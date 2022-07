Apple Studio Display im Test: Mega Bildschirm – aber nicht für alle

Auf den Test des Apple Studio Display habe ich mich lange und richtig gefreut. Auch wenn ich zugeben muss: Ein Monitor, der in der kleinsten Ausführung knapp 1.749 (!) Euronen kosten soll – das kann im besten Fall doch nur für die Profis sein. Tja, was soll ich sagen: Nach dem Test habe ich mir ein Studio Display gekauft und will es auch nicht mehr hergeben. Warum das Apple Studio Display sogar eines meiner liebsten Geräte werden könnte, verrate ich im NextPit-Test.

NEXTPITTV

Bewertung

Pro Erstklassige Verarbeitung

Heller Bildschirm mit genauer Farbwiedergabe (ein Genuss, ehrlich!)

Bild aus jedem Winkel gut sichtbar

Tolle Lautsprecher, gutes Mikro

Für jede/n MacBook- oder iPad-Nutzer/in ein echter Hochgenuss, weil sofort kompatibel. Es ersetzt nun meinen alten iMac perfekt. Contra Leider nur 60 Hz Bilderwiederholungsrate

Webcam müsste viel mehr können

Fest verbautes Stromkabel

Schwenkarm für Höhenverstellung (zu) teuer

Für PC-Nutzerinnen und -Nutzer eher nichts

Apple Studio Display: Preis und Verfügbarkeit Das Studio Display auf einem aufgeräumten Schreibtisch. Der Schreibtisch sieht leider nicht immer so schön aus, das Studio Display schon. / © NextPit Das Studio Display gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen: Einmal mit normalem Glas, das aber eine sehr geringe Reflexion aufweist. Diese Grundvariante gibt es für 1.749 Euro. Es gibt aber auch eine Variante mit Nanotexturglas, die mit 250 Euro Aufpreis auf jeden Fall spürbar mehr kostet. Affiliate Angebot Apple Studio Display Zur Geräte-Datenbank Außerdem bietet Apple einen neigungs- und höhenverstellbaren Standfuß an. Dieses (wirklich absolut lohnenswerte) Upgrade ist aber mit 460 Euro richtig teuer. So ganz erschließt sich mir der Aufschlag an dieser Stelle nicht. Aber – das kann ich an dieser Stelle verraten – es hat mich nicht davon abgehalten, die teuerste Variante zu kaufen. Und ich will sie auch nicht missen. Dazu später aber noch mehr.

Apple Studio Display: Design und Verarbeitung Das gefällt mir Wunderschönes Design.

Erstklassige und wertige Verarbeitung.

Nirgends gibt es Knöpfe – und das ist auch gut so! Das gefällt mir nicht Stromkabel nicht abziehbar.

Man hat nur einmal die Wahl vor dem Kauf: Die Konfiguration des Ständers ist später nicht mehr zu ändern. Schön kann Apple einfach! Das Studio Display ist ein wahrer Hingucker, ohne dabei aufdringlich zu wirken. Der Standfuß ist aus einem Aluminiumblock gefräst, alles ist bei Ankunft fix und fertig zusammengebaut. Warum das zwar praktisch anmutet, aber vielleicht später auch für Frust sorgen könnte, erkläre ich weiter unten. Das höhenverstellbare Scharnier ist direkt am Standfuß angebracht. Der Monitor lässt sich sowohl nach oben und unten, als auch in der Höhe verstellen. Obwohl all dies mit nur einem Finger zu bewerkstelligen ist, bleibt das Display immer in der gewünschten Position. Für einen Aufpreis von 460 Euro kann man das zwar erwarten. Aber die Qualität ist trotzdem bemerkenswert. Der Standfuss des Studio Displays ist aus einem einzigen Aluminiumblock gefräst. / © NextPit Am oberen Bildschirmrand hat Apple in das Bezel zentral eine 12-Megapixel-Kamera eingebaut, die quasi unsichtbar ist. Auf der Oberseite des Studio Displays gibt es Lüftungsöffnungen für die passive Kühlung. Wer beim Studio Display nach Tasten suchen möchte, wird nicht fündig. Es gibt keine – nicht eine! Anfangs fand ich das ziemlich irritierend, aber mittlerweile, nach rund drei Monaten mit dem schicken Ding, empfinde ich das als ausgesprochen komfortabel. Alles läuft hier über die Software und das mitgelieferte (übrigens 149 Euro teure) Thunderbolt-4-Kabel. Einmal mit dem iPad oder MacBook verbunden, versorgt das Kabel das angeschlossene Gerät nicht nur mit Strom, sondern überträgt auch sofort das Bild und lässt darüber auch die Steuerung zu. Apropos Thunderbolt: Auf der Rückseite finden sich vier USB-C-Anschlüsse für den Anschluss von Peripherie. Es gibt kein HDMI- oder DisplayPort-Anschluss. Die Anschlüsse des Studio Displays – alles USB-C / © NextPit Wie wir aber wissen, ist Schönheit nicht alles – und vielleicht sogar auch hier vergänglich. Denn es gibt zwei Punkte, die mich wirklich stören: Warum auch immer hat Apple das Netzkabel fest (!) am Monitor verbaut. Den Netzstecker abziehen, um eventuell den Monitor besser transportieren zu können oder ein defektes Kabel austauschen? Fehlanzeige! Genau das habe ich beim iMac eigentlich immer sehr zu schätzen gewusst. Natürlich schleppt man den einmal aufgebauten Monitor nicht ständig umher. Aber trotzdem wäre das eine sinnvolle Option gewesen. Der zweite Knackpunkt ist das, was ich bereits weiter oben angedeutet habe. Man muss sich direkt beim Kauf für das Modell entscheiden, was man am Ende auch haben möchte. Was für Nanotexturglas noch logisch erscheint, ist beim höhenverstellbaren Fußstand schon etwas anderes. Gerade weil diese Zusatzoption so teuer ist, dürften sich nicht wenige Käuferinnen und Käufer dagegen entscheiden – und bereuen es vielleicht nach einer gewissen Zeit. Dann aber ist es zu spät ...

