OnePlus12R: Mittelklasse-Killer kommt nach Europa

OnePlus 12R Spezifikationen

Auf X (ehemals Twitter) hat der vertrauenswürdige Leaker Max Jambor, die Hardware-Spezifikationen des OnePlus 12R veröffentlicht. Auf dem Papier scheint das Gerät ein solides Upgrade seines Vorgängers und eine bescheidene Weiterentwicklung des diesjährigen OnePlus 11 (Test) zu sein, mit Ausnahme der rückseitigen Triple-Kamera, die eine mittelmäßige Makro-Optik samt kleinen Bildsensor besitzt.

Das OnePlus 12R verfügt über einen 6,78 Zoll großen LTPO4-AMOLED-Bildschirm mit einer variablen Bildwiederholfrequenz zwischen 1 und 120 Hz. Es wird von einem Corning Gorilla Glass Victus 2 geschützt und hat einen seitlich gebogenen Rand, wie auf dem Mockup-Bild bereits zu sehen ist. Das Display ist ein Fortschritt gegenüber dem LTPO3-Bildschirm des OnePlus 11 und dem Schutz durch Corning Gorilla Glass Victus 1.

Auf der Rückseite befindet sich ein Triple-Kamerasystem, das von einem 50-MP-IMX890-Sensor von Sony angeführt wird. Soweit wir wissen, handelt es sich dabei um den gleichen primären Imagesensor wie beim OnePlus 11. Hinzu kommen ein 8-MP-Ultra-Weitwinkel- und eine 2-MP-Makro-Kamera, die im Vergleich zum 11er-Modell deutlich schwächer sind.

Erstes OnePlus 12R Mockup-Bild. / © X/u/MaxJamb

Abgesehen von der größeren Akkukapazität von 5.500 mAh ist das Innenleben des OnePlus 12R identisch mit dem aktuellen Flaggschiff von OnePlus. Der Snapdragon 8 Gen 2 ist mit 128/256 GB Speicher und 8/16 GB LPDDR5X RAM gepaart. Die Ladegeschwindigkeit ist mit 100 Watt angegeben und es gibt keinen Hinweis auf kabelloses Laden.

Es wurden keine aktuellen Bilder geteilt, aber vielleicht können wir uns vorstellen, dass das OnePlus 12R das gleiche Design wie das OnePlus 11 hat. Der Tippgeber hat bestätigt, dass es in den Farben Grau und Blau erhältlich sein wird.

Veröffentlichungsdatum und Preis des OnePlus 12R

Was die Markteinführung angeht, so wird das OnePlus 12R am 4. Januar zuerst in China angekündigt. Die weltweite Markteinführung findet am 23. Januar statt, dem Tag, an dem das OnePlus 12R auch auf weiteren Märkten erhältlich sein wird.

Interessanterweise sagte Jambor, dass das OnePlus 12R auch in den USA erscheinen wird, was das erste Mal für das Lineup ist. Allerdings gibt es noch keine genauen Angaben zur Verfügbarkeit und zum Preis. Aber wenn wir raten, dürfte der Preis unter dem Einführungspreis des OnePlus 11 von 699 US-Dollar liegen. Wir gehen also davon aus, dass es um die 500 US-Dollar in Amerika und rund 749 Euro in Europa kosten wird.

Glaubt Ihr, dass das OnePlus 12R mit diesen technischen Daten ein Mittelklasse-Killer für Googles Pixel 7a oder Samsungs Galaxy A-Serie sein wird? Schreibt es uns gern unten in die Kommentare.