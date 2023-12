Adventskalender #10: Gewinnt heute ein Fox & Sheep-Tablet von Globaltronics!

Willkommen zum zehnten Tag unseres nextpit-Adventskalenders! Heute präsentieren wir Euch das Fox & Sheep Kids Tablet, ein kinderfreundliches Gerät, das spielerisches Lernen und Unterhaltung vereint. Was das Tablet alles kann und wie Ihr es gewinnen könnt, das lest Ihr hier!

"Spielerisch und lehrreich" – das ist der Ansatz beim Fox & Sheep Kids Tablet von Globaltronics. Das Gerät ist speziell für Kinder konzipiert und soll diese gleichzeitig sicher und unterhaltsam in die digitale Welt einführen. Im Vordergrund steht dabei das robuste, kindgerechte Design: Das Tablet ist mit den Gummiecken gegen Stürze geschützt. Und die runden Formen sorgen dafür, dass sich Kinder nicht wehtun können.

Das Fox & Sheep Kids-Tablet / © Globaltronics

Das geht natürlich auch weiter bei den Software-Inhalten. Der Hersteller installiert eine ganze Reihe von altersgerechten Edutainment-Inhalten vor, die das Tablet perfekt für junge Entdecker machen. Spielerisch lernen und entdecken, das ist hier die Devise.

Das Fox & Sheep Kids Tablet ist damit unterm Strich mehr als nur ein Spielzeug; es ist ein pädagogisches Werkzeug, das spielerisches Lernen fördert. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche und offline verfügbarem Content ist es perfekt für die ersten digitalen Schritte Eurer Kinder.

Highlights des Fox & Sheep Kids Tablet

Vorinstallierte Inhalte: Mit 24 vorinstallierten Apps, 21 Hörspielfolgen und sechs Kinderbüchern bietet das Tablet stundenlangen Lern- und Spielspaß.

Robustes Design: Das Tablet ist mit einem schützenden Kunststoffgehäuse und gummierten Bumpern ausgestattet, ideal für die Handhabung durch Kinder.

Kindgerechte Hardware: Mit einer 2-MP-Front-Kamera und einer 5-MP-Rückkamera können Kinder ihre ersten Fotos aufnehmen und Videoanrufe tätigen.

Wie nehmt Ihr bei der Adventskalender-Verlosung teil?

Ihr wollt das Fox & Sheep Tablet von Globaltronics gewinnen? Dann hinterlasst einfach einen Kommentar unter diesem Artikel und erzählt uns, warum gerade Ihr dieses Android-Tablet gewinnen möchtet. Der Teilnahmeschluss ist der 31. Dezember 2023 um 23:59 Uhr. Die ausführlichen Teilnahmebedingungen findet Ihr hier.

Was unterscheidet den nextpit-Adventskalender von einem normalen Gewinnspiel? Richtig: Es gibt nicht nur einen, sondern 24 tolle Tech-Gewinne! Und bei jeder Verlosung könnt Ihr den ganzen Dezember mitmachen – also auch am 10. Dezember noch an den Gewinnspielen vom 1. bis 9. Dezember! Schaut also unbedingt vorbei, was der große nextpit-Adventskalender noch zu bieten hat.