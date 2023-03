Erster Test des Relame GT 3: Die 240-Watt-Ladung wird Euch umhauen!

Realme hat mit dem Realme GT 3 ein High-End-Smartphone mit 240-W-Schnellladefunktion, einem 144-Hz-Display und dem Snapdragon 8+ Gen 1 auf den Markt gebracht. Ich konnte das Realme GT 3 schon einmal testen und schildere Euch hier meine ersten Eindrücke.

Design Das Realme GT 3 kehrt zu einem viel konventionellerem Design zurück als sein Vorgänger, das Realme GT 2 Pro (Test). Es gibt keine "Papierrückseite" und Origami-Muster mehr, sondern nur noch Glas auf der Vorder- und Rückseite. Aber der Look bleibt trotzdem sehr edel. Die Stärken des Realme GT 3: Die matte Beschichtung auf der Rückseite ist wunderschön, ebenso wie die Farben Schwarz und Weiß.

Die LED auf der Rückseite ist nicht zu auffällig. Die Schwächen des Realme GT 3: Keine IP-Zertifizierung

Rahmen (vermutlich) aus Kunststoff Die Beschichtung auf der Rückseite des Realme GT 3 ist hervorragend, aber auch sehr rutschig / © NextPit Das Realme ist in zwei Farben erhältlich: Pulse White (weiß) und Booster Black (schwarz). Die Oberfläche ist matt und hat einen leicht körnigen Effekt, der sich meiner Meinung nach ästhetisch und angenehm anfühlt. Aber sie ist auch sehr rutschig. Das Smartphone misst 163,9 x 75,8 x 8,9 mm und wiegt 199 g. Es ist nicht kompakt, aber ich habe es auch nicht als besonders sperrig empfunden. Das Realme GT 3 hat einen flachen Bildschirm ohne gebogene Ränder / © NextPit. Auf der Rückseite befindet sich ein dreifaches Fotomodul, das wiederum in zwei kreisrunden "Objektiven" angeordnet ist. Das Kamera-Array ansich nimmt fast die gesamte Breite des Realme GT 3 ein. Das Ultraweitwinkel- und das Mikroskop-Objektiv sind zusammengefasst, während das Haupt-Objektiv allein für sich steht. Es sieht also so aus, als hätte man nur zwei Objektive und ich finde, dass dieser Look harmonischer aussieht. Rechts neben dem Fotomodul befindet sich eine Multicolor-LED mit dem Namen "Pulse Interface". Konkret ist es eine Benachrichtigungs-LED, die auch kontextsensitiv eingesetzt werden kann, wenn beispielsweise Euer Akku schwach ist, Ihr einen Anruf erhaltet, und viele weitere Möglichkeiten. Ich werde weiter unten im Abschnitt Schnittstelle/OS intensiver darauf eingehen. Die LED auf der Rückseite des Realme GT 3 heißt Pulse Interface und weiß zu beeindrucken. / © NextPit

Bildschirm Das Realme GT 3 hat einen 6,74 Zoll großen AMOLED-Bildschirm mit einer Auflösung von 2.772 x 1.240 Pixel. Das Panel hat eine Bildwiederholrate von 144 Hz und eine maximale Helligkeit von 1.400 Nits. Es ist ein Bildschirm, der für das Gaming gemacht ist und Realme bietet viele Einstellungen, um die Bildqualität noch weiter zu verbessern. Die Stärken des Realme GT 3: Flüssige Bildwiedergabe mit 144 Hz (adaptiv).

