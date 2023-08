Bluetti AC60 + B80 im Test: Alles was Ihr für Euer Abenteuer braucht

Die Bluetti AC60 ist eine wirklich kompakte Powerstation, die dank eines starken Inverters und eines modularen Systems auch ganz groß sein kann. In Verbindung mit zwei Zusatzakkus bringt Ihr die AC60 auf eine Kapazität von bis zu 2 kWh. Und: Bei Bedarf schafft die Bluetti-Powerstation bis zu 1.200 W Ausgangsleistung. Was Ihr noch alles vom kleinen Kraftpaket erwarten könnt, verrät Euch nextpit im ausführlichen Test.

Die Bluetti AC60 kostet für sich alleine knapp 700 Euro, in Verbindung mit einem B80-Zusatzakkus kostet die Powerstation dann knapp 1.400 Euro. Weitere Bundles findet Ihr auf der Bluetti-Webseite* .

Regen ist übrigens auch kein Problem: Die Powerstation ist IP65-zertifiziert, und sämtliche Anschlüsse sind mit Abdeckungen geschützt. Steuern könnt Ihr die AC60 entweder mit den drei verbauten Knöpfen an der Powerstation selbst oder über die benutzerfreundliche Bluetti-App. Mit einer Effizienz von 75 Prozent im nextpit-Benchmark muss sich die AC60 zudem nicht hinter den effizientesten Powerstations verstecken.

Mit der AC60 bietet Bluetti eine kompakte Powerstation an, die Ihr in Kombination mit zwei B80-Zusatzakkus erweitern könnt. Mit dem praktischen Klapp-Tragegriff und dem geringen Gewicht von 9,1 kg (ohne Zusatzakkus) ist der Transport kein Problem.

Praktisch, wenn Ihr im Dunkeln campt: Sobald Ihr die Powerstation angeschaltet und eine bestimmte Stromzufuhr aktiviert habt, leuchtet die jeweilige Taste. Apropos Dunkelheit: Die AC60 hat an der Rückseite ein großes LED-Licht. Und solltet Ihr mal in eine Notlage geraten, könnt Ihr mit der AC60 auch ein SOS-Signal abgeben.

Optional könnt Ihr die Powerstation und die Zusatzakkus auch in der Bluetti-App überwachen, aber dazu mehr im nächsten Teil des Testberichts. Ein riesiges Lob erhält Bluetti von nextpit für die Tatsache, dass alle Anschlüsse bei der AC60 und dem B80 mit Abdeckungen geschützt sind.

Zurück zur Powerstation: An der Bluetti AC60 findet Ihr drei Tasten. Mit einer Taste schaltet Ihr die tragbare Powerstation an, mit der zweiten aktiviert die Stromzufuhr für Gleichstrom, und die dritte Taste ist schließlich da, um Wechselstrom freizugeben.

An der rechten Seite bietet die AC60 schließlich zwei Anschlüsse für Zusatzakkus. Da sind wir auch beim zweiten Protagonisten dieses Testberichts: dem Bluetti B80. Der B80 folgt der Designsprache der AC60. Am B80 gibt es zwei Tasten: einen Knopf, um den Akku anzuschalten und einen weiteren, um die DC-Stromzufuhr zu aktivieren. Wie bei der AC60 hat Bluetti auch der B80 Gummifüße verpasst und einen klappbaren Tragegriff verbaut. Außerdem bietet der Zusatzakku:

Auf der linken Seite befindet sich der AC-Anschluss, um die AC60 laden zu können. Erwähnenswert ist noch der Erdungsport, den Bluetti ebenfalls an der linken Seite der Powerstation platziert hat. Das Netzteil ist praktischerweise im Gehäuse integriert, zum Aufladen könnt Ihr also jedes beliebige Kaltgerätekabel verwenden.

Auch wenn es sich bei der Bluetti AC60 um eine kleine Powerstation handelt, bietet sie dennoch eine große Palette an Anschlüssen:

Die Bluetti AC60 ist eine hochwertig verarbeitete Powerstation im klassischen dunklen Bluetti-Design. Der gummierte Tragegriff lässt sich bequem einklappen, und vier Gummifüße sorgen dafür, dass die Powerstation auf Eurem Boots-Trip nicht das Weite sucht. Mit 9,1 kg und den Maßen von 29 cm × 20,5 cm × 23,4 cm ist die AC60 recht kompakt. So werdet Ihr die Powerstation auch im kleinsten Opel-Corsa-Kofferraum problemlos unterbringen. Ein Beutel für die diversen Kabel ist im Lieferumfang nicht enthalten – die müsst Ihr also separat einpacken.

Die AC60 ist eine kleine Powerstation, die dank der IP65-Zertifizierung gegen Regen geschützt und staubdicht ist. An der AC60 habt Ihr sieben Anschlüsse, um Geräte mit bis zu 1.200 W zu laden.

Bildschirm und App

Für die Bedienung der AC60 habt Ihr zwei Möglichkeiten: Ihr steuert die Powerstation mithilfe der verbauten Tasten oder nutzt die übersichtliche Bluetti-App, um die Powerstation permanent zu überwachen.

Gefällt mir:

Einfaches Setup

Benutzerfreundliche Bluetti-App

Klarer Bildschirm

Gefällt mir nicht:

-

An der Vorderseite habt Ihr einen kleinen, kleinen Bildschirm, der Euch die Eingangs- und Ausgangsleistung anzeigt. Zusätzlich seht Ihr auf dem Display, wie lange der Ladevorgang der AC60 noch dauert und wie lange ein angeschlossener Endverbraucher noch mit Strom versorgt werden kann.

Bequemer geht's über die Bluetti-App. Die Einrichtung ist denkbar einfach: Ihr registriert Euch in der App mit Eurer E-Mail-Adresse und stellt eine Bluetooth-Verbindung zur Powerstation her. Steht die Verbindung, seht Ihr auf dem Smartphone die gleichen Informationen wie auf dem Bildschirm, habt aber ein paar zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten.

Die Bluetti-App zeigt Euch laufend die Eingangs- und Ausgangsleistung Eurer Powerstation an. / © nextpit

In der Bluetti-App findet Ihr auch noch die Einstellung zum X-Boost. Hiermit könnt Ihr die Leistung auf 1.200 W erhöhen, was allerdings nur für Ohm'sche Lasten funktioniert, also für Geräte, die mit Strom heizen. Beispiele wären Waffeleisen, Bügeleisen oder kleine Heizlüfter. Für andere elektrische Geräte, beispielsweise Winkelschleifer liegt die Dauerleistung bei 600 W, allerdings schafft die AC60 hier kurzzeitige Lastspitzen bis 1.200 W. Schließlich steht es Euch noch frei, den Lademodus zu bestimmen – hier habt Ihr die Wahl zwischen drei Einstellungen: