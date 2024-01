Samsung Galaxy S24 Ultra vs. iPhone 15 Pro Max: Vergleich der Premium-Handys

In unserem Vergleich haben wir bei Apple einen Wissensvorsprung, da der Test des iPhone 15 Pro Max längst abgeschlossen ist. Beim Hands-on mit dem Samsung Galaxy S24 Ultra hingegen konnten wir uns und Euch bislang lediglich einen ersten Eindruck verschaffen. Wir werden hier im Beitrag also im Wesentlichen die technischen Daten und bestätigten Features in die Schlacht führen – aber logischerweise aktualisiert nextpit diesen Artikel in einigen Tagen, sobald auch das Galaxy S24 Ultra ausführlich getestet wurde.

Samsung Galaxy S24 Ultra vs. iPhone 15 Pro Max: Die technischen Daten im Vergleich

Samsung-Flaggschiff Apple-Flaggschiff Produkt Samsung Galaxy S24 Ultra Apple iPhone 15 Pro Max Bild Bewertung Noch nicht getestet Zum Hands-on: Samsung Galaxy S24 Ultra Zum Test: Apple iPhone 15 Pro Max Preis (UVP) ab 1.449 € ab 1.449 € Display 6,8" LTPO OLED

3088 x 1440 px (505 ppi)

1-120 Hz Bildwiederholrate 6,7" OLED

2.796 x 1.290 px (460 ppi)

120 Hz Bildwiederholrate SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Apple A17 Pro RAM 12 GB LPDDR5X 8 GB RAM Speicher 256 GB, 512 GB und 1 TB 256 GB, 512 GB und 1 TB OS One UI 6.1 basierend auf Android 14

7 Android Updates + 7 Jahre Sicherheitsupdates iOS 17 Kamera Hauptkamera: 200 MP, f/1.7-Blende, OIS

Ultraweitwinkel: 12 MP, f/2.2-Blende

Telekamera 1: 50 MP, 5x Zoom, f/3.4-Blende, OIS

Telekamera 2: 10 MP, 3x Zoom, f/2.4-Blende, OIS Hauptkamera: 48 MP, f/1.78-Blende, OIS

Ultraweitwinkel: 12 MP, f/2.2-Blende

5x Teleobjektiv: 12 MP, f/2.8-Blende Selfie-Kamera 12 MP, f/2.2-Blende 12 MP, f/1.9-Blende Akku 5.000 mAh

Schnellladen mit 45 W

Wireless Charging mit 15 W

Reverse Wireless Charging 4.5 W 20 W (Kabel)

15 W (MagSafe)

7,5 W (Qi) Konnektivität eSIM, 5G, Wi-Fi 7, Wi-Fi Direct, NFC, Bluetooth 5.3, UWB eSIM, 5G, Wi-Fi 6E, NFC, Bluetooth 5.3, UWB, Satellit IP-Zertifizierung IP68 IP68 Abmessungen und Gewicht 162,3 x 79,0 x 8,6 mm, 232 g 159,9 x 76,7 x 8,25 mm, 221 g Offers*

Design und Display

Die Galaxy-S-Klasse und das iPhone – da wissen wir schon vor der Präsentation der Geräte, dass wir es mit hochwertigen Materialien und Design-Statements zu tun bekommen. Wenig überraschend ist das auch beim Duell zwischen dem iPhone 15 Pro Max und dem nagelneuen Galaxy S24 Ultra der Fall.

Edel sieht es aus, das Samsung Galaxy S24 Ultra. / © nextpit

Beim iPhone 15 Pro Max wurde im September 2023 endlich der Lightning-Anschluss zugunsten des USB-Typ-C-Anschlusses verabschiedet. Den sehen wir bei Samsungs Smartphones natürlich bereits seit vielen Jahren. Umgekehrt ist die Situation bei der Materialwahl Titan: Da legte Apple letztes Jahr vor, Samsung zog jetzt nach und spendiert dem S24 Ultra exklusiv in der S24-Reihe einen Titanrahmen.

Das iPhone setzt auf Ceramic-Shield-Front, hinten kommt mattes Glas zum Einsatz. Dabei habt Ihr die Wahl zwischen den vier Farben White Titanium, Black Titanium, Blue Titanium und Nature Titanium. Bei Samsung hat man sich vermutlich total zufällig auch für Farbvarianten entschieden, die das Wort "Titanium" im Namen tragen, nämlich: Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Violet und Titanium Yellow. Außerdem bekommt Ihr exlusiv im Online-Shop von Samsung die Farben Jade Green, Sandstone Orange und Sapphire Blue. Das Galaxy S24 Ultra vertraut vorn wie hinten auf Corning Gorilla Glass Armor.