Maximale Helligkeit von 1.400 Nits (peak)

Keine gebogenen Kanten (für diejenigen, die es nicht mögen). Die Schwächen des Realme GT 3: Kein LTPO-Panel (für eine adaptivere Bildwiederholrate). Der Bildschirm des Realme GT 3 hat eine Bildwiederholrate von 144 Hz und eine maximale Helligkeit von 1.400 Nits (peak). / © NextPit Um bei der Helligkeit genauer zu sein, erreicht das Realme GT 3 die 1.400 Nits nur in der Peak-Phase, also in einem kleinen Bereich des Bildschirms. Die maximale Helligkeit ohne direkte Sonneneinstrahlung beträgt beim Realme GT 3 stolze 1.100 Nits (HBM). Die typische Helligkeit wird mit 500 Nits angegeben. Das ist mehr als genug, um überall, drinnen und draußen, eine sehr gute Lesbarkeit zu gewährleisten. Realme bietet auch umfangreiche Einstellungen, um die Farbgebung des Bildschirms anzupassen. Die Einstellungen bieten den Vollbild-Modi, und die Schärfe, als auch die Flüssigkeit des Bildes auf dem Bildschirm zu verbessern. Die Bildwiederholrate von 144 Hz ist ein netter Zusatz für einige Spiele, die mit mehr als 60 fps laufen. Realme UI 4.0 bietet wirklich viele Einstellungsmöglichkeiten, um die Farbgebung des Bildschirms und die Bildqualität anzupassen / © NextPit

Schnittstelle/OS Das Realme GT 3 läuft auf Realme UI 4.0, das auf Android 13 basiert. Ich habe keine Informationen über die Update-Politik, da es bei uns noch nicht offiziell vermarktet wird. Realme bietet in der Regel drei Android-Updates und vier Jahre Sicherheits-Updates für seine Flaggschiffe an. Die Stärken des Realme GT 3: Warten auf den vollständigen Test Die Schwächen des Realme GT 3: Warten auf den vollständigen Test Das Realme GT 3 läuft auf der Realme UI 4.0, die auf Android 13 basiert / © NextPit Realme UI 4.0 ist optisch fast identisch zu ColorOS 13, dem Overlay von Oppo. Logisch werdet Ihr sagen – gehören die beiden Unternehmen doch dem Dachverband BBK Electronics an, wie im Grunde OnePlus auch. Aber ich finde, dass die Oberfläche eine gute Sache ist. Die Oberfläche ist luftig, die verschiedenen Elemente sind gut hierarchisiert und die Navigation ist ziemlich intuitiv. Es gibt das gleiche Shelf-Menü (von oben nach unten auf dem Startbildschirm swipen) wie bei Oppo und OnePlus. Die Realme UI 4.0 ist dem ColorOS 13 von Oppo sehr ähnlich, unter anderem mit dem Shelf-Bereich / © NextPit. Realme hat auch ziemlich gut die dynamischen Themen von Android in seinen Personalisierungseinstellungen implementiert. Man kann die dominante Farbe des Hintergrundbildes auf den Rest der Benutzeroberfläche anwenden. Themen bezogene Icons sind allerdings noch nicht dabei. Realme hat, wie Oppo, die dynamischen Android-Themes gut implementiert / © NextPit. Schließlich hat man ein eigenes Menü namens "Breathing Light", um das "Pulse Interface", also die Multi-Color-LED auf der Rückseite des Smartphones, anzupassen. Man kann zwischen zwei Arten von Animationen wählen (wellenförmig und pulsierend). Das ist schade, ich hätte gerne mehr davon gehabt. Vielleicht kommt da ja noch was via OTA-Update vor dem offiziellen Verkaufsstart. Man kann auch auswählen, welche Farbe die LED anzeigen soll und in welchem Kontext sie aktiviert oder deaktiviert werden soll (Anruf, niedriger Akkustand, etc.). Die "Breathing-Light"-Funktion ermöglicht es, die Animation und die Farbe der LED auf der Rückseite des Realme GT 3 anzupassen. / © NextPit

