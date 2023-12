Gewinnt das Nokia 2660 Flip: Das perfekte Telefon für alle, die vor allem telefonieren wollen

Heute haben wir im 18. Türchen des großen nextpit-Adventskalenders das Nokia 2660 Flip versteckt – ein Telefon für all diejenigen unter uns, denen es bei einem Mobiltelefon vor allem auf das Telefonieren ankommt. Das Gerät kombiniert einen ausgefallenen Look mit praktischer Funktionalität und vereint es in einem kompakten Design.