Die titanblaue Farbe des iPhone 15 Pro Max ist wunderschön. / © nextpit

Das Kamera-Design beider Modelle orientiert sich an den jeweiligen Vorgängern. Somit gibt es beim iPhone 15 Pro Max also eine Kamerainsel links oben, die die drei Sensoren beherbergt, während die Kameras des Galaxy S24 Ultra weiterhin separat aus der Rückseite hervorstehen. Beide Modelle sind nach wie vor nach IP68 zertifiziert und damit geschützt gegen Staub und eindringendes Wasser.

Bei all diesen Ähnlichkeiten gibt es aber auch ein paar Merkmale, die Ihr beim jeweiligen Konkurrenten überhaupt nicht vorfindet. Beim iPhone ist das der neue Action-Button, der sich links an der Seite befindet und die Stumm-Taste beerbt. Samsungs Alleinstellungsmerkmal finden wir an der Unterseite, denn dort ist in einem Einschub der S Pen versenkt, Samsungs ikonischer smarter Stift.

Blicken wir auf die Displays, bekommen wir es in beiden Fällen mit herausragend guten und herausragend hellen AMOLED-/OLED-Displays zu tun, die jeweils Bilder mit einer Rate von 1-120 Hz wiederholen. Bei letzterem Feature ist Samsung variabler unterwegs, beim iPhone 15 Pro Max könnt Ihr die Rate nämlich nicht manuell anpassen.

Samsungs 6,8 Zoll großes Flaggschiff löst mit 3.120 x 1.440 px auf, während es beim 15 Pro Max bei einer Bildschirmdiagonale von 6,7 Zoll 2.796 x 1.290 px sind. Samsung liegt also bei der Pixeldichte ein klein wenig vorn (505 ppi vs. 460 ppi).

Leistung und Konnektivität

Samsungs SoC-Strategie gleicht einem Schlingerkurs, aber zumindest im Spitzenmodell finden wir das Beste, was Qualcomm derzeit aufzubieten hat: Den Snapdragon 8 Gen 3, hier in der modifizierten "for Galaxy"-Version. Der Prime-Kern Cortex-X4 des im 4-nm-Verfahren gefertigten SoCs taktet mit bis zu 3,3 GHz. Dazu gesellen sich noch fünf Cortex-A720-Kerne sowie die beiden Cortex-A520-Kerne für die Effizienz-Aufgaben.

Dem gegenüber finden wir im iPhone 15 Pro Max Apples hauseigenen, aber ebenfalls von TSMC hergestellten Apple A17 Pro, der sogar im 3-nm-Verfahren produziert wird und dessen sechs Kerne in der Spitze mit bis zu 3,78 GHz takten. Ein echtes Powerhouse, dessen Performance beim Release im letzten Jahr Kreise um die SoCs der Konkurrenz drehte.

Der Blick auf den Benchmark-Test-Vergleich unten ist zu diesem Zeitpunkt noch herrlich nichtssagend. Wir konnten bislang auf die Schnelle lediglich einen Benchmark-Test mit dem S24 Ultra durchführen – und das mit einer noch nicht finalen Firmware. Ihr könnt natürlich jetzt schon einen flotten Blick auf die Tabelle werfen, aussagekräftig wird sie aber erst nach unserem ausführlichen Testen des Samsung-Flaggschiffs. Der "3DMark Wild Life Extreme"-Stress-Test ist zumindest mal ein erster Fingerzeig, wie der Snapdragon 8 Gen 3 gegenüber dem Apple-SoC abschneidet, aber seht selbst:

Samsung Galaxy S24 Ultra

(Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy,

Firmware nicht final) Apple iPhone 15 Pro Max

(Apple A17 Pro) 3DMark Wild Life noch nicht getestet Zu leistungsstark 3DMark Wild Life Stress Test noch nicht getestet Bester Loop: 9991

9991 Schlechtester Loop: 8709 3DMark Wild Life Extreme noch nicht getestet 3998 3DMark Wild Life Extreme Stress Test Bester Loop: 4.478

4.478 Schlechtester Loop: 2.816 Bester Loop: 3.542

3.542 Schlechtester Loop: 2.405 Geekbench 6 noch nicht getestet Single: 2936

2936 Multi: 7453

Auch beim Arbeitsspeicher – 12 GB RAM vs. 8 GB RAM beim iPhone – weist die Papierform souverän Richtung Samsung. Bedenkt aber, dass es noch nie besonders pfiffig war, Apples Performance lediglich auf der Basis von nackten Zahlen abwatschen zu wollen. Beim in beiden Fällen nicht erweiterbaren Speicher habt Ihr jeweils die Wahl, ob Euch 256 GB genügen, oder ob Ihr zu den größeren Modellen mit 512 GB bzw. 1 TB greift.

