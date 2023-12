Jetzt gewinnen: In-Ear-Kopfhörer Aurvana Ace 2 im Wert von 180 Euro!

Heute, Kinder, wird's was geben... Genau! Und zwar auf die Ohren. Heute liegen nämlich diese wunderschönen Aurvana-Ace-2-Kopfhörer von Creative im großen nextpit-Adventskalender und warten darauf, von Euch gewonnen zu werden. Die In-Ear-Kopfhörer sind stolze 180 Euro wert – was sie genau können und wie Ihr am Gewinnspiel mitmacht, das lest Ihr hier!