Govee-Geschenke-Guide: Smarte Beleuchtung für Innen und Außen

Was für ein Geschenk könnte besser zur dunklen Jahreszeit passen, als eine smarte Beleuchtung, die den Gemütlichkeitsfaktor in Eurem Zuhause mindestens um 100 Punkte erhöht? In diesem Artikel stellen wir Euch neun smarte Lampen für drinnen und draußen von Govee vor, die allesamt einen besonderen Twist haben – jede Lampe auf ihre eigene Art und Weise.

Die besten smarten Lampen für drinnen und draußen von Govee im Vergleich

Hier springt Ihr direkt zu den einzelnen Kategorien:

Bevor wir näher auf die einzelnen Smart Lights eingehen, wollen wir noch eine Frage beantworten:

Was können alle smarten Lampen von Govee?

Ein großer Trick liegt in der sehr umfangreichen App, in der Ihr alle Produkte von Govee verwaltet. Hier gibt's diverse Möglichkeiten zur Automation. Ihr könnt beispielsweise bestimmte Lampen zu bestimmten Tageszeiten ein- und ausschalten – oder an Ereignisse wie Sonnenauf- und -untergang koppeln.

Die Govee-App bietet ein paar einfache Möglichkeiten zur Automation Eurer Outdoor LED Spot Lights – ansonsten klappt's aber auch mit diversen Third-Party-Diensten wie Alexa oder IFTTT. / © Govee

Alle smarten LED-Lampen in diesem Artikel können mindestens RGBIC. Das bedeutet, dass Ihr zwischen 16 Millionen Farben auswählen könnt – und jedes RGB-Leuchtmittel dank des verbauten "Independent Chip" (IC) mehrere Farben gleichzeitig darstellen kann. Das sieht dann beispielsweise so aus:

Diese 10 m langen Leuchtstreifen namens Outdoor Neon Rope Light können einen Farbverlauf über 15 RGB-Stationen darstellen. / © nextpit

Die App ermöglicht Euch auch die Einbindung der Govee-Lampen in Euer Google-Assistant- oder Alexa-Ökosystem. Und wer möchte, kann sogar die API freischalten und dann komplett eigene Integrationen mit Home Assistant & Co. basteln. Support für HomeKit gibt es allerdings leider nicht, und auch der Smart-Home-Standard Matter wird bislang nur von ausgewählten Produkten unterstützt.

Black-Friday-Rabatte bei Govee

Alle in diesem Artikel beschriebenen Produkte sind in der Zeit zwischen dem 17.11. und 27.11. um mindestens 30 % und bis zu 41,7 % reduziert. Wer in der dunklen Jahreszeit also sich oder seinen Lieben eine Freude machen möchte, kann hier ordentlich sparen. Aber auch vor der Shopping-Zeit findet Ihr auf Amazon attraktive Gutscheine und im Online-Shop des Herstellers interessante Rabatte. Schaut einfach mal rein.

Jetzt geht's aber ran an die Produkte!

Mit den LED-Produkten von Govee könnt Ihr Euch so richtig weihnachtlich austoben. / © Govee

Govee: Smarte Lampen für draußen (und drinnen)

Als erstes haben wir für Euch eine Reihe von Outdoor-tauglichen smarten Lampen von Govee. Natürlich könnt Ihr all diese Produkte auch drinnen benutzen. Die Outdoor Spot Lights beispielsweise machen auch in einem Wohnzimmer im Industrial-Stil einiges her.

Govee Christmas String Lights 20m

Los geht's aber mit einem Produkt, das für diese Zeit nicht besser passen könnte: eine smarte Lichterkette für Euren Weihnachtsbaum. Die 20 Meter lange Lichterkette hat insgesamt 200 LEDs, die alle in komplett unterschiedlichen Farben leuchten können. Das ermöglicht Euch nicht nur schicke Farbeffekte und Animationen – es gibt sogar ein paar Mini-Spiele, die auf die bunten LEDs setzen.

Das coole: Dank IP65-Zertifizierung könnt Ihr die Lichterkette sowohl draußen als auch drinnen nutzen. Nachdem die LEDs nicht wie klassische Weihnachtskerzen auf das Kabel aufgesetzt, sondern direkt integriert sind, machen die Christmas String Lights auch im Sommer eine gute Figur auf Balkon und Terrasse.

Govee Curtain Lights

Der Leuchtvorhang namens Govee Curtain Lights besteht quasi aus gut zwei Dutzend einzelnen Lichterketten, die Ihr wie einen Perlenvorhang irgendwo aufhängt. Nachdem jede einzelne LED über die App separat ansteuerbar ist, wird dieser mit 520 LEDs ausgestattete Vorhang zu einem richtigen Display, das diverse vorgefertigte Animationen von Halloween bis Weihnachten anzeigt.

