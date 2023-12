Bluetti AC70 im Test: Erweitert diese Powerstation nach Belieben

Design und Verarbeitung

Die Bluetti AC70 hat ein praktisches Transport- und Verstau-Design. Bluetti stattet die kompakte Powerstation mit zahlreichen verschiedenen Anschlüssen aus, versäumt es aber, die Ports mit Abdeckungen zu versehen.

Gefällt:

Praktische Bauweise

Ausreichende Anschluss-Palette

Gefällt nicht:

Viele Anschlüsse ungeschützt

Keine Verstaumöglichkeit für Kabel

Die AC70 reiht sich in die kompakteren Powerstations der Marke Bluetti ein. Der tragbare Energiespender bringt 10,2 kg auf die Waage bei den Maßen 31,4 × 20,9 × 25,6 cm. Wie wir das von Bluetti gewohnt sind, hat auch die AC70 den Bluetti-typischen dunkelgrauen Farbton erhalten.

Die Bluetti AC70 hat ein schickes und vor allem praktisches Design. Das Verstauen der portable Stromquelle ist genauso unkompliziert wie der Transport. / © nextpit

Die AC70 hat ein praktisches Grab-and-Go-Design. Der Tragegriff ist nicht klappbar, steht aber auch nicht hervor, wie wir das bei der Ecoflow River 2 Pro (zum Test) gesehen haben. Das macht das Verstauen praktisch. Die Gummi-beschichtete Unterseite der AC70 sorgt für einen sicheren Stand.

Ein Blick auf die Vorderseite der AC70 verrät das Anschluss-Portfolio der Bluetti-Powerstation. Der chinesische Hersteller verbaut acht Anschlüsse an der Powerstation:

2x 230-V-Steckdosen

2x 100-W-USB-C-Ports

2x 12-W-USB-A-Anschlüsse

1x 12-V-DC-Ausgang

1x 12-V-Solareingang

Bluetti platziert alle Anschlüsse für Endverbraucher an der Vorderseite der AC70. Mit einem Knopfdruck aktiviert Ihr die gewünschte Stromzufuhr und den Bildschirm. / © nextpit

Während die rechte Seite frei von Anschlüssen ist, gibt es an der linken Seite den Anschluss, um die AC70 zu betanken. Daneben findet Ihr zu guter Letzt noch einen Erdungsport. Den Lufteinlass für die Lüfter verbaut Bluetti unauffällig jeweils an den Seiten an der oberen Hälfte der Powerstation.

Die Bluetti-Powerstation saugt seitlich die Luft zum Kühlen ein. / © nextpit

Vorsicht Lebensgefahr! So benutzt Ihr Eure Powerstation sicher

Die Bluetti AC70 ist nicht wasserfest. Daher empfehlen wir Euch im Falle eines spontanen Regenschauers auf dem Festival-Gelände, als allererstes die AC70 vor der Nässe zu retten. Wenn wir schon beim Rettungseinsatz sind: Für die Kabel müsst Ihr Euch in diesem Notfall-Szenario eine Transportmöglichkeit überlegen, denn einen Beutel für Zubehör werdet Ihr im Lieferumfang nicht finden.