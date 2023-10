Govee Outdoor Spot Lights im Test: Smarte Gartenleuchten mit WLAN

Installation und Setup

Die Govee Outdoor Spot Lights sind – sowohl was die Hardware als auch die Hersteller-App angeht – in wenigen Minuten eingerichtet. Die Möglichkeiten zur Montage sind vielfältig. An einer Stelle hätten wir uns aber mehr Flexibilität gewünscht.

Gefällt uns:

Einfaches und schnelles Hardware-Setup

IP65 für Lampen und Stecker sowie IP44 für Netzteil

Ordentlich lange Kabel im Lieferumfang

Gefällt uns nicht:

Maximal zwei Lampen pro Netzteil

Keine Verlängerungskabel erhältlich

Die Govee Outdoor Spot Lights kommen wahlweise paarweise oder zu viert im Karton. Neben den Gartenleuchten ist im Lieferumfang ein gemeinsames Netzkabel pro zwei Lampen enthalten, das zusammen mit den Kabeln der Lampen auf eine Gesamtlänge von knapp acht Metern kommt. 1,8 m hinter dem Netzadapter sitzt das Steuergerät mit WLAN-Modul. Auf diesem gibt es auch einen Taster zum manuellen Ein- und Ausschalten der Lampen.

Dank ausreichend langer Kabel lassen sich die Govee Outdoor Spot Lights gut verteilen. / © Govee

Die restliche Kabellänge hinter dem WLAN-Modul teilen sich die beiden Lampen hälftig: Nach drei Metern kommt die Abzweigung zur ersten Lampe, die zweite folgt nach weiteren drei Metern. Die Lampen selbst sind noch einmal mit 50 cm langen Kabeln am Kabelstrang befestigt. Die Verbindung übernehmen jeweils wassergeschützte Steck-Schraub-Verbindungen – ebenso wie die Lampen selbst erfüllen sie den IP65-Standard. Eine Möglichkeit, mehr als zwei Lampen pro Netzteil zu verbinden gibt es nicht.

Das Hardware-Setup ist denkbar einfach: Kabel verlegen, Lampen anschließen, einstecken, fertig. Zur Montage stehen Euch zwei verschiedene Möglichkeiten bereit. Wahlweise könnt Ihr die Spot Lights mit Hilfe der mitgelieferten Erdspieße irgendwo in den Garten stecken. Oder Ihr schraubt sie mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben und Dübel an eine Wand oder einen Zaun Eurer Wahl. Für die höhergelegene Wandmontage hätten wir uns an den Lampen selbst allerdings längere Kabel gewünscht – Verlängerungskabel bietet Govee leider keine an.

Links eine Govee Outdoor Spot Light, rechts ein Erdnagel. Die Verarbeitung ist sehr solide. Auch das Gewinde für die kleine Schraube auf dem Erdnagel ist erfreulicherweise aus Metall. / © nextpit

Ihr habt's geschafft? Dann startet Ihr jetzt die für Android und iOS erhältliche Govee-App, wird Eure WLAN-Gartenleuchte automatisch erkannt. Sobald Ihr der App Euer WLAN-Passwort verraten habt, ist die Lampe fertig eingerichtet. Im Test hat das absolut reibungslos funktioniert – und mit weiteren Leuchtmitteln noch einfacher, da Ihr Euch das erneute Passwort-eintippen spart. Leider unterstützt Govee derzeit nur 2,4-GHz-Netze.