Powerstation gewinnen: Jackery Explorer 240 mit PV-Modul SolarSaga 80W

Mobile Energie, wo immer Ihr seid: Die Jackery Explorer 240 ist ein tragbarer Akku mit einer Kapazität von 240 Wh. Die Powerstation bietet eine 230-V-Steckdose mit 200 W Leistung, zwei USB-A-Anschlüsse und einen 12-V-Autoanschluss. Das SolarSaga 80W Solarpanel ergänzt die Powerstation perfekt.

Was macht die Jackery Explorer 240 und das SolarSaga 80W so besonders?

Jackery Explorer 240 mit Solarpanel SolarSaga 80W / © Jackery

Umweltfreundlich und sicher: Die Powerstation nutzt eine Lithium-Ionen-Batterie und kommt ohne Benzin oder anderen Kraftstoff aus.

Effiziente Solarladung: Das SolarSaga 80W Solarpanel ist nach IP68 wasserdicht und staubdicht und damit ideal für den Außeneinsatz geeignet.

Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten: Der Jackery-Solargenerator ist perfekt für Camping, Gartenarbeit oder als Notstromversorgung zu Hause.

Nehmt die Kraft der Sonne mit

Mit dem Jackery Explorer 240 und dem SolarSaga 80W seid Ihr für jede Outdoor-Aktivität gerüstet. Die Kombination aus Powerstation und Solarpanel bietet Euch eine zuverlässige und umweltfreundliche Energiequelle.

