Snapdragon 8 Gen 3 zeigt im Samsung Galaxy S24 enormen Leistungs-Zuwachs

Geekbench Benchmark: Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy

Wenn Ihr auf einen echten Flaggschiff-Prozessor und Nachfolger des Snapdragon 8 Gen 2 hofft, wird der Snapdragon 8 Gen 3 euch nicht enttäuschen, wie die neuesten GeekBench-Ergebnisse zeigen, die jetzt auf X (früher Twitter) veröffentlicht wurden.

Das gilt zumindest für die übertaktete Version, die es exklusiv für das Samsung-Galaxy-S24-Trio geben wird. Laut dem Tippgeber Tech_Reve erreicht das Gerät mit einem Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy im Geekbench 6 durchschnittlich 2.300 bzw. 7.300 Punkte für Single- und Multi-Core.

Das sind enorme Sprünge im Vergleich zum Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, der im Geekbench 6 rund 1.900 und 5.000 Punkte erreicht hat. Das ist auch vergleichbar mit den Werten, die wir in unserem Galaxy S23 Ultra Test ermittelt haben, allerdings mit einem Geekbench 5. Was die Leistung anbelangt, erzielt das Multicore-Segment also den größten Zuwachs und ist im Single-Core-Test immer noch mehr als anständig.

Im Vergleich zum A17-Pro-Chipsatz des Apple iPhone 15 Pro (Test), dessen Durchschnittswerte bei 2.800 und 7.100 liegen, liegt der Snapdragon 8 Gen 3 im Single-Core-Bereich noch deutlich zurück. Im Multi-Core-Segment sieht es jedoch anders aus: Da liegt der Qualcomm-SoC leicht vorn.

Qualcomms Snapdragon 8 Gen 3 Chip Antutu Benchmark-Ergebnis. / © Weibo/Digital Chat Station

Snapdragon 8 Gen 3: CPU- und GPU-Ergebnisse im Antutu

Unabhängig davon hat Digital Chat Station auf der chinesischen Plattform Sina Weibo ein Antutu-Benchmark-Ergebnis mit einem Standard Snapdragon 8 Gen 3 veröffentlicht. Der Prozessor erreichte 2 Millionen Punkte oder etwa 400.000 mehr (25 Prozent) als der Snapdragon 8 Gen 2 mit 1,6 Millionen. Aber wie in den meisten Fällen sollen die tatsächlichen Ergebnisse variieren und wahrscheinlich leicht nach unten korrigiert werden, da der verwendete Arbeitsspeicher der neuere LPDRR5T ist.

Der Test synthetisiert sowohl die CPU- als auch die GPU-Kerne des Snapdragon 8 Gen 3. Für sich genommen hat die neue Adreno-750-GPU den größten Teil der Verbesserung gebracht, die etwa 40 Prozent über der Adreno 740 liegt. Die höhere Grafikleistung untermauert auch das frühere Vulkan-Ergebnis, das von einem anderen und prominenten Leaker (Ice Universe), veröffentlicht wurde.

Was haltet Ihr von den ersten Benchmarks für den Snapdragon 8 Gen 3? Und zieht Ihr es immer noch in Betracht, vor dem Kauf eines Smartphones auf Benchmarks zu schauen? Wir würden gerne Eure Meinung zu dem Thema unten im Kommentarbereich lesen.