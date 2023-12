Gewinnt die Xiaomi-Smartwatch Redmi Watch 3

Oh Du Fröhliche... ja, genau – sehr bald ist Weihnachten. Habt Ihr schon für das Fest eingekauft? Gibt es Braten, Käse, Wein, Bier und andere Süßgetränke? Was darauf folgt, sind... Silvester und Neujahr. Spätestens dann kommen die guten Vorsätze und das Gefühl, etwas für einen selbst und die kommenden zwölf Monate tun zu müssen wollen. Was könnte dazu besser passen, als eine Redmi Watch 3 von Xiaomi? Lest direkt, was die Smartwatch alles kann und wie Ihr sie gewinnen könnt.