In Sachen Konnektivität glänzt Samsung durch Wi-Fi-7-Support (Wi-Fi 6E beim 15 Pro Max), der Rest ist weitestgehend identisch und beinhaltet u.a. Unterstützung für eSIM, 5G, NFC und Bluetooth 5.3 sowie UWB. Im Notfall lässt Euch Apple bei seinen iPhones die Notruf-Funktion "SOS via Satellit" nutzen, Samsung dagegen spricht nicht mit Satelliten.

Kamera

Bei unserem letzten nextpit-Kamera-Blindtest landete das iPhone 15 Pro Max nach der Auswertung der 44.000 Stimmen lediglich auf dem vierten Rang, u.a. hinter dem Galaxy S23 Ultra. Davon solltet Ihr Euch aber nicht irritieren lassen. Antoine bewertete die Cams des iPhone 15 Pro Max als sehr vielseitig und hob die Porträt-Qualitäten sowie den Tele-Zoom hervor.

Das Dreifach-Kameramodul des iPhone 15 Pro Max ist sehr vielseitig. / © nextpit

Das Triple-Cam-Array der Kalifornier besteht aus einer Hauptkamera mit 48 MP (f/1.78), einer Ultraweitwinkelkamera mit 12 MP (f/2.2) und schließlich einem Teleobjektiv mit 12 MP (f/2.8), welches einen 5-fachen optischen Zoom mitbringt. Die Selfie-Kamera im Herzen der "Dynamic Island" bietet eine Auflösung von 12 MP.

Beispiel-Fotos des iPhone 15 Pro Max:

Testfoto mit dem iPhone 15 Pro Max: Ultraweitwinkel-Kamera, Tageslicht © nextpit Testfoto mit dem iPhone 15 Pro Max: Hauptkamera (1x), Tageslicht © nextpit Testfoto mit dem iPhone 15 Pro Max: Telezoom-Kamera (2x), Tageslicht © nextpit Testfoto mit dem iPhone 15 Pro Max: Ultraweitwinkel-Kamera, Tageslicht © nextpit Testfoto mit dem iPhone 15 Pro Max: Hauptkamera (1x), Tageslicht © nextpit Testfoto mit dem iPhone 15 Pro Max: Telezoom-Kamera (2x), Tageslicht © nextpit Testfoto mit dem iPhone 15 Pro Max: Telezoom-Kamera (5x), Tageslicht © nextpit Testfoto mit dem iPhone 15 Pro Max: Ultraweitwinkel-Kamera, Tageslicht © nextpit Testfoto mit dem iPhone 15 Pro Max: Hauptkamera (1x), Tageslicht © nextpit Testfoto mit dem iPhone 15 Pro Max: Telezoom-Kamera (2x), Tageslicht © nextpit Testfoto mit dem iPhone 15 Pro Max: Telezoom-Kamera (5x), Tageslicht © nextpit Testfoto mit dem iPhone 15 Pro Max: Telezoom-Kamera (25x), Tageslicht © nextpit Testfoto mit dem iPhone 15 Pro Max: Ultraweitwinkel-Kamera, Tageslicht © nextpit Testfoto mit dem iPhone 15 Pro Max: Hauptkamera (1x), Tageslicht © nextpit Testfoto mit dem iPhone 15 Pro Max: Telekamera (2x), Tageslicht © nextpit Testfoto mit dem iPhone 15 Pro Max: Telekamera (5x), Tageslicht © nextpit Testfoto mit dem iPhone 15 Pro Max: Telekamera (25x), Tageslicht © nextpit Testfoto mit dem iPhone 15 Pro Max: Ultraweitwinkel-Kamera, Tageslicht © nextpit Testfoto mit dem iPhone 15 Pro Max: Hauptkamera (1x), Tageslicht © nextpit Testfoto mit dem iPhone 15 Pro Max: Telekamera (2x), Tageslicht © nextpit Testfoto mit dem iPhone 15 Pro Max: Telekamera (5x), Tageslicht © nextpit Testfoto mit dem iPhone 15 Pro Max: Telekamera (25x), Tageslicht © nextpit Testfoto mit dem iPhone 15 Pro Max: Ultraweitwinkel-Kamera, Tageslicht © nextpit Testfoto mit dem iPhone 15 Pro Max: Hauptkamera (1x), Tageslicht © nextpit Testfoto mit dem iPhone 15 Pro Max: Telekamera (2x), Tageslicht © nextpit Testfoto mit dem iPhone 15 Pro Max: Ultraweitwinkel-Kamera, Tageslicht © nextpit Testfoto mit dem iPhone 15 Pro Max: Hauptkamera (1x), Tageslicht © nextpit Testfoto mit dem iPhone 15 Pro Max: Telekamera (2x), Tageslicht © nextpit Testfoto mit dem iPhone 15 Pro Max: Telekamera (5x), Tageslicht © nextpit Testfoto mit dem iPhone 15 Pro Max: Ultraweitwinkel-Kamera, Tageslicht © nextpit Testfoto mit dem iPhone 15 Pro Max: Hauptkamera (1x), Tageslicht © nextpit Testfoto mit dem iPhone 15 Pro Max: Telekamera (2x), Tageslicht © nextpit Testfoto mit dem iPhone 15 Pro Max: Telekamera (5x), Tageslicht © nextpit Testfoto mit dem iPhone 15 Pro Max: Telekamera (25x), Tageslicht © nextpit Testfoto mit dem iPhone 15 Pro Max: Ultraweitwinkel-Kamera im Makro-Modus, Tageslicht © nextpit Testfoto mit dem iPhone 15 Pro Max: Ultraweitwinkel-Kamera im Makromodus, Tageslicht © nextpit Testfoto mit dem iPhone 15 Pro Max: Ultraweitwinkel-Kamera im Makromodus, Tageslicht © nextpit Testfoto mit dem iPhone 15 Pro Max: Ultraweitwinkel-Kamera im Makromodus, Tageslicht © nextpit Testfoto mit dem iPhone 15 Pro Max: Selfie-Kamera, Tageslicht © nextpit Testfoto mit dem iPhone 15 Pro Max: Selfie-Kamera mit Portrait-Modus, Tageslicht © nextpit Testfoto mit dem iPhone 15 Pro Max: Selfie-Kamera, Nacht © nextpit Testfoto mit dem iPhone 15 Pro Max: Ultraweitwinkel-Kamera, Nacht © nextpit Testfoto mit dem iPhone 15 Pro Max: Hauptkamera (1x), Nacht © nextpit Testfoto mit dem iPhone 15 Pro Max: Telekamera (2x), Nacht © nextpit Testfoto mit dem iPhone 15 Pro Max: Telekamera (5x), Nacht © nextpit Testfoto mit dem iPhone 15 Pro Max: Ultraweitwinkel-Kamera, Nacht © nextpit Testfoto mit dem iPhone 15 Pro Max: Hauptkamera (1x), Nacht © nextpit Testfoto mit dem iPhone 15 Pro Max: Telekamera (2x), Nacht © nextpit Testfoto mit dem iPhone 15 Pro Max: Telekamera (5x), Nacht © nextpit Testfoto mit dem iPhone 15 Pro Max: Hauptkamera (1x), Nacht © nextpit Testfoto mit dem iPhone 15 Pro Max: Telekamera (5x), Nacht © nextpit Testfoto mit dem iPhone 15 Pro Max: Ultraweitwinkel-Kamera, Nacht © nextpit Testfoto mit dem iPhone 15 Pro Max: Hauptkamera (1x), Nacht © nextpit Testfoto mit dem iPhone 15 Pro Max: Telekamera (2x), Nacht © nextpit Testfoto mit dem iPhone 15 Pro Max: Telekamera (5x), Nacht © nextpit Testfoto mit dem iPhone 15 Pro Max: Ultraweitwinkel-Kamera, Nacht © nextpit Testfoto mit dem iPhone 15 Pro Max: Hauptkamera (1x), Nacht © nextpit Testfoto mit dem iPhone 15 Pro Max: Telekamera (2x), Nacht © nextpit Testfoto mit dem iPhone 15 Pro Max: Telekamera (5x), Nacht © nextpit