Leistung Das Realme enthält den Snapdragon 8+ Gen 1 von Qualcomm mit seinem Adreno 730 Grafikprozessor. Dieser im 4-nm-Verfahren produzierte Octa-Core-SoC (System on a Chip) mit bis zu 3,19 GHz wird mit 8, 12 oder 16 GB RAM und 128, 256, 512 GB oder sogar 1 TB UFS 3.1-Speicher gekoppelt. Die Highlights des Realme GT 3: Warten auf den vollständigen Test Die Schwächen des Realme GT 3: Warten auf den vollständigen Test Letztes Jahr war das Realme GT 2 ebenfalls mit einem SoC aus dem letzten Jahr ausgestattet. Und dieses Jahr denke ich, dass der Snapdragon 8+ Gen 1 ebenfalls absolut konkurrenzfähig sein wird. Die ersten Benchmark-Ergebnisse, die ich mit dem Realme GT 3 erzielt habe, sind stimmig. Aber ich konnte dennoch ein etwas aggressives thermisches Sperren feststellen, was zu einem bemerkenswerten Frame-Raten-Verlust führte. Das gilt zumindest für die Benchmarks. Ich habe das Smartphone nicht lange genug benutzt, um dieses Verhalten in Spielen zu beobachten. Die Leistung des Realme GT 3 in unseren ersten Tests / © NextPit

Fotoqualität Das Realme GT 3 verfügt über ein dreifaches Fotomodul auf der Rückseite. Es gibt eine Hauptkamera mit 50 MP, einen 8-MP-Ultraweitwinkel- und einen Bildsensor mit 2 MP, der als "Mikroskop" und Makro-Kamera gleichzeitig fungiert. Die Selfie-Kamera hat eine Auflösung von 16 MP. Die Stärken des Realme GT 3: Warten auf den vollständigen Test Die Schwächen des Realme GT 3: Warten auf den vollständigen Test

2-MP-Makro-Sensor Das dreifache Fotomodul des Realme GT 3 verfügt über eine 2-MP-Mikroskop-Kamera / © NextPit Die Hauptkamera hat sich im Vergleich zum Vorjahresmodell nicht verändert. Es handelt sich immer noch um einen 1/1,56-Zoll-Sensor mit OIS, PDAF und einer Blende von f/1,9 (vorher f/1,8, aber der Unterschied sollte nicht spürbar sein). Testfoto der Hauptkamera des Realme GT 3 / © NextPit Die Ultraweitwinkel-Kamera mit 8 MP hat für meinen Geschmack eine etwas zu geringe Auflösung und auch das Sichtfeld (FOV) von 112° ist eher klein. Testfoto der Ultraweitwinkel-Kamera des Realme GT 3 / © NextPit Was das Makro- oder "Mikroskop"-Objektiv angeht, so ist es in meinen Augen einfach nur anekdotisch. Aber ich weiß, dass einige von euch darauf Wert legen. Und es macht manchmal Spaß, mit dem Mikroskop-Modus zu spielen. Testfoto der Hauptkamera mit 2x Zoom des Realme GT 3 / © NextPit Insgesamt finde ich aber, dass das Fotomodul des Realme GT 3 ein wenig den zu erwartenden Ansprüchen hinterherhingt. Dies ist das Element, bei dem der Hersteller meiner Meinung nach die meisten Zugeständnisse eingegangen ist. Die Fotoanwendung des Realme GT 3 ist sehr klassisch, wenn man vom Mikroskop-Modus absieht / © NextPit Auf der Videoseite kann das Realme GT 3 mit dem rückseitigen Fotomodul bis zu 4K bei 60 fps aufnehmen. Die Selfie-Kamera hingegen schafft "nur" Aufnahmen bis zu 1080p bei 30 fps. Realme GT 3 Selfie-Aufnahme / © NextPit

Lange Akkulaufzeit und schnelles Aufladen Im Realme GT 3 hat einen fest verbauten Akku mit einer Kapazität von 4.600 mAh. Dieser Akku kann laut Hersteller in 9 Minuten und 30 Sekunden von 0 auf 100 Prozent aufgeladen werden. Dieses Kunststück wird durch die 240-Watt-Ladetechnologie ermöglicht. Diese nennt sich laut Netzteil SuperVooc-Charge und stammt bekanntlich von Oppo. Die Stärken des Realme GT 3: Warten auf den vollständigen Test

