Unternehmens offiziell zu präsentieren. Nun konkretisiert ein Medienbericht diese Ankündigung durch die Information, dass der Launch-Event des OnePlus Fold für die erste Hälfte im August 2023 in New York geplant sei. Das wäre nach dem heutigen Bericht unmittelbar nach der Präsentation des Samsung Galaxy Z Fold 5 und Flip 5 Ende Juli!

"OnePlus Fold"-Launch-Event in New York

Während der OnePlus-Mutterkonzern Oppo bereits das ein oder andere Foldable überall auf der Welt – außer in Deutschland – offiziell verkauft, hat OnePlus sich zu dieser Thematik bislang dezent zurückgehalten. Auf dem Mobile World Congress in Barcelona ließ der OnePlus-CEO Pete Lau dann die Bombe offiziell platzen: OnePlus wir im dritten Quartal 2023 ebenfalls ein Foldable präsentieren. Während der Leaker "Max Jambor" bereits den Monat August priorisierte, wird der Tippgeber "Yogesh Brar" noch konkreter.

Er nennt die erste Hälfte des Monats August als Zeitpunkt der offiziellen Präsentation und gab mit New York auch schon den Austragungsort des Launch-Events bekannt. Das wäre demnach unmittelbar nach dem Marktführer Samsung, der am 26. Juli im Heimatland Südkorea unter anderem das Samsung Galaxy Z Flip 5 und das Galaxy Z Fold 5 präsentieren möchte.

Oppo Find N3 und OnePlus Fold ein und dasselbe Device

Letzten Gerüchten zufolge planen die beiden BBK-Electronics-Unternehmen beim Thema Foldable gemeinsame Sache zu machen. So soll das Oppo Find N3 komplett baugleich zum OnePlus Fold sein. Das Oppo für den chinesischen Markt und das faltbare OnePlus-Smartphone für den globalen Markt. Dem werden aktuell innen ein 8 Zoll großes OLED-Display und außen ein 6,5 Zoll großes OLED-Panel mit einer FHD+-Auflösung und einer maximalen Bildwiederholrate von 120 Hz zugesprochen.

Auch recht interessant: Das Oppo Find N2 im Test

Weiterhin ein Snapdragon 8 Gen 2 als aktuell schnellster Prozessor, gepaart mit 16 GB LPDDR5 RAM und 512 GB internen UFS-4.0-Programmspeicher. Neben einem 4.800 mAh starken Akku, der kabelgebunden mit 80 W "SuperVooc" entsprechend schnell geladen werden kann. Neben zwei 32-MP-Frontkameras (pro Display eine), erwarten wir ein 50-MP-, 48-MP- und 32-MP-Kamera-Setup. Besonderheit: Neben der Haupt- und Ultra-Weitwinkel-Kamera, wird das OnePlus Fold aka Oppo Find N3 mit einem Periskop-Objektiv ausgestattet sein.

Hört sich doch recht interessant an, oder? Was die deutsche nextpit-Redaktion brennend interessieren würde, ist die Frage, ob Ihr an einer OnePlus- und Oppo-Berichterstattung noch weiter interessiert seit, nachdem die beiden Unternehmen sich offiziell aus Deutschland verabschiedet haben? Schreibt uns doch Eure Meinung zu dem Thema bitte in die Kommentare.