Bluetti PV200 im Test: faltbares Camping-Solarpanel mit 200 W

Das faltbare Solarmodul PV200 von Bluetti ist als Solargenerator eine sinnvolle Ergänzung zu Eurer Powerstation für Euren Camping-Ausflug. Neben einer praktischen Transportmöglichkeit ist das Solarmodul in Sekundenschnelle aufgebaut und versorgt Eure Powerstation mit Solarenergie. Wie sich das Solarpanel PV200 schlägt, lest Ihr hier im NextPit-Test.

Angenehmer Transport, zügiger Aufbau, viel Leistung. So kann man das Solarpanel PV200 von Bluetti in einem Satz beschreiben. Das PV200 ist eine nützliche Lösung, wenn Ihr nach einer mobilen Alternative sucht, um unterwegs Eure Powerstation mit Energie zu versorgen.

Verarbeitung und Setup

Das PV200 von Bluetti ist ein faltbares Solarpanel mit einem bequemen Tragegriff und geringem Gewicht. Für den Stand wählt Ihr zwischen mehreren Neigungswinkeln, und noch dazu ist das Panel nach IP65 gegen Wasserspritzer und Staub geschützt.

Gefällt mir:

Auf- und Abbau binnen einer Minute

Angenehmer Tragekomfort

Tasche mit Kabel am Panel vorhanden

Gefällt mir nicht:

Keine Ösen vorhanden

Das 7,3 kg schwere Solarmodul besitzt einen für den Transport angenehmen Tragegriff und lässt sich ohne zusätzliche Unterstützung fix aufbauen. Ausgeklappt kommt das PV200 mit den Maßen 59 x 226,5 cm daher. An der Rückseite des Panels gibt es eine Tasche mit den notwendigen Kabeln. Bluetti hat die Kabel fest an das Modul angebracht. Das PV200 hat ausschließlich MC4-Anschlüsse. Weitere Zugänge, wie einen USB-Port, gibt es leider nicht.

Ebenfalls an der Rückseite befinden sich drei Standfüße, die per Klettverschluss einseitig am Panel haften. Das Besondere an den Standfüßen des PV200: Ihr legt den Aufstellwinkel individuell fest und könnt das PV200 im 40-, 45- oder 50°-Winkel aufstellen.

Das PV200 könnt Ihr nach Belieben im 40-, 45- oder 50°-Winkel aufstellen. / © NextPit

So gut der Gedanke hinter den Aufstellwinkeln ist, so unbrauchbar ist die Funktion in der Praxis, wenn Ihr bei starkem Wind draußen zeltet. Bei optimalen Wetterbedingungen sind die Neigungswinkel hingegen eine nette Spielerei, damit Ihr Euch an der hoch- oder tief stehenden Sonne orientieren könnt.

Ösen hat die PV200 bedauerlicherweise auch keine. Diese sind auch für Euren Camping-Trip von Vorteil, da Ihr das Panel so auch gegen Wind absichern könnt. So wunderbar das Solarpanel für Eure Camping-Ausflüge geeignet ist, so ungeeignet ist der Gebrauch für Euer Balkonkraftwerk.

Wollt Ihr Euer eigenes Balkonkraftwerk bauen, aber wisst nicht wie? Dann lest unbedingt Stefans Guide!