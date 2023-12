Gewinne ein Starterset für das perfekte Energiesparen von Aqara im Wert von 170 Euro

Hinter dem ersten Türchen des großen nextpit-Adventskalenders gibt es das „Energy Saver Pack" im Wert von rund 170 Euro Euro zu gewinnen. Die Teilnahme ist dabei ganz einfach – wie's funktioniert, lest Ihr am Ende des Artikels.

Aber First things first – erstmal gibt es hier alle Informationen über unseren heutigen Preis. Das "Energy Saver Pack" von Aqara richtet sich an die Menschen, die gerne ihren Energieverbrauch – gerade während der Wintermonate – im Griff haben wollen. Der Zeitpunkt hierfür scheint auch nicht ungünstig, um den eigenen Energieverbrauch einzudämmen: hier in Deutschland ist gerade erst klar geworden, dass die sogenannte Strom- und Gaspreisbremse nur noch bis zum 31. Dezember Bestand hat. Was das für uns Verbraucher bedeutet: unklar.

Vor allem beim unnötigen Energieverbrauch lässt sich in jedem Falle ohne Abstriche sparen. Gott sei Dank gibt es heutzutage verschiedene technische Möglichkeiten, dies auch im eigenen Zuhause ohne große Budgets und technischem Geschick zu realisieren.

Aqara bietet eine ganze Reihe von Smart Home-Lösungen (–> hier lohnt sich auch unser Gesamtüberblick über die Aqara-Produkte), die sich durch ein in der Regel gutes Preis-Leistungs-Verhältnis auszeichnen. Das "Energy Saver Pack" zeichnet sich durch vier Schlüsselkomponenten aus – alle mit dem Ziel, den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu steigern.

Das Energy Saver Pack von Aqara / © Aqara

Smartes Energiesparen mit dem Aqara Energy Saver Pack

Die kalte Jahreszeit rückt näher, und damit auch die Suche nach intelligenten Energiesparlösungen. Eines der vielversprechenden Angebote auf diesem Gebiet ist das Aqara Energy Saver Pack, das für 169,99€ direkt beim Hersteller erhältlich ist.

Was beinhaltet das Aqara Energy Saver Pack?

Das Aqara Energy Saver Pack bietet einen umfassenden Einstieg in die Welt der Smart-Home-Technologie von Aqara und besteht aus vier Schlüsselkomponenten, die zusammenarbeiten, um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu steigern.

Hub M2

Der Hub M2 ist das Herzstück des Systems und ähnelt optisch einem Alexa Echo Dot. Er übernimmt die zentrale Kommunikationsrolle zwischen den Aqara-Sensoren und unterstützt die Steuerung über Siri, Alexa oder Google.

Heizkörperthermostat E1

Das programmierbare Thermostat ermöglicht neben manueller Regelung und Zeitsteuerung auch die Bedienung über den Hub M2. Eine besondere Funktion ist das Geofencing, wodurch das Thermostat automatisch anspringt, sobald Sie eine bestimmte geografische Grenze überschreiten.

Temperatur- und Feuchtigkeitssensor T1

Dieser Sensor überwacht die Luftfeuchtigkeit und Raumtemperatur, um das Wohlbefinden zu verbessern und Schimmelbildung vorzubeugen. Er kommuniziert ebenfalls mit dem Heizkörperthermostat E1, um die eingestellten Sollwerte zu erreichen.

Anwesenheitssensor FP2

Dieser Sensor steuert verschiedene Smart-Home-Geräte, wie Beleuchtung und Rollos, und bietet eine Sicherheitsfunktion, die im Falle eines Sturzes einen Alarm sendet, was besonders für ältere oder hilfsbedürftige Personen nützlich sein kann.

Was spricht für das Aqara Energy Saver-Pack und wo gibt es ihn?

Mit dem Aqara Energy Saver-Pack gelingt Euch der Einstieg in die Smart-Home-Welt. Für knapp 170 Euro könnt Ihr Euch ein Set nach Hause holen, das nicht nur ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet, sondern auch eine Reihe toller Produkte beinhaltet, die sich nach und nach erweitern lassen, um Euer Zuhause schrittweise zu automatisieren.

Übrigens: das Aqara Energy Saver-Pack gibt es bei lizenzierten Wiederverkäufern und bei Aqara im Internetshop selbst.

Wie mache ich mit?

Die Teilnahme am nextpit-Adventskalender ist ganz einfach. Alles was Ihr tun müsst, ist einen möglichst originellen Kommentar unter diesen Artikel zu setzen, warum ausgerechnet Ihr diesen Preis braucht. Dazu habt Ihr bis zum 31. Dezember 2023 23:59 Uhr Zeit. Im Übrigen gelten die nextpit-Teilnahmebedingungen.

Wollt Ihr noch weitere Preise gewinnen? Jeden Tag im Dezember öffnet nextpit in diesem Artikel ein Türchen, hinter dem sich ein fantastischer Preis versteckt. Hier findet Ihr alle Türchen, die bereits geöffnet sind. Auch hier gilt: Bis zum 31. Dezember 2023 könnt Ihr mitmachen und gewinnen.