Samsung hat ein ähnliches Kamera-Setup, setzt beim Ultra aber erneut auf sogar zwei Tele-Kameras. Der Isocell HP2 hat sich mit seinen 200 MP bereits im Galaxy S23 Ultra bewährt, kommt hier jedoch mit neuem Bildverarbeitungsprozessor zum Einsatz. Auch der 12-MP-Ultraweitwinkel-Sensor ist uns aus dem letztjährigen Modell bereits bekannt. Da auch die 12-MP-Selfie-Knipse vorn die gleiche bleibt, empfiehlt sich für Euch durchaus ein Blick auf unseren Test des Galaxy S23 Ultra, um mehr über die Qualität der Kameras zu erfahren.

Das Samsung Galaxy S24 Ultra hat eine starke 5x-Zoom-Kamera anstelle der 10x-Zoom-Kamera des S23 Ultra. / © nextpit

Spannend wird es bei den Tele-Kameras, wo es eine Änderung gab (5x- statt 10x-Zoom). Wieso das nicht wirklich ein Downgrade ist, erklärt Euch Stefan ausführlich im verlinkten Artikel: Ist der 5x-Zoom im Galaxy S24 Ultra wirklich schlechter als ein 10x-Zoom? Die MP-Zahl wurde bei diesem Sensor immerhin auf 50 MP hochgeschraubt, die andere Telekamera mit 3x-Zoom verharrt bei 10 MP. Ein paar erste Bilder vom Galaxy S24 Ultra können wir Euch bereits jetzt bieten. Aber klar – sobald wir diesen Beitrag mit den Resultaten aus unserem ausführlichen Test aktualisieren, wird auch diese Galerie aussagekräftiger.

Beispiel-Fotos des Galaxy S24 Ultra:

Samsung Galaxy S23 Ultra: Testfoto der Hauptkamera © nextpit Samsung Galaxy S24 Ultra: Testfoto der Hauptkamera © nextpit Samsung Galaxy S23 Ultra: Testfoto mit 3x-Zoom © nextpit Samsung Galaxy S24 Ultra: Testfoto mit 3x-Zoom © nextpit Samsung Galaxy S23 Ultra: Testfoto mit 5x-Zoom © nextpit Samsung Galaxy S24 Ultra: Testfoto mit 5x-Zoom © nextpit Samsung Galaxy S23 Ultra: Testfoto mit 10x-Zoom © nextpit Samsung Galaxy S24 Ultra: Testfoto mit 10x-Zoom © nextpit

Software

Bei der Software profitiert Apple stets davon, dass das eigene Betriebssystem nicht für eine Armada an Smartphones verschiedenster Hersteller funktionieren muss, sondern nur im eigenen Apple-Kosmos. Dadurch sind Hardware und Software auch beim iPhone 15 Pro Max mit iOS 17 perfekt aufeinander abgestimmt.

Werft auch einen Blick auf unseren ausführlichen Guide mit den besten geheimen Features von iOS 17.

Apples großes Plus bei der Software war viele Jahre lang die langjährige Unterstützung: Zwischen fünf und sieben Jahre sind da mit Eurem iPhone stets drin. Samsung war mit vier Jahren bei den Android-Updates auch nicht schlecht, aber seit dem Galaxy S24 Ultra bietet das Unternehmen sogar sieben Jahre sowohl bei den Android-Updates als auch den Sicherheits-Patches. Wo Apple allerdings nach wie vor die Nase vorn hat: Erscheint eine neue Version des OS, können alle kompatiblen Geräte noch am selben Tag das Update installieren.

Das Galaxy S24 Ultra wird mit One UI 6.0 ausgeliefert, das auf Android 14 basiert. Der Star des neuen Ultra-Modells ist jedoch nicht das weiterhin beliebte und vielseitige Overlay namens One UI, sondern die neue KI-Plattform Galaxy AI. Wir haben diese Galaxy AI bereits einem ersten Test unterzogen, die uns Features wie "Circle to Search" aufs Galaxy-Phone bringt. Künstliche Intelligenz hält bei Samsung – ähnlich wie bei Apple – immer mehr Einzug in die Geräte, optimiert die Kamera-Software und vieles mehr.

nextpit hat die KI-Features der Galaxy AI bereits getestet. / © nextpit

Welche Software die bessere ist? Können wir hier nicht pauschal beantworten. Das hängt natürlich von persönlichen Vorlieben ab und davon, in welchem Ökosystem Ihr unterwegs seid.

