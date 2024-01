Schnell: Diese 18 Spiele & Apps für Android & iOS sind nur jetzt gratis

Denkt beim Download der Apps daran, dass wir im Gegensatz zu unseren Top 5 Apps der Woche nicht auf Qualität, versteckte Kosten- oder Datenfallen geschaut haben. Und noch ein Hinweis, bevor Ihr Euch auf die Downloads stürzt: Wir wissen nicht, wie lange die Downloads kostenlos bleiben. Also beeilt Euch, bitte – und meldet Euch gerne in den Kommentaren, sobald Ihr über einen Link stolpert, hinter dem sich ein wieder kostenpflichtiges Game bzw. eine kostenpflichtige App versteckt.

Ihr möchtet selbst nach kostenlosen Apps suchen? So findet Ihr kostenlose Apps für Android und iOS

Tipp: Stolpert Ihr hier über eine interessante App, für die Ihr aber aktuell keine Verwendung habt, installiert sie trotzdem! Danach löscht Ihr sie einfach wieder. So landet sie in Eurer App-Bibliothek und Ihr könnt sie später jederzeit wieder kostenlos installieren.

Android-Apps, die nur für kurze Zeit kostenlos sind

Android-Apps für Produktivität und Lifestyle

Werbeblocker Pro (3,99 € ): Diese App behauptet, alle Werbung auf Android-Geräten zu blockieren, was doch eigentlich eine gute Sache sein sollte, oder?

Diese App behauptet, alle Werbung auf Android-Geräten zu blockieren, was doch eigentlich eine gute Sache sein sollte, oder? MP3 Recorder (0,99 € ): Nehmt unterwegs Audiodateien als MP3-Dateien auf.

Nehmt unterwegs Audiodateien als MP3-Dateien auf. Sound Meter & Voice Detector (2,99 € ): Ihr liebt die Ruhe und den Frieden um Euch herum? Holt Euch diese App, um herauszufinden, wie viel Lärm Ihr noch herausfiltern könnt!

Android-Spiele

Stickman Warriors Dragon Hero (0,99 € ): Ja , Ihr könnt es einen Dragon-Ball-Klon nennen, aber es bietet ein bisschen sinnlose Action, wenn Ihr nichts anderes zu tun habt.

Ja Ihr könnt es einen Dragon-Ball-Klon nennen, aber es bietet ein bisschen sinnlose Action, wenn Ihr nichts anderes zu tun habt. Empire Warriors: Tower Defense (0,99 € ): Ein Tower-Defense-Spiel mit einem gewissen Etwas. Ihr habt auch einen mächtigen Helden, der Euch dabei hilft, alle Feinde, die Euch über den Weg laufen, zu besiegen.

Ein Tower-Defense-Spiel mit einem gewissen Etwas. Ihr habt auch einen mächtigen Helden, der Euch dabei hilft, alle Feinde, die Euch über den Weg laufen, zu besiegen. Non-Stop Balloon Shooter (4,00 € € ): Ballons kommen aus allen Richtungen auf Euch zu. Habt Ihr das Zeug dazu, sie abzuschießen?

Ballons kommen aus allen Richtungen auf Euch zu. Habt Ihr das Zeug dazu, sie abzuschießen? Schwerkraft (2,49 €): Wollt Ihr mehr über die Schwerkraft wissen? Diese App zeigt Euch, wie die Schwerkraft funktioniert, während Ihr mit verschiedenen Objekten interagiert.

Wollt Ihr mehr über die Schwerkraft wissen? Diese App zeigt Euch, wie die Schwerkraft funktioniert, während Ihr mit verschiedenen Objekten interagiert. Kids to Grandmaster Chess (5,49 € ): Wollt Ihr wissen, wo Ihr in der Welt des Schachs steht? Schaut Euch dieses Spiel an und spielt mit Gegnern von überall her!

iOS-Apps, die nur für kurze Zeit kostenlos sind

iOS-Apps für Produktivität und Lifestyle

Luca Fotobearbeitung und Filter (0,99 € ): Gibt es Fotos, die Ihr auf Eurem Handy bearbeiten wollt? Dann ist diese App genau das Richtige für Euch.

Gibt es Fotos, die Ihr auf Eurem Handy bearbeiten wollt? Dann ist diese App genau das Richtige für Euch. Video Compressor Gold (1,99 € ): Manchmal sind Videodateien einfach zu groß, um sie zu verschicken. Warum sie nicht vorher komprimieren?

Manchmal sind Videodateien einfach zu groß, um sie zu verschicken. Warum sie nicht vorher komprimieren? Safety Photo+Video Pro (3,99 € ): Haltet Eure privaten Informationen, nun ja, privat. Diese App schützt Eure Fotos und Videos vor neugierigen Blicken.

Haltet Eure privaten Informationen, nun ja, privat. Diese App schützt Eure Fotos und Videos vor neugierigen Blicken. Baby-Still-Tracker (8,99 € ): Für eine stillende Mutter kann es schwierig sein, ihre Zeit einzuteilen , wenn sie mit so vielen Dingen jonglieren muss. Vielleicht kann diese App Euch helfen, den Überblick zu behalten.

Für eine stillende Mutter kann es schwierig sein, ihre Zeit einzuteilen wenn sie mit so vielen Dingen jonglieren muss. Vielleicht kann diese App Euch helfen, den Überblick zu behalten. Wavebox Audio Editor (1,99 € ): Mit dieser App ist das Bearbeiten von Audiodateien auf Eurem iPhone ein Kinderspiel.

iOS-Spiele

Match Attack! (1,99 € ): Spielt ein Tetris-ähnliches Spiel mit einem Match-3-Twist!

Spielt ein Tetris-ähnliches Spiel mit einem Match-3-Twist! 2 Spieler 1 Gerät (1,99 € ): Habt Ihr eine Gruppe zänkischer Kinder, die sich zu wenige Handys teilen müssen? Diese App bietet zahlreiche Spiele, die zwei Personen auf einem einzigen Gerät spielen können!

Habt Ihr eine Gruppe zänkischer Kinder, die sich zu wenige Handys teilen müssen? Diese App bietet zahlreiche Spiele, die zwei Personen auf einem einzigen Gerät spielen können! Date Night Questions (3,99 € ): Gehen Euch die Fragen aus , die Ihr bei einem Date stellen könnt? Dann ist diese App vielleicht die Rettung für Euch.

Gehen Euch die Fragen aus die Ihr bei einem Date stellen könnt? Dann ist diese App vielleicht die Rettung für Euch. Choba Jumper (3,99 € ): Ein Endless-Hüpfspiel. Sind Eure Reflexe und Euer Timing gut genug, um alle Hindernisse zu überwinden?

Ein Endless-Hüpfspiel. Sind Eure Reflexe und Euer Timing gut genug, um alle Hindernisse zu überwinden? Bug Bomber (0,99 € ): Erinnert Ihr Euch an Dr. Mario? Nun, hier bekommt Ihr keinen rundlichen italienischen Klempner, aber einen ganz ähnlichen Spielstil.

Huch, damit sind wir schon wieder durch. Die nextpit-Mannschaft hofft, dass für Euch was Cooles dabei war und auch, dass Ihr ein feines Wochenende vor Euch habt. Wir lesen uns am Dienstag wieder, wenn wir neue Gratis-Apps in die Runde werfen.