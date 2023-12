Google benennt die Nearby-Share-Funktion um

Google führte 2020 die Funktion Nearby Share als Standard-Tool zum Teilen von Dateien und Multimedia auf Android-Smartphones ein. In den paar Jahren, in denen es die Funktion gibt, hat der Name im Vergleich zu Apples AirDrop oder der Peer-to-Peer-SHAREit-Plattform keinen besonders auffälligen Eindruck hinterlassen. Der jüngste Schritt von Google besteht darin, die Funktion in Quick Share umzubenennen, damit sie für die Nutzer:innen leichter zu merken und vor allem identifizieren ist. Ob das gelingt?

Nearby Share heißt bald Quick Share

Wie die Tippgeberin Kamila Wojciechowska herausgefunden hat, enthält ein neues Update der Google Mobile und Google Play Services mit der Version 23.50.13 eine Bestätigung, dass Nearby Share in Kürze Quick Share heißt. Sobald das Update installiert ist, erscheint ein Pop-up-Fenster mit dem Hinweis über die Umbenennung des Tools. Es wird auch ein aktualisiertes Logo für Quick Share angezeigt.

Doch nicht nur der Name und das Logo werden erneuert. Wie auf den geteilten Screenshots zu sehen ist, wurden auch die Dashboard-Oberfläche, der Sendebildschirm und die Schnelleinstellungen der Funktion in einen übersichtlichen Look geändert und erinnern an das Material You Design von Android 14.

Google wird in Kürze Nearby Share in Quick Share umbenennen. / © X/u/KamilaW

Interessanterweise verwendet Samsung denselben Namen, wenn es um das Teilen von Dateien geht. Es gibt noch keine Bestätigung, ob das bedeutet, dass Samsung zeitnah auf seinen Galaxy-Geräten Googles Quick Share einschließlich der Methode und des Layouts übernehmen wird.

Gegenwärtig ist das Update mit seinen unmittelbaren Änderungen nur für die Google Pixel Phones verfügbar, die das neue Play-Services App-Update erhalten haben. Es ist unklar, ob das Rebranding auch für Nicht-Pixel-Geräte und andere Plattformen, auf denen Nearby Share verwendet wird (siehe Windows Laptops), verfügbar sein wird, da es keine offizielle Pressemitteilung von Google selbst gibt. Vielleicht erfahren wir in den nächsten Wochen oder bei der Ankündigung von Android 15 mehr zu dem Thema.

Welchen Namen bevorzugt Ihr zwischen Nearby Share und Quick Share? Schreibt uns Eure Meinung gern unten in die Kommentare.