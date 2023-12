Gewinne den Aiper Seagull SE Poolroboter im Wert von 299,99 Euro

Gerade freuen wir uns über den ersten Schnee hier in Deutschland – und da kommen wir schon mit Sommerlaune um die Ecke. Für alle Poolbesitzer – und die es noch werden wollen, ist aber sicherlich jetzt die richtige Zeit sich mit den richtigen Fragestellungen rund um die eigene Freizeit im Frühling und Sommer zu beschäftigen.

Auch wenn in Deutschland in den vergangenen zwei Jahrzehnten das Wasser immer weniger wurde und wir seit dieser Zeit die Wassermenge des Bodensees verloren haben, so gönnen sich in Deutschland immer mehr Menschen in ihren ("Schreber"-)Gärten einen eigenen Pool. Dieser muss nicht immer fest gemauert und aus Beton sein; gerade Aufstellpools erfreuen sich großer Beliebtheit und sind auch für einen überschaubaren Preis zu haben.

Egal ob massiver oder Aufstellpool – gereinigt wollen beide werden. Gerade hier können aber nicht alle automatischen Poolreiniger mithalten. Der Seagull SE kann beides.

Kabellos, kraftvoll und komfortabel

Der Seagull SE ist die ideale Lösung für alle, die einen eigenen Pool besitzen. Dank seines integrierten 4.000 mAh-Akkus reinigt der Poolroboter vollkommen kabellos und bietet mehr als 90 Minuten Reinigungskraft. Mit seinem hydrodynamischen Design gleitet er mühelos durch das Wasser und eignet sich ideal für Becken mit einer Größe von bis zu 80 m².

Was macht den Aiper Seagull SE so besonders?

Der Seagull SE ist mit zwei leistungsstarken 30-Watt-Motoren ausgestattet, die Schmutz und Ablagerungen effizient entfernen. Sein Filtersystem verfügt über einen 2-Liter-Auffangbehälter für Rückstände. Die Bedienung ist denkbar einfach: Mit nur einem Knopfdruck beginnt der Poolroboter seinen Reinigungseinsatz und parkt automatisch am Beckenrand, sobald er fertig ist.

Nicht nur für Betonbecken

Der Aiper Seagull SE ist nicht nur für Betonbecken geeignet, sondern auch für Aufstellpools – eine perfekte Lösung für viele Haushalte. Für diejenigen mit größeren Pools oder dem Wunsch nach Wandreinigung gibt es die Modelle Seagull Pro und Plus.

Wie kann ich teilnehmen?

Teilnehmen ist ganz einfach: Hinterlasst einen Kommentar unter diesem Artikel und erzählt uns, warum gerade ihr den Aiper Seagull SE gewinnen solltet. Ihr habt Zeit bis zum 31. Dezember 2023, 23:59 Uhr. Die Teilnahmebedingungen findet ihr hier.

Vergesst nicht, jeden Tag vorbeizuschauen, denn bis zum 24. Dezember öffnen wir jeden Tag ein neues Türchen mit tollen Überraschungen. Viel Glück!