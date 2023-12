So kauft Ihr ein OnePlus-Smartphone aus Deutschland!

Im August 2022 gewann Nokia eine in Deutschland geführte Patentklage gegen Oppo und daher auch gegen die Tochter OnePlus. Infolgedessen zogen sich die beiden zum BBK-Electronics-Dachverband angehörigen Hersteller aus Deutschland und vertreiben hierzulande keine Smartphones mehr. In anderen europäischen Ländern wie Frankreich, Italien und Spanien jedoch schon. Die nextpit-Redaktion informiert Euch nun, inwieweit Ihr gefahrlos ein OnePlus-Smartphone wie das OnePlus 11 (Test) in Deutschland kaufen könnt und was Ihr in Bezug auf Garantie und Gewährleistung beachten müsst.

Wieso ist OnePlus nicht mehr in Deutschland?

Kaum jemand, dem die Streitigkeiten zwischen Nokia und Oppo, beziehungsweise OnePlus entgangen sind. Wenn doch, seid hiermit schnell ins Boot geholt:

Nokia hat vor dem Münchener Landgericht im August 2022 bei einer von den Finnen initiierten Patentklage wegen verletzter Patentrechte der SEP (Service Enablement Platform) geklagt und gegen Oppo gewonnen. Im Detail ging es um ausgelaufene Lizenzvereinbarungen für Patentrechte, welche 4G- und 5G-Konnektivität als auch die Nutzung von Wi-Fi-Scan- und Sicherheitstechnologien abdecken. Die Unternehmen konnten sich nicht auf eine Höhe der Lizenzbeiträge einigen, sodass Oppo und OnePlus vom Landgericht Mannheim verboten wurde, in Deutschland weiterhin Smartphones mit den verwendeten Technologien zu verkaufen. Seither haben sich Oppo als auch OnePlus vom deutschen Vertrieb zurückgezogen.

Deutscher Verkauf und Support aktuell

Kurze Zeit nach dem Weggang der beiden Unternehmen aus Deutschland gab es auf Amazon Deutschland einen entsprechenden OnePlus-Store, der das gesamte Portfolio an OnePlus- und Nord-Smartphones zum Verkauf anbot. Möglich machte das die Eurostar Global Electronics Ltd., mit Ihrem Sitz in Großbritannien. Doch diesen Store gibt es inzwischen nicht mehr.

Aktuell bekommt Ihr bei Amazon Deutschland lediglich das OnePlus 11 und ältere Modelle. Hierbei handelt es sich um Restposten, welche von dem Gerichtsurteil ausgeschlossen sind und legal verkauft werden dürfen. Die Verkäufer sind alles unterschiedliche Händler mit einem Geschäftssitz in Deutschland. Ihr genießt also alle bekannten Garantien und Gewährleistungen. OnePlus Deutschland übernimmt sämtlichen Support bis zur OnePlus 11 Series. Selbst, verkauft man in seinem Online-Shop lediglich ein Keyboard und In-Ear-Kopfhörer, wie beispielsweise die von uns getesteten OnePlus Buds Pro 2.

Wie kaufe ich aktuell ein OnePlus Open aus Deutschland

Das OnePlus Open gibt es für uns aktuell in Österreich zu kaufen. / © nextpit

Kauf über das europäische Ausland

Wer ein aktuelles Modell wie das OnePlus Open (1.799 Euro) kaufen möchte, muss bei einem Direktkauf den Umweg über OnePlus Österreich oder anderen europäischen Ländern wie Frankreich, Italien, Irland oder Spanien nehmen. Der Vorteil, wenn Ihr in Österreich kauft, habt es mit einem deutschsprachigen Support zu tun und Österreich ist zudem seit dem 1. Januar 1995 Mitglied der Europäischen Union. Das bedeutet, die Mehrwertsteuer wird nur einmal in dem zu kaufenden Land bezahlt und die Garantie beträgt auch hier gesetzlich zwei Jahre. Alle anderen OnePlus-Smartphones bekommt Ihr dort natürlich auch.

