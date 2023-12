Unsere Top 5 Android und iOS Apps zum Start in 2024

Schon wieder ist ein Jahr wie im Flug vergangen und wir hoffen, dass Ihr mehr Höhen als Tiefen erleben durftet. Noch wenige Stunden und wir stoßen auf das Jahr 2024 an. Was gibt es da Besseres, als eine speziell kuratierte Liste von 5 Apps für Android und iOS zur Einleitung des Jahres 2024?

Diese Woche habe ich 5 Anwendungen ausgewählt, die Euch zu einem besseren Menschen machen, wenn der Dezember 2024 an die Tür klopft. Braucht Ihr einen sicheren Ort, an dem Ihr Eure Gedanken skizzieren könnt? Dafür haben wir gesorgt. Wie wäre es, wenn Ihr neue Dinge mithilfe von Bildern lernt, anstatt mit der traditionellen Methode? Auch dafür gibt es eine App.

Bevor Ihr weitermacht, hier noch ein kleiner Tipp, wie nextpit die Top 5 Apps der Woche sorgfältig zusammenstellt. In erster Linie haben wir darauf geachtet, dass diese Angebote aus dem Google Play Store und dem Apple App Store nicht den Verdacht aufweisen, um Daten zu schürfen oder endlose Mikrotransaktionen anzubieten. Zusätzlich zu meinen Erkenntnissen habe ich mir auch die Empfehlungen der nextpit-Community angesehen, um eine bessere Vorstellung davon zu bekommen, was angesagt ist und was eher nicht.

Concepts (Android und iOS)

Das Smartphone oder Tablet wird normalerweise nicht als primäres Zeichenwerkzeug verwendet, aber wenn Ihr auf einen Digitizer verzichten wollt, dann ist Concepts die perfekte Skizzen-App für Euch. Es handelt sich um einen vektorbasierten, kreativen Skizzenblock, mit dem sich Zeichnungen bis ins kleinste Detail anpassen und Fehler leicht beheben lassen.

Leider fehlen 3D-Formenfunktionen, was hoffentlich in Zukunft nachgeholt werden kann. Abgesehen von Kritzeleien und Notizen könnt Ihr mit Concepts auch Mindmaps zeichnen, die Ihr später leicht nachschlagen könnt. Mir gefällt es, dass ich den Winkel der Leinwand verändern kann, um bestimmte Teile meiner Skizzen genau richtig hinzubekommen.

Wenn Ihr kein Abonnement abschließen wollt, seid Ihr auf eine bestimmte Anzahl von Papier, Rasterarten und Werkzeugen beschränkt. Ihr könnt zwar immer noch fünf Ebenen, unbegrenzte Zeichnungen und JPG-Exporte nutzen, verpasst aber jede einzelne Bibliothek, jeden Dienst und jede Funktion, die regelmäßig aktualisiert wird, sowie die plattformübergreifende Nutzung (Android, Chrome, iOS und Windows!).

Preis: Kostenlos / Werbeanzeigen: Keine / In-App-Käufe: Ja / Konto: Nicht erforderlich

Erweckt Eure Gedanken in Concepts zum Leben. / © nextpit

Ladet Concepts aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Imprint: Visuelles Lernen (Android und iOS)

Imprint hat einen beachtlichen Stammbaum und wurde von Google als eine der "Besten Apps des Jahres 2023" ausgezeichnet. Mit dieser App könnt Ihr Wissen mithilfe eines visuellen Leitfadens erlernen, während Ihr wichtige Themen aus den Bereichen Psychologie, Philosophie, Geschichte, Finanzen, Führung, Wirtschaft, Gesundheit, Wissenschaft und Technologie meistert, um nur einige zu nennen.

Für ein persönliches Erlebnis werden Euch zunächst einige Fragen gestellt, damit das Programm die Lektionen in ein geeignetes, mundgerechtes Format zusammenstellen kann. Imprint behauptet, dass Ihr innerhalb von zwei Minuten etwas lernen könnt, und wenn Ihr mehr Zeit zur Verfügung habt, könnt Ihr sogar komplexe Themen meistern. Am Ende jeder Einheit gibt es Quizkarten, um sicherzustellen, dass Ihr die Informationen einigermaßen behalten habt.

Tippt rechts, um vorwärtszugehen, und links, um zurückzugehen. Einfacher kann es nicht werden. Häppchenweise Informationen, die auf unterhaltsame und informative Weise vermittelt werden, sodass auch die jüngere Generation Spaß am Lesen und Lernen hat. Es wäre interessant zu sehen, wie viel ich bis zum Ende des nächsten Jahres mit Imprint über ein bestimmtes Thema lernen kann.

Preis: Kostenlos / Werbeanzeigen: Keine / In-App-Käufe: Ja / Konto: Erforderlich

Lernt Themen, die Euch interessieren, in mundgerechten Fragmenten, gefolgt von einem Pop-Quiz am Ende jeder Sitzung. / © nextpit

Download Imprint aus dem Google Play Store und dem Apple App Store.

Level SuperMind (Android und iOS)

Das Leben im 21. Jahrhundert macht überhaupt keinen Spaß. Habt Ihr gesehen, wie wild die Wirtschaft schwankt, ganz zu schweigen von Investitionsmoden wie NFTs, die überall auftauchen, um Euer Geld im Handumdrehen zu ergaunern? Mein Herzschlag ist eindeutig gestresst und ich habe Angst, allzu oft unter Panikattacken zu leiden.

