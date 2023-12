Gewinnt heute ein Xiaomi Redmi Note 12 5G im nextpit-Adventskalender!

Ihr seid auf der Suche nach einem neuen Xiaomi-Smartphone für Euch oder Eure Lieben? Dann solltet Ihr dringend einen Blick hinter die achte Tür des großen nextpit-Adventskalenders werfen, dann hier wartet ein Xiaomi Redmi Note 12 5G im schicken Forrest Green auf eine:n Gewinner:in. Hier lest Ihr, was das Smartphone alles kann – und vor allem: Wie Ihr beim Gewinnspiel mitmacht!

Die Redmi-Note-12-Serie von Xiaomi ist auf den ersten Blick etwas erschlagend – gleich vier Smartphones sortieren sich hier ein! In diesem Gewinnspiel verlosen nextpit und Xiaomi ein Redmi Note 12 5G, das mit 120-Hz-Display, Snapdragon 4 Gen 1 und starkem 5.000-mAh-Akku ausgestattet ist.

Was kann das Xiaomi Redmi Note 12 5G?

Wie alle Xiaomi-Smartphones aus der aktuellen Redmi-Note-Serie kommt das Redmi Note 12 mit einem 6,67 Zoll großen AMOLED-Display mit Full-HD+. Dank 120 Hz Bildwiederholrate ist die Darstellung überall wirklich smooth – entsprechend war Rubens in seinem Test des Redmi Note 12 Pro+ von dem Display auch begeistert.

Xiaomi Redmi Note 12 5G / © Xiaomi

Um die Rechenleistung im Xiaomi Redmi Note 12 kümmert sich ein Qualcomm-SoC vom Typ Snapdragon 4 Gen 1 inklusive 4 GB RAM. Der Flash-Speicher fasst 128 GB und ist per microSD-Karte erweiterbar. Wie in der gesamten Note-12-Serie von Xiaomi ist der Akku 5.000 mAh groß. Die maximale Ladegeschwindigkeit liegt bei 33 W.

Wie Ihr auf den nachfolgenden Bildern schon gesehen habt, gibt's auch eine Triple-Kamera. Das Herzstück ist die 48 MP starke Hauptkamera, für Panorama-Fotos verbaut Xiaomi noch eine Ultraweitwinkel-Kamera mit 8 MP. Eine Makrokamera mit 2 MP ist ebenfalls vorhanden.

Wie nehmt Ihr am Adventskalender-Gewinnspiel teil?

Wollt Ihr das Xiaomi Redmi Note 12 5G gewinnen? Dann hinterlasst einfach einen Kommentar unter diesem Artikel und erzählt uns, warum Ihr dieses Android-Smartphone unbedingt gewinnen wollt. Die Teilnahme ist bis zum 31. Dezember 2023 um 23:59 Uhr möglich. Die detaillierten Teilnahmebedingungen findet Ihr hier.

Und natürlich wäre unser Adventskalender kein richtiger Adventskalender, wenn er nur ein einziges Türchen hätte. Stattdessen könnt Ihr im Dezember ganze 24 tolle Tech-Gewinne bei nextpit abstauben. Und bei jeder Verlosung könnt Ihr noch den ganzen Dezember über teilnehmen! Also ran an die Tasten – und schaut unbedingt täglich vorbei, um zu sehen, was der große nextpit-Adventskalender noch zu bieten hat.