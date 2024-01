OnePlus Buds 3 erhalten ANC und Raumklang zum günstigen Preis

OnePlus hat im Heimatland China das OnePlus Ace 3 Smartphone vorgestellt, das in den globalen Märkten auch als OnePlus 12R bekannt ist. Zusammen mit dem preisgünstigen Android-Flaggschiff hat das Unternehmen auch die OnePlus Buds 3 offiziell vorgestellt, die auch in den USA und Europa auf den Markt kommen könnten.

Preiswerte In-Ear-Kopfhörer von OnePlus

Die OnePlus Buds 3 wurden von der Oppo-Tochter bereits Ende letzten Jahres angekündigt. Das Design ähnelt der typischen Formgebung, wie man es auch von den Apple AirPods Pro 2 (Test) oder den OnePlus Buds Pro 2 (Test) her kennt. Der bemerkenswerte Unterschied ist, dass die preiswerten In-Ear-Kopfhörer ein glänzendes Äußeres bekommen, das sich fast um die abgerundeten Bügel wickelt. Außerdem sind die leichten In-Ear-Kopfhörer nach IP55 staub- und wasserdicht und verfügen über berührungsempfindliche Bedienelemente am Stiel.

Neben dem beliebten und unverkennbaren Schwarz gibt es mit den OnePlus Buds 3 auch eine neue hellblaue Farbvariante. Diese passt zum Finish des Ladegehäuses des Wearables. Auch das OnePlus 12R wird in diesem Farbton angeboten. Jedoch wird dieses im Gegensatz zu den In-Ear-Kopfhörern nicht in Deutschland erhältlich sein.

Die OnePlus Buds 3 verfügen über die gleichen Dual-Sound-Treiber wie die OnePlus Buds Pro 2. OnePLus behauptet, dass die Nutzerinnen und Nutzer mit dieser Ausstattung einen Klang in "Flaggschiff"-Qualität erwarten können. Es ist jedoch unklar, ob sich dieses Versprechen in der Praxis bewahrheiten wird. Die OnePlus Buds 3 sind High-Res-zertifiziert, unterstützen Spatial Audio und sind mit dem LHDC 5.0 Codec über Bluetooth 5.3 kompatibel.

Die OnePlus Buds 3 haben Touch-Bedienelemente und austauschbare Passformen aus Silikon. / © OnePlus

Laut OnePlus blockiert die adaptive ANC-Funktion der Buds 3 Umgebungsgeräusche bis zu einem Pegel von 49 db. Dafür sorgen drei Mikrofone, die in jedem Ohrhörer integriert sind. Es gibt auch niedrigere Stufen von 10 und 20 dB, die mit dem Transparenzmodus funktionieren.

Die Buds 3 haben eine überdurchschnittliche Akkulaufzeit von bis zu 10 Stunden und bis zu 44 Stunden gemeinsam mit dem Ladecase. Diese Werte sind niedriger, wenn ANC aktiviert ist und liegen bei 6,5 bzw. 28 Stunden. Die tatsächliche Kapazität der Buds beträgt 58 mAh und 520 mAh mit der Case. Zum Vergleich: Die OnePlus Buds Pro 2 haben eine etwas geringere Ausdauer von 39 Stunden bei deaktiviertem ANC.

Die OnePlus Buds 3 kosten 500 Yuan, was in etwa 65 Euro entsprechen würde. Der Preis außerhalb Chinas wird wahrscheinlich variieren, aber wir werden erst erfahren, wie viel genau kosten, wenn sie am 23. Januar weltweit auf den Markt kommen. Wir denken das 99 Euro ein realistischer Preis wäre.

Sind die OnePlus Buds 3 für ihren Preis ein gutes Paar In-Ear-Kopfhörer? Würdet Ihr sie kaufen, wenn sie für unter 100 Euro auf den Markt kämen? Teilt uns Eure Antworten in den Kommentaren mit.