Die Installation von Level SuperMind hat jedoch eindeutig geholfen, die Dinge zum Besseren zu wenden. Nach meiner ersten Einführungssitzung habe ich es geschafft, mich viel ruhiger zu fühlen. Es fühlte sich an, als hätte ich jetzt jemanden an meiner Seite, der mich in einen Zustand der Ruhe versetzt, wie ich ihn noch nie erlebt habe.

Anders als in der realen Welt gibt es bei dieser App überhaupt keinen Druck. Ich habe mich nicht gezwungen gefühlt, und am Ende jeder Sitzung bin ich bereit, mich der Welt und all ihrem Druck zu stellen. Ich liebe den KI-gesteuerten persönlichen Coach, der es mir ermöglicht, Fragen zu stellen, ohne bei Google nach den Antworten suchen zu müssen. Neben der geführten Meditation könnt Ihr auch effektive Atemübungen, Workouts für zu Hause, Yoga, positive Affirmationen, Schlafmeditationen oder Tagebuchführung nutzen, um Stress abzubauen und zu entspannen. Es lohnt sich, dieses Tool auszuprobieren, um das neue Jahr auf dem richtigen Fuß zu beginnen.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja / Konto: Erforderlich

Level SuperMind hilft dabei, ruhig zu bleiben. / © nextpit

Ladet Level SuperMind aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Artifact: Feed Your Curiosity (Android und iOS)

Ich habe die schlechte Angewohnheit, meinen Laptop für die Arbeit anzuschmeißen, um dann festzustellen, dass ich nach einer Stunde keinen einzigen Satz geschrieben habe. Stattdessen hat mein leicht ablenkbares Ich meinen Social Media Feed gecheckt, ein paar unsinnige Fragen und Antworten auf Quora gelesen und ziellos gesurft. Artifact ist da, um Menschen wie mir zu helfen!

Wenn Ihr Artifact zum ersten Mal startet, fragt es Euch, welche Themen Euch besonders interessieren. Das Spektrum ist breit gefächert und reicht von Politik über Gesundheit, Wissenschaft, Internetkultur und Sport bis hin zu vielen anderen Themen. Die KI hält Euch dann mit den Informationen und Inspirationen auf dem Laufenden, die für Euch am wichtigsten sind. Ihr werdet nur benachrichtigt, wenn es etwas gibt, von dem die KI meint, dass Ihr es wissen müsst, damit Ihr nicht aktiv nach Artikeln und Geschichten über ein bestimmtes Thema suchen müsst.

Es ist nicht nur eine einseitige Kommunikation, denn Ihr könnt auch Beiträge über das schreiben, was Euch interessiert. Im Laufe der Zeit könnte es sich durchsetzen, wenn es für die meisten Leute nützlich genug ist. Alles in allem sollte dies Eure Hauptnachrichten-Quelle für 2024 sein. Ich habe festgestellt, dass ich produktiver bin, weil ich zu jedem Artikel eine ausführliche, aber prägnante Zusammenfassung lesen kann. So kann ich das ganze Drumherum weglassen!

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto: Nicht erforderlich

Lest Eure Lieblings-Nischenartikel punktgenau. / © nextpit

Ladet Artifact: Feed Your Curiosity aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Mojitto (Android und iOS)

Jetzt, wo Ihr mit Concepts Eure Gedanken zeichnen und skizzieren könnt, mit Imprint visuell lernt, mit Level SuperMind die Hektik des Alltags bewältigt und mit Artifact Eure Zeit besser nutzen könnt, was macht Ihr da am Ende des Tages? Ich halte es für perfekt, wenn ich festhalte, wie ich mich fühle, egal, was um mich herum passiert.

Mojitto versucht das auf eine niedliche Art und Weise: Ich wähle zunächst ein besonders denkwürdiges Datum aus, tippe auf das gesamte Spektrum der Emotionen, die ich an diesem Tag empfunden habe, schüttle mein Handy, nachdem ich fertig bin, und Mojitto zaubert einen Cocktail, speziell für mich!

Wie bei den meisten Apps, die ein Abonnement haben, erhält man als Gold-Mitglied Zugang zu zusätzlichen Funktionen. So kann ich unter anderem eine tägliche Emotionsanalyse wie einen positiven Indexwert genießen und habe die Möglichkeit, bis zu 20 Fotos zu speichern (doppelt so viele wie mit dem kostenlosen Konto). Es ist eine sehr visuelle App, die es Euch leicht macht, alle Eure Gefühle auf einen Blick zu erfassen. Das ermöglicht einen objektiveren Blick darauf, wie Ihr Euch im Nachhinein fühlt, anstatt in Selbstmitleid zu versinken, wenn das Leben einen Tribut von Euch fordert.

Und das Beste ist, dass ich mich am Ende eines jeden Tages von einem zufälligen Getränkerezept überraschen lassen kann!

Preis: Kostenlos / Werbeanzeigen: Keine / In-App-Käufe: Ja / Konto: Nicht erforderlich

Behaltet mit Mojitto täglich den Überblick über Eure Gefühle. / © nextpit

Ladet Mojitto aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