Der Nachteil, den uns der deutschsprachige Support im Chat hat mitgeteilt und mit den anderen EU-Ländern deckungsgleich ist: Ihr könnt aus Deutschland dort nicht direkt ein Smartphone kaufen, da OnePlus Österreich (Frankreich, Irland, etc.) nicht nach Deutschland liefern dürfen. Ihr müsst über eine Meldeadresse in dem zu kaufenden Land verfügen.

Im Fall des Support, Garantie oder Gewährleistung könnt Ihr das Smartphones jedoch direkt aus Deutschland zu OnePlus Österreich (oder äquivalent) schicken und OP sendet Euch auch das reparierte oder Austausch-Device direkt nach Deutschland zurück. Der Vorteil beim Kauf im deutschsprachigen Nachbarland ist die Verwendung der in Deutschland verwendeten LTE-Bänder wie

MIMO: LTE: B1, 2, 3, 4, 7, 25, 28, 38, 40 (3-fach), 41, 48, 71;

WCDMA: B1, 2, 4, 5, 6, 8, 19

LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/30/32/66/71

LTE-TD: B38/39/40/41/46/48

5G NR: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n66, n71, n75, n77, n78

GSM: 850/900/1800/1900

Der Kauf bei Amazon Frankreich oder ein anderes EU-Land

Leider bekommt Ihr das OnePlus Open nicht bei Amazon Frankreich oder anderen europäischen Niederlassungen des Onlinehändlers. Einen OnePlus Store mit allen älteren OnePlus- und Nord-Modellen gibt es hingegen. Es wird abzuwarten sein, ob wir 2024 das OnePlus 12 bei Amazon Frankreich, Spanien und Italien erhalten. Denn auch dort gilt EU-Recht und Ihr habt keinerlei Nachteile im Bezug auf Garantie, Support, Updates, Systemsprache und Garantie. Wir werden zu gegebener Zeit den Artikel updaten.

Kauf beim Importhändler

TradingShenzhen ist hierzulande als einziger deutschsprachiger Importhändler für chinesische Smartphones bekannt. Aber auch er verkauft das OnePlus Open nicht, da das Modell gar nicht in China erhältlich ist. Lediglich das baugleiche Oppo Find N3. Weiterhin hat Tradingshenzhen im speziellen Fall OnePlus Probleme mit dem System-ROM, der Sprache und den LTE-Bändern. Dem Händler ist es nicht möglich, wie bei anderen Smartphone-Herstellern in seinem Sortiment, ein EU-ROM vor Auslieferung an den Kunden zu flashen. Daher wurde das Device komplett aus dem Sortiment genommen. Auch hier bleibt die Entwicklung des OnePlus 12 abzuwarten.

Der Kauf eines OnePlus Open bei Gombio

Der niederländische Onlinehändler hat sich in der nextpit-Recherche als einziger Händler herauskristallisiert, der das OnePlus Open für 1.775 Euro auch an deutsche Kunden verkauft, versendet und über ein gute Trustpilot-Bewertung von 4,5 Sternen verfügt. Bei günstiger.de ist die Kundenbewertung sogar 4,9 von 5 Sternen. Die Reaktionszeit auf deutschsprachige Anfragen im WhatsApp-Chat beträgt im Durchschnitt unter 30 Minuten.

Da Gombia die OnePlus-Smartphones in Europa einkauft, werden auch hier alle für Deutschland wichtigen LTE-Bänder unterstützt. Gombia gewährt Euch 2 Jahre OnePlus-Garantie und hat aktuell eine Lieferzeit von 5 bis 7 Werktagen. Innerhalb von 31 Tagen könnt Ihr ohne Angaben von Gründen kostenlos vom Kauf zurücktreten.

Wer von Euch hat sich bereits ein OnePlus-Smartphone im europäischen Ausland gekauft? Bitte schreibt uns doch Eure Erfahrungen gern unten in die Kommentare. Auch, wenn Ihr es bislang abgelehnt habt, ein Oppo oder OnePlus-Smartphone aufgrund des deutschen Gerichtsurteil zu kaufen.