Saugroboter mit Absaugstation gewinnen: Eufy X8 Pro im Wert von 600 Euro

Es ist bereits der 14. Tag des großen nextpit-Adventskalenders – und heute kommen alle Fans von Saugrobotern auf ihre Kosten. Denn heute haben wir Euch den fleißigen Haushaltshelfer X8 Pro von Eufy ins Türchen gelegt. Der Roboter ist mit der sogenannten Twin-Turbinen-Technologie und einer Active-Detangling-Rollenbürste ausgestattet, die den Sauger zu einem echten praktischen Helfer nicht nur für Haustierbesitzer machen. Ihr wollt wissen, was der X8 Pro noch alles kann und wie Ihr diesen praktischen Helfer im Wert von 600 Euro gewinnen könnt? Dann lest weiter!

Kraftvolle Reinigung und intelligente Technologie: Der X8 Pro wurde speziell für eine umfassende Trockenreinigung aller Arten von Bodenbelägen entwickelt. Zwei Dinge stehen dabei besonders im Fokus: Teppichböden und die Entfernung von hartnäckigen Tierhaaren. Die Twin-Turbine-Technologie sorgt mit einer Saugleistung von zweimal 4.000 Pa für tiefenreine Teppiche in nur einem Durchgang. Die V-förmige Walzenbürste mit ihren hochdichten Borsten verbessert die Schmutzaufnahme, während das patentierte Active-Detangling-Design sicherstellt, dass keine Tierhaare hängen bleiben und die Bürste irgendwann blockieren.

Was macht den X8 Pro so besonders?

Hochleistungstechnologie: Die Twin-Turbine-Technologie bietet eine außergewöhnlich starke Saugkraft, perfekt für Haustierbesitzer und die Tiefenreinigung von Teppichen.

Eine innovative Lösung, um die Bürste stets sauber zu halten. Tierhaare können sich nicht verfangen, was den Wartungsaufwand minimiert. Selbstentleerende Station: Platz für Staub und Schmutz für bis zu 45 Tage dank eines Fassungsvermögens von 2,5 Litern. Reduziert effektiv die Staubbelastung im Haushalt.

Der X8 Pro von eufy mit Absaugstation / © eufy

Smarte Navigation für effiziente Reinigung

Was seht Ihr auf dem Foto oben auf dem Saugroboter? Richtig, einen Laser-Turm! Dank der fortschrittlichen Laser-Navigationstechnologie erstellt der X8 Pro präzise Karten Eures Zuhauses und navigiert auch im Dunkeln problemlos. Ihr könnt Euch also auf eine gründliche und effiziente Reinigung verlassen, auch wenn Ihr nicht zu Hause seid – auch wenn das mitten in der Nacht ist.

Wie könnt Ihr teilnehmen?

Möchtet Ihr Euren Haushalt mit dem X8 Pro Staubsaugerroboter revolutionieren und ab sofort einfach immer eine gesaugte Bude haben? Dann hinterlasst uns einfach einen Kommentar unter diesem Artikel und erklärt, warum Ihr diesen Saugroboter unbedingt gewinnen möchtet. Ihr habt Zeit bis zum 31. Dezember 2023, 23:59 Uhr, um teilzunehmen. Die Teilnahmebedingungen findet Ihr hier.

