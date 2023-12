Jetzt gewinnen: Smarte Lampen von Govee im Wert von 302 Euro

Heute könnt Ihr im nextpit-Adventskalender ein RGB-Lichtset für drinnen und draußen von Govee gewinnen. Im Paket enthalten sind eine RGB-Lichterkette, vier Smart Bulbs und ein innovativer LED-Vorhang im Gesamtwert von 323 Euro. Was die einzelnen Lichter können und wie Ihr an der Verlosung teilnehmt, das lest Ihr hier!