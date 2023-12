Gewinnt die 1 TB große SSD T9 von Samsung im Wert von 134,90 Euro

Morgen, Kinder, wird's was geben... Krass, morgen ist tatsächlich schon Heiligabend. Das Gute: Heute gibt es auch schon was. Im Rampenlicht steht am 23. Tag des großen nextpit-Adventskalenders: die Samsung SSD T9, eine externe Festplatte, die schnelle und zuverlässige Datenspeicherung verspricht. Wir haben eine Platte mit einem Fassungsvermögen von 1 TB in den Kalender gepackt. Wie Ihr sie gewinnen könnt? Das lest Ihr in unserem Artikel.