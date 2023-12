Jetzt Knochenschall-Kopfhörer gewinnen: Shokz OpenFit im Wert von 199 €

Immer wenn ich die Einleitung des großen nextpit-Adventskalenders schreibe, habe ich auch unweigerlich Weihnachtsmusik im Ohr: "On the 15th day of Christmas Adventskalender"... Naja, Ihr wisst schon. Heute steht auf jeden Fall der Shokz OpenFit im Rampenlicht – ein toller Knochenschall-Kopfhörer, der Euch ein völlig neues Hörerlebnis bieten soll. Wie Ihr an die Shokz-Kopfhörer kommen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.