Akku und Laden

Die Akku-Kategorie ist diejenige, bei der sich beide Hersteller nicht übermäßig mit Ruhm bekleckern. Auch 2024 lädt der 5.000 mAh fassende Akku lediglich mit 45 W in der Spitze. Kabellos sind 15 W drin und beim Reverse Wireless Charging immerhin noch 4,5 W. "Schön wär's" denken sich die Apple-Nutzer:innen, bei denen schon bei 20 W Schluss ist. Wer per MagSafe lädt, freut sich noch über 15 W (Qi: 7,5 W). Dass jetzt kabelgebunden via USB-C geladen wird, erwähnte ich ja oben schon.

Besser spät als nie: Apple setzt endlich auf USB-C. / © nextpit

Da beide Unternehmen ja auch die Nachhaltigkeit im Blick haben, ersparen sie uns unnötigen Elektroschrott, indem sie einfach keine Charger mit in die Smartphone-Verpackung stopfen. Die Akkulaufzeit des iPhone 15 Pro Max ist allerdings laut unserem Test eine sehr erfreuliche, sodass Ihr auch bei intensiverer Nutzung über einen kompletten Tag kommt. Wie erwartet müssen wir beim S24 Ultra erst noch unser Review abwarten, bis wir was zur Akkulaufzeit des Spitzen-Handys aus Südkorea sagen können.

Preis und Verfügbarkeit

Während die iPhones der 15er-Reihe im September 2023 in den Handel gelangten, könnt Ihr – Stand heute – das Galaxy S24 Ultra lediglich vorbestellen. Wie Ihr das tun könnt, findet Ihr im verlinkten Artikel von Dustin heraus. Dort erfahrt Ihr auch alles, was die kostenlosen Speicher-Upgrades und weitere Sparmöglichkeiten angeht.

Wer sich 2024 das jeweils beste Modell von Apple oder Samsung sichern will, muss mindestens 1.449 Euro auf den Tisch blättern. Beide Hersteller präsentieren sich hier also wieder in trauter Einigkeit, was den Mindestpreis fürs 256-GB-Smartphone angeht. Hier sind alle Preise und verfügbaren Speicher-Varianten:

Galaxy S24 Ultra iPhone 15 Pro Max 256 GB 1.449 € 1.449 € 512 GB 1.569 € 1.699 € 1 TB 1.809 € 1.949 €

Affiliate Angebot Samsung Galaxy S24 Ultra Hier findet Ihr die neuen Samsung-Galaxy-Ultra-Modelle bei verschiedenen Anbietern.

Fazit

Wer das beste verfügbare Galaxy-Phone sucht, kommt nicht am Galaxy S24 Ultra vorbei, und ganz ähnlich verhält es sich auch bei Apple und dem iPhone 15 Pro Max. Anders, als wenn wir verschiedene Android-Modelle vergleichen, ist in diesem Fall aber das jeweils andere Modell oft eher uninteressant, weil man es sich schon in einem der Ökosysteme bequem gemacht hat. Wer auf einem Mac arbeitet und eine Apple Watch besitzt, der wird sich tendenziell also eher nicht für ein S24 Ultra entscheiden, selbst wenn er es für stärker als das beste iPhone hält.

Lest unbedingt auch: Das sind die besten Smartphones 2024

Die gute Nachricht ist aber: Es ist auch eigentlich fast egal, weil Ihr nichts verkehrt machen könnt, unabhängig davon, welches der beiden Spitzen-Smartphones Ihr Euch krallt. Beide sind sehr teuer, bieten identische Speichergrößen, vielseitige Kamera-Systeme mit dedizierten Tele-Sensoren und großartige Displays. Beide Unternehmen unterstützen die Geräte für viele Jahre mit Software, setzen auf höchste Qualität beim Material und der Verarbeitung und verpacken das alles auch noch in wunderschönes Design.

Davon ab ist im Grunde nur der S Pen ein wirkliches Alleinstellungsmerkmal, wobei ich mir aber denke, dass iPhone-Fans hier trotzig darauf verweisen würden, dass sie mit einem Stift eh lieber auf einem iPad arbeiten.

Lange Rede, kurzer Sinn: Egal, ob Samsung Galaxy S24 Ultra oder iPhone 15 Pro Max: Ihr habt Euch für ein sehr teures, aber eben auch außergewöhnliches Smartphone entschieden – herzlichen Glückwunsch!