Govee Outdoor Spot Lights

Als nächstes kommen wir zu den Govee Outdoor Spot Lights, die aus zwei LED-Scheinwerfern mit drei Metern Kabel dazwischen bestehen. Diese könnt Ihr entweder mit der Bohrung im Fuß an die Wand oder unter die Decke schrauben oder mit dem mitgelieferten Erdnagel irgendwo in den Boden stecken. Anschließend sorgen die bis zu 500 Lumen starken Scheinwerfer für eine tolle Lichtstimmung.

Die smarte Gartenbeleuchtung mit den Govee Outdoor Spot Lights macht ordentlich was her. / © nextpit

Govee Smart Outdoor String Lights 15m

Ob auf der Gartenparty im Sommer oder im weihnachtlichen Wohnzimmer: Die Outdoor String Lights sorgen mit ihrer klassischen Glühbirnen-Form für Retro-Feeling. Natürlich kommt auch hier LED-Technologie zum Einsatz, sodass Ihr die 15 Birnen alle in unterschiedlichen Farben erstrahlen lassen könnt. Die App bietet hier auch vorgefertigte Stimmungen an – von Polarlicht über Romantik bis Halloween.

Govee Outdoor Neon Rope Lights 10m

Die Neon Rope Lights sind mein persönlicher Favorit: Dabei handelt es sich um 10 m lange Leuchtschnüre, die über die gesamte Länge einen Farbverlauf zwischen 15 Farben darstellen können. Dank IP67-Zertifizierung sind die leuchtenden Neon-Kabel extrem wetterfest – von Figuren an der Wohnzimmerwand bis hin zur Beleuchtung Eures geschwungenen Gartenwegs sind der Phantasie also keine Grenzen gesetzt.

Govee: Smarte Beleuchtung für drinnen

Neben den erwähnten Produkten bietet Govee auch eine Reihe von weiteren smarten Lampen an, die wirklich nur für drinnen geeignet sind und entsprechend keine IP-Zertifizierung mitbringen.

Govee LED Strip Light M1 2m (Matter) und 5m

Ihr wollt einem Tisch oder einem Sideboard eine Unterbodenbeleuchtung verpassen? Dann sind die Govee LED Strip Lights für Euch gemacht. Die LED-Streifen gibt es in zwei und fünf Metern Länge, wobei das kürzere Modell als erstes Govee-Produkt Matter-fähig ist. Dank 60 LEDs pro Meter und individuell ansteuerbarer LEDs bieten die Leuchtstreifen vielfälige Gestaltungsmöglichkeiten. Was werdet Ihr beleuchten?

Govee RGBIC Floor Lamp

Das letzte Produkt in diesem Abschnitt ist schon komplett fertig. Die ca. 1,4 m hohe Floor Lamp besteht aus sieben Leuchtsegmenten und sorgt damit beispielsweise in dunklen Raumecken für eine stimmungsvolle indirekte Beleuchtung.

Govee: Smarte Spezial-Beleuchtung

Kennt Ihr die Ambilight-TVs von Philips, die mit LED-Streifen an der Seite ausgestattet sind und die Wand hinter Eurem Fernseher anstrahlen? Der Trick ist hier, dass die Farben jeweils zum aktuell dargestellten Bildschirminhalt passen und somit das Bild in Euer Wohnzimmer erweitern. Govee hat hierfür ein paar Produkte, mit denen auch Fernseher von LG oder Sony diesen Trick lernen.

Das Govee TV Backlight T2 erweitert Euer Fernsehbild auf die dahinterliegende Wand. / © Govee

Beim Govee TV Backlight T2 klebt Ihr zunächst einen Leuchtstreifen rund um die Rückseite Eures TVs. Anschließend bringt Ihr auf der Oberseite des Fernsehers eine kleine nach unten gerichtete Kamera an, die kontinuierlich den Bildschirm abfilmt (und auch nur diesen). Die auf der TV-Rückseite aufgeklebten LEDs strahlen dann die Wand an und sorgen dafür, dass Euer Wohnzimmer passend zum Hollywood-Blockbuster in Orange & Teal erstrahlt.

Viele andere Alternativen auf dem Markt (und auch Govees eigene Sync Box) nutzen HDMI, um die Bilddaten für die LED-Beleuchtung zu analysieren. Die Lösung mit der Kamera hat den Vorteil, dass sie unabhängig von den Videoformaten und Streaming-Services funktioniert, also auch in 8K-Auflösung, mit Dolby Vision und quer über alle Dienste von Disney+ über Netflix bis Amazon Prime.

Noch eine weitere Ambilight-Alternative im Test bei nextpit: die Govee Sync Box

Dieser Artikel ist Teil einer Zusammenarbeit zwischen Govee und nextpit. Auf die redaktionelle Meinung von nextpit hat diese Kooperation keinen Einfluss.