Den Fitness-Tracker der Zukunft gewinnen: ein Jahr Whoop 4.0 gratis!

Der Whoop 4.0 ist mehr Fitness-Tracker als alle anderen Fitness-Tracker zusammen, die mit ihren inflationär größeren Displays und mehr und mehr Funktionen eher zu kleinen Smartwatches werden. Beim Whoop 4.0 gibt's nämlich nicht einmal ein Display, und statt am Handgelenk könnt Ihr den Tracker auch am Oberarm, am Knöchel oder mit passender Wäsche sogar an der Hüfte tragen. Egal wo – der Tracker erfasst Eure Vitaldaten und ermittelt daraus Eure körperliche Belastung.

Der zweite große Teil ist die Whoop-App. Beim ersten täglichen Starten präsentiert Euch die App einen Fragenkatalog, den Ihr selbst zusammenstellt. Hier könnt Ihr wie in einem Tagebuch die unterschiedlichsten Parameter erfassen, zum Beispiel: Habt Ihr Alkohol getrunken? Wart Ihr in der Sauna? Habt Ihr Kreatin supplementiert? Anschließend korelliert Whoop all diese Antworten mit den gemessenen Fitnessparametern und verrät Euch beispielsweise, wie sehr das gelegentliche Glas Rotwein Euren Schlaf und Eure Recovery beeinflusst.

Der Whoop 4.0 hat kein Display – nichtmal für die Uhrzeit. Dafür gibt's eine Vielzahl von unterschiedlichen Armbändern und anderen Tragemöglichkeiten. / © nextpit

Die Ergebnisse könnt Ihr einerseits im Insights-Bereich der App durchstöbern. Andererseits hat die Whoop-App seit kurzem aber auch einen KI-Trainer integriert, mit dem Ihr über Eure Gesundheit chatten könnt. Wie wir im kürzlich aktualisierten Test des Whoop 4.0 gesehen haben, funktioniert das schon beeindruckend gut.

Eine letzte Besonderheit: Statt den Whoop 4.0 zu kaufen, abonniert Ihr den Tracker und den Service des Herstellers. Wenn ein Nachfolger auf den Markt kommt und Euer Abo noch mindestens sechs Monate läuft, dann könnt Ihr kostenlos auf das neue Modell upgraden. In diesem nextpit-Adventskalender könnt Ihr ein Jahresabo des Whoop 4.0 im Wert von 360 Euro (bei monatlicher Zahlweise) gewinnen!

Was macht den Whoop 4.0 besonders?

Unaufdringlicher Fitness-Tracker ohne Display mit flexiblen Tragemöglichkeiten

Sehr smarte Auswertungsmöglichkeiten mit langfristigen Trends und ChatGPT-Trainer

Einzigartiges Konzept für 24/7-Nutzung: kabellos Laden ohne den Tracker abnehmen zu müssen

Abonniert den Whoop 4.0 und bekommt

Wie könnt Ihr das Whoop-Jahresabo im Adventskalender gewinnen?

Ihr wollt das Jahresabo des Whoop 4.0 gewinnen? Dann schreibt uns einfach einen Kommentar unter diesen Artikel und verratet uns, warum gerade Ihr diesen Fitness-Tracker unbedingt gewinnen möchtet. Der Teilnahmeschluss ist der 31. Dezember 2023 um 23:59 Uhr. Hier geht's zu den ausführlichen Teilnahmebedingungen für den nextpit-Adventskalender.

