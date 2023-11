Der große nextpit-Adventskalender: Jeden Tag einen neuen Gewinn, jeden Tag bis Weihnachten

Habe ich schon mal erwähnt, dass wir hier bei nextpit (größtenteils) riesengroße Weihnachtsfans sind? Zugegeben: die letzten Monate des Jahres gehören im Tech-Business nicht gerade zu den ruhigsten und entspanntesten eines jeden Jahres. Wenn aber die Tage kürzer und die Stunden dunkler werden, gibt es nicht selten hier bei uns im nextpit-Büro schöne Musik und gute Gerüche, die auf Lebkuchen, Dominosteine und weiteres köstliches Allerlei hindeuten. Nein, es ist auch die Zeit des großen nextpit-Adventskalenders. Ein Kalender, so vollgepackt mit tollen Geschenken, dass man doch ganz automatisch in gute Stimmung verfallen muss. Seid Ihr neugierig? Dann lest schnell weiter!