Apple Studio Display: Display Das gefällt mir Tolle Farbwiedergabe.

Helles und angenehmes Licht.

Schrift ist sehr gut zu lesen. Das gefällt mir nicht Kein ProMotion und kein HDR. Das Studio Display beherbergt ein 27 Zoll großes Retina Display, das mit 5.120 x 2.880 Pixeln auflöst. Wenn man sich das erste Mal vor diesen Screen setzt, denkt man sich tatsächlich "wow". Selbst heute, viele Wochen später, geht es mir oft immer noch so. Die Farbwiedergabe, das gestochen scharfe Bild und auch die Displayhelligkeit (die Apple mit 600 Nits angibt) sind wirklich ein Schmaus für die Augen. Obwohl das Studio Display (leider) kein OLED ist, sind auch die Schwarztöne gut. Das Bild des Apple Studio Display ist gestochen scharf und hat eine tolle Farbwiedergabe. / © NextPit Leider hat Apple dem Studio Display kein HDR und auch kein ProMotion spendiert. Somit liegt die Bildwiederholrate bei nur 60Hz, anstatt der regulierbaren 120Hz bei ProMotion-Displays. Wenn man sich also überlegt, dass das Studio Display nicht zwingend bei seinen eigentlichen Kernfunktionen voll punktet, und so der Konkurrenz entfliehen kann – warum also sollte man sich dann ein so teures Gerät kaufen? Das nächste Kapitel klärt genau diese Frage!

Apple Studio Display: Besonderheiten Das gefällt mir Hervorragender Klang der Mikrofone.

Noch besserer Klang der Lautsprecher. Das gefällt mir nicht Center Stage funktioniert(e) nicht immer einwandfrei. Apple hat aber hier Besserung versprochen.

Webcam ist sicherlich insgesamt die Achillesferse der Hardware. Was das Studio Display in meinen Augen so besonders macht, sind die Funktionen und das Zubehör, dass Apple sonst noch so verbaut hat. Besonders erwähnenswert sind hier die Lautsprecher und das Mikrofon. Ich kann mich nicht an etwas vergleichbar Gutes bei anderen Monitoren erinnern. Die Webcam des Apple Studio Displays: Kaum sichtbar im Rahmen, nicht so optimal im Betrieb. / © NextPit Apple hat drei Mikrofone verbaut, die für einen ausgezeichneten Ton bei Videokonferenzen & Co. über den Computer sorgen. Im Control Center lassen sich diese Mikrofone außerdem so einstellen, dass bei Anrufen die Stimme in den Vordergrund rückt und Nebengeräusche herausgefiltert werden. Das funktioniert tatsächlich ganz ausgezeichnet und sorgt für deutlich bessere Ergebnisse der Sprachqualität. Die Lautsprecher sind ebenfalls absolut großartig: Laut, mit ordentlich Bass und einem ausgezeichneten Raumklang. Ich bin kein Audioexperte, denke aber, dass man das angesichts der schlanken Bauform nicht sehr viel besser machen kann.

Die dritte Besonderheit des Studio Displays ist die Software, die auf dem Monitor installiert ist und zusammen mit dem Apple-Silicon A13 Bionic für iOS-Feeling sorgt. Irgendwo habe ich in einem Artikel gelesen, das Apple Studio sei sowas wie ein großes iPhone oder iPad – nur eben ohne Telefonfunktion. Ganz so empfinde ich es nicht. Trotzdem hat das Studio Display dank iOS Funktionen, wie Center Stage (die Webcam folgt dem Gesicht ganz automatisch beziehungsweise kann auch selbständig den Bildausschnitt vergrößern) oder benötigt keine Skalierung für das Großziehen des Hintergrunds.