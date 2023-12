Anker Soundcore Motion X500 gewinnen: Bluetooth-Box mit Spatial Sound

Affiliate Angebot soundcore Motion X500

Tragbarer HiFi-Sound für unterwegs: Der Anker Soundcore Motion X500 soll nicht nur ein Lautsprecher sein – sondern ein Erlebnis. Mit seinem nach oben gerichteten „Sky Channel“ bietet er Spatial Sound, der Euch laut Hersteller in eine neue Welt des Hörvergnügens entführt. Gut, das trägt jetzt schon sehr dick auf – aber der Lautsprecher streckt sich auf jeden Fall mächtig, was den Sound angeht. Die Gesamtleistung des Lautsprechers beträgt 40 Watt, was in Kombination mit drei Full-Range-Treibern für einen raumfüllenden Klang sorgen soll​.

Der Anker Soundcore Motion X500 ist in drei Farben erhältlich und übresteht dank IPX7-Schutzklasse auch wilde Parties. / © Anker

Was macht den Anker Soundcore Motion X500 so besonders?

Hochwertige Bauweise: Das Gehäuse des Motion X500 besteht aus Aluminium und ist mit LED-Lichtern für dynamische Beleuchtung ausgestattet, die sich auch an den aktuell gewählten Equalizer-Modus anpassen können.

Das Gehäuse des Motion X500 besteht aus Aluminium und ist mit LED-Lichtern für dynamische Beleuchtung ausgestattet, die sich auch an den aktuell gewählten Equalizer-Modus anpassen können. Wasserfest und vielseitig einsetzbar: Dank IPX7-Schutzklasse ist der Lautsprecher wasserfest und eignet sich perfekt für den Einsatz am Strand oder am Pool. Er soll sogar ein vollständiges Untertauchen​​​​ überstehen – der Sommer kann kommen!

Dank IPX7-Schutzklasse ist der Lautsprecher wasserfest und eignet sich perfekt für den Einsatz am Strand oder am Pool. Er soll sogar ein vollständiges Untertauchen​​​​ überstehen – der Sommer kann kommen! Einfacher Transport: Mit einem Gewicht von nur 1,6 kg und seinem praktischen Traggriff ist der Motion X500 leicht zu transportieren. Außerdem ermöglicht er Stereo-Verbünde aus mehreren X500ern für noch größere Parties und besseren Sound​​.

Euer idealer Begleiter für jede Situation

Ob Ihr Euch am Strand entspannt, mit Freunden grillt oder einfach nur zu Hause Eure Lieblingsmusik genießen wollt – der Anker Soundcore Motion X500 ist der perfekte Begleiter. Mit seiner Kombination aus Qualität, Tragbarkeit und Widerstandsfähigkeit ist er für jede Situation gerüstet.

Wie könnt Ihr teilnehmen?

Möchtet Ihr den Anker Soundcore Motion X500 gewinnen? Hinterlasst einfach einen Kommentar unter diesem Artikel, warum gerade Ihr diesen vielseitigen Lautsprecher haben möchtet. Ihr habt Zeit bis zum 31. Dezember 2023, 23:59 Uhr. Die Teilnahmebedingungen findet ihr hier.

Und natürlich könnt Ihr bis zum Silvesterabend noch an allen weiteren Adventskalender-Verlosungen von nextpit teilnehmen. Schaut also unbedingt rein in unsere große Adventskalender-Übersicht, um keine Chance zu verpassen!