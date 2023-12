OnePlus Buds Pro 3: ANC-In-Ears mit "Flaggschiff-Sound"

Anfang 2024 wird OnePlus offensichtlich einen vollen Terminkalender haben. Das Unternehmen wird das OnePlus 12R am 4. Januar in China vorstellen, bevor es am 23. Januar zusammen mit dem OnePlus 12 weltweit veröffentlicht wird. Neben den beiden Android-Smartphones werden auch die OnePlus Buds Pro 3 angekündigt, was in einem Teaser nun offiziell bestätigt wurde. Dieser gibt uns einen Vorgeschmack, auf das aktualisierte Design der drahtlosen ANC-Ohrhörer.