Superschnelles Aufladen mit 240 W

Die lange Akkulaufzeit (erste Meinung) Die Schwächen des Realme GT 3: Warten auf den vollständigen Test Die Kapazität von 4.600 mAh klingt auf dem Papier nicht verrückt. Ich habe gestern Abend schnell einen PCMark-Benchmark durchgeführt, wobei der Bildschirm auf 200 Nits eingestellt und der Flugzeugmodus aktiviert war. Das Realme GT 3 hielt 13:34 Stunden durch, bevor es unter die 20 Prozent-Marke fiel. Die Akkulaufzeit ist also sehr solide und liegt im oberen Mittelfeld unserer Tests. Die Akkulaufzeit des Realme GT 3 sieht nach diesem ersten PCMark-Benchmark solide aus / © NextPit. Aber das ist uns egal! Was uns hier interessiert, ist das schnelle Aufladen. Das Realme GT 3 kann mit 240 Watt aufgeladen werden. Das ist keine Realme-Technik, sondern eine Oppo-Technik. Auf dem Ladegerät steht sogar die Bezeichnung SuperVOOC. Aber es ist das schnellste Aufladen auf dem Markt. Also ja, Xiaomi hat eine 300-Watt-Technik vorgestellt, aber es gibt noch keine kompatiblen Produkte, also zählt das nicht. Und sein Smartphone in weniger als 10 Minuten aufladen zu können, ist für mich ein absolutes Killer-Feature. Es ist egal, was die Leute in den Kommentaren sagen. Ich habe kurzfristig versucht, mein Modell mit einer Akkuladung von 11 Prozent aufzuladen. Und es dauerte 11 Minuten, um auf 100 Prozent zu kommen. Wir sind also nicht unter 10 Minuten. Vielleicht versuche ich, Ausreden für Realme zu finden. Aber ich frage mich, ob ich das Aufladen nicht "verlangsamt" habe, indem ich mehrmals auf den Bildschirm getippt habe, um den auf dem Bildschirm angezeigten Akkustand abzufragen. Ich werde in meinem ausführlichen Test mehr dazu sagen. Nach dem Aufladen waren das Netzteil und das Smartphone schon warm. Aber sie waren absolut nicht heiß oder gar zu heiß. Ich frage mich wirklich, welche konkreten Auswirkungen diese Art des Aufladens langfristig auf den Akku haben kann.

Fazit: Meine erste Meinung Technisches Datenblatt Gerät Realme GT 3 Illustration Design Flacher Bildschirm

Verkleidung aus Mattglas, Rahmen aus Kunststoff

Keine IP-Zertifizierung

Farben: Schwarz und Weiß Bildschirm AMOLED 6,74 Zoll

2.772 x 1.240 Pixel

144 Hz Bildwiederholrate Speicher 8/12/16 GB RAM

128/256/512 GB / 1 TB ROM UFS 3.1 CPU / GPU Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | GPU Adreno 730 Kamera Hauptkamera : 50 MP | f/1.9 | PDAF | OIS

: 50 MP | f/1.9 | PDAF | OIS Ultraweitwinkelkamera: 8 MP | f/2.2 | 112° FOV

8 MP | f/2.2 | 112° FOV Makro/Mikroskop: 2 MP | f/3.3

2 MP | f/3.3 Selfie-Kamera: 16 MP | f/2.5 Video 4K mit 60 FPS, HDR10+ Schnittstelle/OS Realme UI 4.0 basierend auf Android 13 Akku 4.600 mAh.

240 W kabelgebundenes Aufladen

Kein kabelloses Aufladen

Kein umgekehrtes kabelloses Aufladen Audio Stereo-Lautsprecher

Kein Klinkenanschluss Abmessungen & Gewicht 163,9 x 75,8 x 8,9 mm | 199 g Konnektivität 5G | Wi-Fi 6 | Bluetooth 5.3 | NFC