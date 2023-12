Gewinnt das Spinningbike Schwinn 800IC im Wert von über 1.000 Euro

Heute ist die Stille Nacht, die Heilige Nacht. Und natürlich das GROSSE FINALE des nextpit-Adventskalender 2023. Das, was wir heute mit Mühe und Not in das kleine Türchen des Kalenders gezwengt haben, ist dafür riesig: das Spinningrad Schwinn 800 IC! Das ist ein echter Kracher für alle Fitnessfans und diejenigen, die es noch werden wollen. Woher ich das weiß? Ich habe genau dieses Rad seit etwa zwei Jahren selbst und bin rundum zufrieden. Ihr wollt das Rad gewinnen? Lest am Besten gleich weiter – wir erklären Euch, was das Spinningrad kann und wie Ihr es abstauben könnt.